Schmik rettet KSV einen Punkt

Auf den Ball konzentriert bis zum Schluss: Sergej Schmik erzielt für den KSV Hessen in der 88. Minute das wichtige Ausgleichstor. Foto: Hedler

Völklingen. Es lief bereits die Nachspielzeit im Hermann-Neuberger-Stadion, als Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel noch einmal einen Angriff startete. Plötzlich stand Luca Albrecht völlig frei vor dem Tor, scheiterte aber an Röchling Völklingens Torwart Jeff Kornetzky. So blieb es im Kellerduell beim letztlich sogar schmeichelhaften 1:1 (0:0)-Unentschieden. „Es hätte ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften werden können“, sagte Löwen-Trainer Tobias Cramer, „aber es geht nicht um die Momentaufnahme. Wir müssen nach dem 38. Spieltag über dem Strich stehen.“

Cramer hatte drei Wechsel in der Startformation vorgenommen: Ingmar Merle, Brian Schwechel und Adrian Bravo Sanchez mussten raus nach dem 1:4 gegen die SV Elversberg in der Vorwoche. Sebastian Schmeer, Tim-Philipp Brandner und Marco Dawid durften von Beginn an ran. Das Spiel war vor allem im ersten Durchgang von überschaubarer Qualität. Dabei hatte der Aufsteiger aus dem Saarland sogar noch ein Chancen-Plus, die Hessen dafür aber die besseren Möglichleiten. Einen Kopfball von Sergej Schmik rettete Gianluca Lo Scrudato vor der Linie (34. Minute), eine Ablage von Sebastian Szimayer setzte Schmeer aus sieben Metern übers Tor (38.).

Nachdem Lo Scrudato kurz vor dem Wechsel wegen einer Tätlichkeit an Kassels Kapitän Frederic Brill die Rote Karte sah, hofften die 40 mitgereisten Löwenfans auf eine bessere zweite Hälfte – zunächst vergebens. Denn als nach 54 Minuten kein Kasseler Milan Ivana störte, nutzte dieser den Freiraum und erzielte mit einem Schlenzer aus 22 Metern das 1:0.

„Wir waren von Anfang an nicht so griffig“, sagte Brill, „aber hätte vorher jemand gesagt, dass wir hier einen Punkt mitnehmen, hätte ich das sofort unterschrieben. Mit der Leistung können wir nicht zufrieden sein.“

Nach gut einer Stunde hatten die Gäste ihre beste Phase. Szimayer (62.), Sascha Korb mit einem 18-m-Freistoß (66.) und Brill mit einem Schuss von der Strafraumgrenze (79.) scheiterten an Kornetzky. Als zehn Minuten später Innenverteidiger Niklas Künzel wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah, schien die Partie gelaufen. Völklingen hatte durch Fabian Scheffer und Ivana die Chance, die Sache zu entscheiden (81.). Doch Torwart Niklas Hartmann hielt die Löwen im Spiel. Dann eroberte der eingewechselte Bravo Sanchez den Ball, Szimayer verlängerte die Flanke und Schmik traf überlegt zum 1:1 (89.).

Einige Akteure aus der KSV-Elf fanden nicht die richtige Einstellung zur Partie. Cramer betonte: „Es ist wichtig, dass man Spielern auch auf der psycho-emotionalen Ebene immer wieder klar macht, dass man in der Regionalliga nichts geschenkt bekommt.“

Kassel, das aus zehn Spielen immerhin 15 Punkte geholt hat, bleibt als Tabellen-18. weiter unter dem Strich und hat bereits am Dienstag ab 14 Uhr gegen den SC Freiburg II die Chance, vieles besser zu machen.

Von Patric Cordier