Fußball live auf HNA.de: KSV Hessen liegt durch einen Strafstoß gegen Großaspach zurück

KSV Hessen Kassel - SG Sonnenhof Großaspach -:- (1. Halbzeit läuft)

1. Halbzeit 2. Halbzeit Kassel 0 Aspach 1

Tore: 0:1 Jülich (20./Foulelfmeter)

Gelbe Karten: - / Cuni

35. Minute: Özdemir jetzt auf dem Feld, beide Mannschaften personell nun also wieder ausgeglichen. Es steht aber weiterhin 1:0 für Großaspach.

34. Minute: Özgür Özdemir wird gleich kommen bei den Gästen.

32. Minute: Der Kapitän der Gäste, Julian Leist, hat sich verletzt und muss raus. Gewechselt hat Großaspach noch nicht.

31. Minute: Gästetorhüter Nreca-Bisinger spielt den Ball Meha direkt in den Fuß. Der probiert es aus 40 Metern, das war aber nichts.

30. Minute: Schieck kommt nach einer Ecke zum Kopfball, Zunker hat sich verschätzt. Aber Schieck kann den Ball nicht genug drücken. Drüber.

29. Minute: Großaspach kommt immer wieder über die rechte Seite und versucht es mit flachen Hereingaben. Urban ist zur Stelle und blockt die Flanke.

27. Minute: Urban klärt per Kopf.

27. Minute: Erster Eckball der Partie für die Gäste.

26. Minute: Zunker hat Schmerzen, steht jetzt aber wieder. Nicolas Gröteke ist schon von der Bank aufgestanden und bewegt sich ein bisschen. Aber es geht weiter für Zunker.

24. Minute: Zunker lässt den heranstürmenden Marvin Cuni aussteigen, der foult ihn. Zunker geht zu Boden, der Ball liegt im Tor. Aber natürlich hat der Schiedsrichter abgepfiffen. Cuni sieht zudem Gelb.

23. Minute: Urban flankt von der linken Seite und findet Saglik. Der probiert es direkt, aber trifft den Ball nicht richtig. Kein Problem für Gästekeeper David Nreca-Bisinger.

23. Minute: Saglik wird jetzt wegen Abseits zurückgepfiffen. Das war eng.

22. Minute: Rückstand also für den KSV. Verdient ist das nicht.

20. Minute: Nicolas Jülich tritt an und schiebt sicher unten rechts ein. 0:1 aus Sicht des KSV.

20. Minute: Eine Flanke wird zunächst geblockt, Dawid und Sebastian Schieck setzen nach. Dawid trifft seinen Gegenspieler dabei. Das kommt aus dem Nichts.

19. Minute: Elfmeter für Großaspach...

19. Minute: Die Partie hat sich etwas beruhigt. Großaspach versucht, Sicherheit ins eigene Spiel zu bekommen.

16. Minute: Längere Ballbesitzphase der Gäste jetzt, aber keine Lücke. Die Löwen stehen richtig gut.

15. Minute: Die Löwen haben erst mal die Kontrolle übernommen. Von Großaspach kam nach der frühen Chance bislang nichts mehr.

13. Minute: Dawid zieht auf der linken Seite los, hat freie Bahn. Dann macht er aber noch mal einen Schlenker nach innen und vertendelt den Ball. Schade.

12. Minute: Die Löwen sind defensiv stabil, versuchen jetzt, sich immer wieder nach vorn zu kombinieren. Auf jeden Fall ist Tempo in dieser Partie.

10. Minute: Der KSV hat jetzt in die Partie gefunden, ist gerade sogar leicht überlegen.

9. Minute: Jetzt die erste gute Chance für den KSV: Meha spielt klasse auf den gestarteten Iksal, der muss noch mal abstoppen, spielt Mißbach auf der rechten Seite frei. Mißbach flankt, Dawid köpft - knapp drüber.

8. Minute: Saglik versucht, Dawid den Ball in die Gasse zu spielen. Der ist etwas ungenau, sonst wäre es wohl gefährlich geworden.

7. Minute: Schiedsrichter Reitermayer blockt einen Pass von Alban Meha. Luft ist der Unparteiische ja nicht mehr. Heißt: Schiedsrichterball.

5. Minute: Großaspach setzt die Löwen früh unter Druck, die versuchen sich spielerisch zu befreien. Nach vorn kam bislang aber noch nichts.

3. Minute: Erste dicke Chance für die Gäste: Jonas Brändle kommt aus elf Metern zum Abschluss, Maximilian Zunker pariert. Andreas Ivan bekommt den Abpraller und schießt drüber. Das war aber schon richtig gefährlich.

2. Minute: Der KSV in Weiß, Großaspach in Rot.

1. Minute: Pünktlich geht es los. Der Ball rollt.

+++ Kapitän in Abwesenheit von Brill ist Adrian Bravo Sanchez, der hier gerade zur Seitenwahl beim Unparteiischen stand. +++

+++ Schiedsrichter der heutigen Partie ist Philipp Reitermayer. Nur zur Vollständigkeiten. +++

+++ Die Mannschaften kommen aufs Feld, gleich geht es los. +++

+++ Vorab gab es ja die Diskussion, ob diese Partie im Auestadion stattfinden kann oder auf den Kunstrasen verlegt werden muss. Die Wahl fiel auf das Stadion. Der Rasen sieht tief aus. Kein Wunder. +++

+++ Heißt auch: Sergej Evljuskin bekommt schon jetzt seinen ersten Einsatz, ein Abschied muss das noch nicht sein. Im Januar steht Siggi den Löwen ja noch zur Verfügung, er könnte also noch viermal spielen. Danach geht es für ihn auch sportlich Richtung Braunschweig. +++

+++ KSV-Trainer Tobias Damm hat sich für folgende Aufstellung entschieden: Zunker - Mißbach, Merle, Urban, Brandner - Evljuskin - Dawid, Bravo Sanchez, Meha, Iksal - Saglik. +++

+++ Zudem fallen heute auch Jon Mogge (Rote Karte) sowie Serkan Durna und Leonardo Zornio verletzungsbedingt aus. +++

+++ Dem KSV fehlen heute zwei wichtige Stützen: Kapitän Frederic Brill hat Probleme mit dem Knie, Kevin Nennhuber fehlt wegen der fünften Gelben Karte. +++

+++ Das erste Pflichtspiel des Jahres steht an. Für die Löwen folgen noch drei Heimspiele im Januar sowie ein Auswärtsauftritt in Balingen. +++

+++ Herzlich willkommen zum Heimspiel des KSV Hessen Kassel gegen die SG Sonnenhof Großaspach im Auestadion. +++





