Samstag erstes Heimspiel des Jahres? Viel Unsicherheit beim KSV Hessen

Kassel. Lässt der Platz das erste Heimspiel im Jahr 2018 zu? Und wenn ja: Was für eine Mannschaft werden die Fans am Samstag (14 Uhr) im Auestadion zu sehen bekommen.

Die Gegenwart ist für den Fußball-Regionalligisten KSV Hessen von Unsicherheit geprägt.

Zunächst einmal: Heute um 13 Uhr findet die offizielle Platzbegehung statt. Dann wird entschieden, ob die Partie am Samstag gegen die Reserve der TSG Hoffenheim ausgetragen werden kann. Beim Sportamt Kassel konnte gestern noch niemand etwas dazu sagen. „Wir haben keine Infos, es ist nichts bekannt“, hieß es.

KSV-Trainer Tobias Cramer sieht die Platzverhältnisse als schwierig an. Der Wetterbericht sagt für heute und morgen zumindest keinen Niederschlag mehr voraus. Die Temperatur bewegt sich zwischen minus einem und sechs Grad. Kalt eben. So wie sicherlich auch die Stimmung im Team nach der 1:4-Niederlage am vergangenen Wochenende beim TSV Schott Mainz.

+ War am vergangenen Wochenende bedient: KSV-Trainer Tobias Cramer. © Hedler

„Wir haben intensiv trainiert. Wir mussten die Köpfe wieder freibekommen“, sagt Cramer. Straftraining habe es nach der enttäuschenden Leistung gegen den Abstiegskonkurrenten aber nicht gegeben. Enttäuschend sei es aber dennoch gewesen, was sein Team zum Auftakt ins Jahr 2018 abgeliefert habe. Vor allem für ihn persönlich.

„Das habe ich in anderthalb Jahren als Trainer hier nicht erlebt“, sagt der Coach. Und er sucht den Vergleich zum Spitzensport. „Wenn ich sehe, wie Mannschaften in der Champions League oder Sportler bei den Olympischen Spielen in Drucksituationen ihre beste Leistung abrufen, dann weiß ich, warum sie da sind. Wir stehen auf dem letzten Platz der Regionalliga Südwest - und wir können unter Druck nicht in unsere beste Leistung abrufen.“

Anders lässt es sich auch nur schwer erklären, warum die Löwen wenige Tage vor der Pleite in Mainz beim 3:0-Erfolg gegen Nordhausen - immerhin Dritter der Regionalliga Nordost - noch gänzlich überzeugt hatten. Und das im neuen System. Dieses war nur von kurzer Dauer.

„Dieses System ist so komplex. Das geht jetzt nicht mehr. Ich kann die Mannschaft nicht noch zusätzlich damit überfordern. Auch wenn ich das 3-5-2 überragend finde“, sagt Cramer. Aber die Mannschaft müsse nun zurück zu den Wurzeln. „Wir brauchen Sicherheit, Stabilität, Körperlichkeit. Einfaches Handwerkszeug. Wir müssen auf dem Platz zehnmal Eins-gegen-eins spielen. Dann sehen wir, wer am Ende mehr Zweikämpfe gewinnt“, sagt Cramer.

Und eines fügt der Trainer noch an: „Wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen, damit wir uns vor den Fans und vor uns selbst nichts vorzuwerfen haben.“ Vielleicht werden die Löwen diese morgen zeigen können. Aber wie so vieles ist das derzeit noch sehr unsicher.