KSV Hessen: Respekt vor Eintracht-Offensive

Von: Frank Ziemke

Teilen

Einsatz ungewiss: Sercan Sararer konnte nach dem Spiel in Aalen noch nicht wieder trainieren. Das Fehlen des Führungsspielers wäre gegen Frankfurt ein harter Schlag. © Andreas Fischer

Kenny Weyh fällt aus, dazu Sorgen um Sercan Sararer - der KSV Hessen Kassel hat vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt II einige Sorgen.

Kassel - Ein hessisches Duell. Ein Wochenspieltag. Das Flutlicht wird irgendwann angehen im Auestadion. Und beide Kontrahenten haben einen sehr ordentlichen Start hingelegt in die neue Saison der Regionalliga. Fußball-Herz, was willst du mehr? Die Sache hat nur einen kleinen Haken: Mit der zweiten Mannschaft des Bundesligisten Eintracht Frankfurt empfängt der KSV Hessen Kassel heute um 19 Uhr einen Gegner, der in der Fanszene der Löwen richtig unbeliebt ist. Ein packendes Spiel ist trotzdem zu erwarten. Die Vorschau in Stichworten:

Die letzten Duelle

Die liegen tatsächlich bereits einige Zeit zurück. In der Regionalliga-Saison 2013/14 trafen die Löwen letztmals im Ligabetrieb auf den Eintracht-Unterbau. Zuhause gewann der KSV 2:1. Sebastian Schmeer und William Wachowski erzielten die Tore. Das Rückspiel endete 1:1. Den Kasseler Ausgleich erzielte? Tobias Damm, der aktuelle Löwen-Coach. Den höchsten Sieg gab es übrigens in der Hessenliga. Am 13. November 2004 gewann der KSV 7:0.

Der Saisonstart

Das hessische Duo hat in vier Spielen jeweils sieben Punkte gesammelt. Die Eintracht ist damit Tabellenvierter, der KSV folgt als Sechster. Die Frankfurter verloren unglücklich in der Nachspielzeit 2:3 in Offenbach, überzeugten dann aber mit einem 5:0 gegen Homburg und einem 3:1 gegen Koblenz. Zum Auftakt gab es beim 0:0 in Freiberg das einzige torlose Spiel des Aufsteigers.

Die personelle Lage

Sie sieht bei den Löwen nicht ganz so rosig aus. Betroffen ist vor allem die Defensive. Innenverteidiger Kenny Weyh, der in der Schlussphase der Partie in Aalen böse gefoult worden war, wird vier bis fünf Wochen ausfallen. Er erlitt einen Bänderriss im Knöchel. Kaden Amaniampong wird so zu seinem Startelf-Debüt kommen. Der 19- Jahre alte Neuzugang von Viktoria Köln war in Aalen in der Schlussphase für Weyh gekommen. Trainer Tobias Damm sagt über ihn: „Er musste sich im Training erst gewöhnen, hat dann aber Gas gegeben. Er zeigt jetzt das, was wir von ihm erwarten.“ Was das ist? Amaniampong habe seine Stärken im Zweikampf und in hoher Geschwindigkeit. Er müsse aber mehr Einfachheit in sein Spiel bringen und beispielsweise auf gefährliche Dribblings in der eigenen Hälfte verzichten.

Abwehrspieler Kenny Weyh fällt beim KSV Hessen Kassel einige Zeit aus © Fischer, Andreas

Hinter dem Einsatz von Alexander Mißbach (Prellung) steht ein Fragezeichen. Und: Ob Sercan Sararer auflaufen kann, ist ebenfalls fraglich. Der Kopf des KSV-Mittelfeldes habe, so Damm, „in Aalen ein paar Tritte abbekommen“. Er konnte deshalb nicht trainieren. Schwierig gestaltet sich weiterhin der Heilungsverlauf bei Hendrik Starostzik. Der Fuß ist geheilt, aber eine Sehne bereitet starke Schmerzen. Der Innenverteidiger muss diese Woche erneut ins MRT.

Die Stärke des Gegners

„Eine sehr kompakte Mannschaft“, urteilt Damm über die Eintracht. Die stehe defensiv sicher, doch die absolute Stärke sei das Umschaltspiel, das Damm als „brutal gut“ bezeichnet. Und das veredelt wird von zwei Angreifern mit konsequentem Zug zum Tor. Der 18-jährige Spanier Nacho erzielte bereits vier Treffer, Noel Futkeu war dreimal erfolgreich. Für die Gastgeber gilt deshalb vor allem, Ballverluste im Spielaufbau zu vermeiden. „Davon hatten wir in Aalen einige. Die Eintracht würde das bestrafen“, sagt Damm.

Die Fanlager

Der Block 30 des KSV hat ein Flugblatt verfasst, das heute im Stadion verteilt wird. Darin setzt sich die Fanszene mit dem Unterbau der Eintracht kritisch auseinander (wir berichteten). Damm erwartet aber nicht nur deshalb große Unterstützung im ersten Flutlichtspiel der Saison: „Die Fans sehen die Art und Weise, wie wir bisher auftreten. Das honorieren sie und werden hinter uns stehen.“ Aus Frankfurt werden heute nur 200 bis 400 Anhänger erwartet, obwohl die Profis nicht im Einsatz sind.