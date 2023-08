Viel mehr als nur Reserveteams: Zweite Mannschaften sorgen in der Regionalliga Südwest für Ärger bei den Fans

Von: Maximilian Bülau

Toptorschütze der Frankfurter Reserve: Ignacio Ferri Julia, kurz Nacho. © Imago/Rene Schultz

Sie könnten eine eigene vierte Liga bilden: Gleich 18 zweite Mannschaften von Erst- und Zweitligisten tummeln sich in den fünf Regionalligen – hinzu kommen mit den Reserveteams des SC Freiburg und von Borussia Dortmund zwei in der 3. Liga.

Kassel – Überhaupt haben nur Union Berlin, Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg, RB Leipzig, der VfL Bochum, der 1. FC Köln, der 1. FC Heidenheim, Darmstadt 98 sowie Werder Bremen keine Zweitvertretung in einer der ersten vier höchsten Spielklassen Deutschlands. Vor allem die Reserve von Eintracht Frankfurt sorgt in der Regionalliga Südwest derzeit für Gesprächsstoff – und das liegt nicht nur am guten Saisonstart als Aufsteiger – oder daran, dass die Südhessen morgen beim KSV Hessen zu Gast sind (19 Uhr).

Es ist vielmehr das Zustandekommen dieses Aufstiegs in die Südwest-Staffel, das polarisiert, in der Fanszene der Löwen für Ärger sorgt, nun in einer langen Stellungnahme zum Ausdruck gebracht wurde. Um das zu verstehen, braucht es den Hintergrund.

Die Geschichte beginnt eigentlich 2013 in Dreieich im Landkreis Offenbach. Die Stadt hatte damals finanzielle Probleme. Eine Folge: Zuschüsse für Fußballklubs wurden gekürzt. In diese Gemengelage kam Hans Nolte, Eigentümer der Fluggesellschaft Hahn Air Lines, und gründete die „Dreieich Sportstätten Betriebs & Marketing GmbH“, investierte zudem 2,5 Millionen Euro in den Bau eines Sportparks, stampfte den SC Hessen Dreieich aus dem Boden. Den Vereinen vor Ort versprach der neue Klub finanzielle Hilfe, sollten sie sich anschließen. Einige Vereine fühlten sich damals erpresst, äußerten das auch. Ein weiterer Vorwurf: Jugendspieler würden aggressiv abgeworben. Sieben Klubs traten dem SC Hessen Dreieich damals bei – unter anderen die SGK Sprendlingen, die in die Verbandsliga aufgestiegen war und deren Platz Hessen Dreieich übernahm. Schnell ging es weiter in die Hessen-, 2018 für ein Jahr in die Regionalliga. Schon damals waren Frankfurter Namen wie Rudi Bommer und Charly Körbel involviert.

Die kurze Erfolgsgeschichte des SC Hessen Dreieich endete mit Beginn der Corona-Pandemie. Mäzen Nolte verlor das Interesse – wohl auch aus finanziellen Gründen. Etwa zeitgleich kam beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt das Bestreben auf, wieder eine zweite Mannschaft stellen zu wollen. Diese war 2014 vom Spielbetrieb abgemeldet worden, weil sie jährlich etwa eine Million Euro kostete. Allgemein ging der Trend der Erstligisten damals dahin, keine zweiten Mannschaften mehr stellen zu wollen. Auch der VfB Stuttgart, die Reserve ist gerade Tabellenführer der Regionalliga Südwest, stand unter Sportvorstand Michael Reschke 2017 kurz davor, die zweite Mannschaft abzumelden, tat es am Ende nicht. Stand heute ist klar: Die Klubs, die diesen Schritt vollzogen haben, bereuten es wenig später, da ein Unterbau fehlte, in dem sich Talente entwickeln können. In Frankfurt hieß es bis zum vergangenen Jahr: Sich bei der ersten Mannschaft durchsetzen oder auf der Tribüne sitzen. Nils Stendera, der nun für den KSV Hessen spielt, war ein Leidtragender.

Die Denke änderte sich in Südhessen. Und es ergab sich die Möglichkeit, das Spielrecht von Dreieich zu übernehmen – für sechs Millionen Euro. Die Frankfurter durften damit direkt in der Hessenliga starten – und stiegen sofort in die Regionalliga auf.

Vom ehemaligen SC Hessen Dreieich ist beim Blick auf den heutigen Kader der Frankfurter nicht viel geblieben: Einzig Marc Wachs, Daniel Dejanovic und Nino Cassaniti sind noch da. Auch ohne jegliche Profis aus der Bundesliga liegt der Kaderwert mehr als eine Million Euro über dem der Löwen.

Anhänger des KSV Hessen vom „Block 30“ haben sich nun in einer langen Stellungnahme zum Thema Zweitvertretungen und insbesondere der Reserve von Eintracht Frankfurt geäußert. Sie kritisieren vor allem die Verzerrung des sportlichen und wirtschaftlichen Wettbewerbs, da die Reserven mit den finanziellen Mitteln der Profi-Mannschaft getragen werden. Zudem würden Spieler aus der höchsten Spielklasse eingesetzt, der Begriff U21 oder U23 sei falsch, da kaum Akteure aus der eigenen Jugend zum Einsatz kämen. Weiterhin werfen die Löwen-Fans der Eintracht eine Doppelmoral vor, da sie sich selbst über mangelnde Chancengleichheit in Bezug auf Klubs wie RB Leipzig beschwere, nun aber auf ein Konstrukt, das ebenfalls von einem Mäzen aufgebaut wurde, setze. Das schmecke gehörig nach Red Bull, heißt es in der Stellungnahme. (Maximilian Bülau)