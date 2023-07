KSV-Torwart Weyand beim Aufwärmen schwer verletzt

Von: Torsten Kohlhaase

Zweikampf am Boden: KSV-Spieler Cornelius Bräunling (unten) im Duell mit dem Sandershäuser Jonas Preilowski. © andreas fischer, imago/EIbner

Der KSV Hessen ist erstmals in der Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison nicht als Sieger vom Platz gegangen. Der Fußball-Viertligist musste sich im Testspiel gegen den zwei Klassen tiefer antretenden Verbandsligisten aus Sandershausen mit einem 3:3 (3:1) begnügen.

Das Ergebnis war am gestrigen Abend jedoch zweitrangig. Denn die Löwen mussten bereits vor dem Spiel eine bittere Nachricht verkraften. Torwart Jonas Weyand, der gerade erst vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet wurde, verletzte sich beim Aufwärmen so schwer, dass er mit Verdacht auf Meniskusschaden ausfiel. „Eventuell ist es sogar ein Kreuzbandriss. Er wird am Donnerstag schon operiert“, sagte KSV-Trainer Tobias Damm.

Gegen die Niestetaler startete sein Team mit einem frühen Doppelschlag – erst Min-Gi Kang auf Takero Itoi (2.), wenig später dann die gleiche Kombination nur in umgekehrter Reihenfolge (4.). Doch auch die Sandershäuser wussten mitzuspielen und kamen durch Nahom Ghebrekidus zum Anschluss (12.). Bereits in der 15. Minute musste Kang aufgrund eines Pferdekusses raus, für ihn kam Serkan Durna. Nach besten Chancen durch Sercan Sararer, Maurice Springfeld und Merlin Schlosser markierte Steven Rakk das 3:1 (45.+1).

In der zweiten Halbzeit sorgten dann Yannick Billing (71.) und Sascha Hebold per Sonntagsschuss aus 28 Metern (84.) für den 3:3-Endstand. „Nach den letzten Tagen sind wir körperlich nicht auf der Höhe gewesen. Trotzdem dürfen wir die ersten beiden Gegentore so nicht fangen, zudem hat mir unser Zweikampfverhalten nicht gefallen“, sagte Damm. Das Ergebnis war am Ende allerdings zweitrangig.

Jonas Weyand Verdacht auf Meniskusschaden © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Alexande