Saglik trifft doppelt bei 4:3-Sieg der Löwen

Kassel – Es war der vorletzte Test, bevor am kommenden Samstag die Rückrunde für den KSV Hessen Kassel mit einem Heimspiel gegen Neu-Isenburg startet.

Und es war ein intensives Spiel für den Fußball-Hessenligisten gegen den Landesligisten SVG Göttingen aus Niedersachsen. Am Ende setzten sich die Löwen 4:3 (2:1) durch.

Die beiden Halbzeiten, sie hatten einen ähnlichen Verlauf. Der KSV legte gut los. Die Führung in der 9. Minute war verdient: Marco Dawids Kopfball wurde zunächst geblockt, der zweite Versuch mit dem Kopf trudelte dann in Richtung Tor, Sebastian Schmeer gab wohl den letzten Schubs, damit der Ball über die Linie rollt.

Schmeer hatte ohnehin einen guten Tag. In der 12. Minute setzte er sich stark im Strafraum durch und legte zurück auf Mahir Saglik – der platzierte den Schuss aber aus sieben Metern nicht gut genug. Zwei Minuten später dieselbe Kombination, dieses Mal grätschte der Neuzugang dann zum 2:0 ein.

Gegen Ende der Halbzeit kamen dann aber auch die Göttinger besser in die Partie und auch zum Anschluss. Nach einem Freistoß war Angreifer Ali Ismael per Kopf zur Stelle. 2:1.

Die zweite Hälfte begann dann zwar mit einer guten Möglichkeit vom Göttinger Nicolas Krenzek, der sich gegen drei Kasseler durchsetzte und links am Tor vorbeischob. Dann kamen aber wieder die Löwen. Sie vergaben mehrere gute Möglichkeiten durch Schmeer und Saglik. In der 58. Minute wurde Adrian Bravo Sanchez dann aber stark freigespielt von Schmeer und schob unten rechts zum 3:1 ein. Nur zwei Minuten später traf Saglik zum zweiten Mal an diesem Nachmittag auf dem Kasseler G-Platz. Dieses Mal lieferte Bravo Sanchez die Vorlage.

Dann wechselte Trainer Tobias Cramer durch. Und die Phase, in der die Löwen noch etwas unsortiert waren, nutzten die Göttinger zu zwei schnellen Treffern durch Benjamin Düll per Kopf nach einer Ecke (66.) und Josu De Las Heras (68.) wiederum zum schnellen Anschluss. Dabei blieb es in einer zweikampfreichen Partie dann aber. Der letzte Test für den KSV steht am Dienstag ab 18.30 Uhr gegen den Verbandsligisten CSC 03 an.

KSV Hessen:Hartmann - Najjar (65. Voss), Allmeroth (46. Häuser), Merle, Brandner (65. Ziegler) - Brill, Schwechel - Dawid (65. Mitrou), Saglik (65. Milloshaj), Bravo Sanchez - Schmeer (65. Mogge) SR:Sinning (TSV Ihringshausen) Z: 150 Tore:1:0 Schmeer (9.), 2:0 Saglik (14.), 2:1 Ismael (42.), 3:1 Bravo Sanchez (58.), 4:1 Saglik (60.), 4:2 Düll (66.), 4:3 De Las Heras (68.)