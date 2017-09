Rund um das Spiel des KSV Hessen gegen Elversberg: Oben ohne, kurze Hose

Elversberger Polonäse: Die wenigen Fans der Saarländer, die mit nach Kassel gekommen waren, hatten in der Gästekurve ihren Spaß.

Kassel. Im Spiel gab es nicht viel zu lachen für die Löwen. Vor, während und nach den 90 Minuten im Auestadion aber ereigneten sich bemerkenswerte Dinge rund um das Spiel:

Ein Löwe namens Totti

Er hätte sich ein anderes Debüt gewünscht, doch auch das Leben als Maskottchen ist eben kein Wunschkonzert. Gegen Elversberg wurde der Löwe, der den Namen Totti - natürlich nach KSV-„Fußballgott“ Thorsten Bauer - bekommen hat, vorgestellt. Auf der Webseite konnte abgestimmt werden, wie er heißen soll. Auf Rang zwei landete Holger (Brück). Aber nun heißt er Totti und trägt die Rückennummer 47 - das Gründungsjahr der Löwen.

Das Ende der kurzen Hose

Nach der Pressekonferenz verriet KSV-Coach Tobias Cramer, was es mit dieser kurzen Hose auf sich hat, die er und Co-Trainer Tobias Damm bislang bei jedem Heimspiel getragen haben - bei jedem Wetter. „Das war unsere Glückshose. Wir haben gesagt, dass wir die so lange tragen, bis wir zu Hause geschlagen werden.“ Das ist nun passiert. Und so ist die Niederlage nicht nur aus sportlicher Sicht ein Verlust. Denn Ausnahmen hätte es nicht gegeben. Die kurze Hose hätten Cramer und Damm auch im Dezember getragen. Und das hätten im Auestadion alle gern gesehen.

Der Reigen oben ohne

+ Schluss mit kurzer Hose: KSV-Trainer Tobias Cramer.

Auswärtssiege sind schön. Deshalb gönnen wir den rund 30 Fans, die Elversberg mit nach Kassel begleiteten, auch den Spaß, den sie hatten. Kurz vor Ende der Partie mündete der bei neun Anhängern der Gäste in einem kollektiven Strip. Oberteile aus, Hände auf den Rücken des Vordermanns, ab ging der Reigen durch die Südkurve. Polonäse oben ohne. Wenn man so will das Gegenstück zu Cramers kurzer Hose.

Die Show auf dem Platz

Eine unschöne Szene gab es dann aber doch - auf dem Platz. Für die sorgte Elversbergs Verteidiger Marco Kofler. Schiedsrichter Nikolai Kimmeyer hatte an der Außenlinie auf Freistoß entschieden. Beteiligt waren eben Kofler und KSV-Stürmer Sebastian Szimayer. Es wird diskutiert. Szimayer will Kofler nur auf die Schulter klopfen. Doch der lässt sich zu einer Showeinlage hinreißen.

Er lässt sich fallen, hält sich da Gesicht, will einen Platzverweis provozieren. Und das bei eigener 4:1-Führung. Kimmeyer fällt zwar nicht darauf rein, gibt dem Kasseler aber dennoch die Gelbe Karte. Fehlentscheidung. Die hatte sich Kofler verdient.

Die Samba nach dem Spiel

Die Nachspielzeit des Samstags fand im Löwenheim statt. Die KSV-Fans vom Blog 36 hatten zur Party eingeladen. Wurde dann ein kultiger Abend mit gesangstechnischem Höhepunkt. Axel Traxel gab live die KSV-Samba, kräftig unterstützt von den Löwen. Doch seht - und hört - selbst. Hier gibt es das Video