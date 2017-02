„Sehnsucht nach Liga zwei ist da“

Kassel. Mit Waldhof Mannheim gastiert morgen der Tabellenführer der Fußball-Regionalliga im Kasseler Auestadion (Anpfiff: 19.30 Uhr). Was den Gegner des KSV Hessen Kassel so stark macht, erklärt einer, der in der vergangenen Saison noch bei Waldhof gespielt hat: Ex-Nationalspieler Hanno Balitsch.

Herr Balitsch, überrascht Sie, dass Waldhof Mannheim wieder ganz vorn steht in der Fußball-Regionalliga?

Balitsch: Ein bisschen überraschend ist es schon, weil ja vor der Saison eine gewisse Unruhe herrschte. Die Mannschaft war in den Playoffs gescheitert, es gab einen Umbruch und einen neuen Trainer. Der Verein war also in Bewegung, und das ist ja nicht immer die beste Voraussetzung, um erfolgreich Fußball zu spielen. Aber Trainer und Spieler machen es überragend und stehen zu Recht oben.

Der KSV Hessen Kassel ist 2013 nach dem Scheitern in den Playoffs und einem Umbruch eingebrochen. Was läuft in Mannheim nun anders?

Balitsch: Der Mannschaft hat es sicher gutgetan, dass ein neuer Trainer gekommen ist und neue Impulse gesetzt hat. Das hatte etwas von Neuanfang nach der großen Enttäuschung. Natürlich war es dann auch hilfreich, dass die Neuzugänge von Beginn an eingeschlagen haben und gleich wieder Erfolg da war. Die schlimmsten Befürchtungen aus dem Umfeld wurden somit im Keim erstickt.

Der neue Trainer heißt Gerd Dais und war einst schon Spieler in Mannheim. Ist das womöglich der entscheidende Vorteil?

Balitsch: Es ist nie schädlich, wenn ein Trainer schon die Eigenheiten eines Vereins kennt. Die Eingewöhnungszeit ist dann nicht lang. Gerd Dais kommt aus der Region, er kennt alle Menschen hier. Das hat dazu beigetragen, dass er sich von Beginn an wohlgefühlt hat, er sich gleich um die Mannschaft kümmern und er sofort seinen Einfluss geltend machen konnte – auch was die Neuzugänge betrifft.

Ein Teil der angesprochenen Unruhe bei Waldhof resultierte ja auch aus der geplanten Ausgliederung des Profifußballs aus dem Verein. Jetzt ist sie vollzogen. Ein richtiger Schritt?

Balitsch: Das kann ich schwer beurteilen. Allerdings glaube ich, dass der perfekte Weg noch nicht gefunden worden ist. Der würde beide sich gegenüberstehenden Lager miteinander vereinen: Hier den Investor Bernd Beetz, der sich durchgesetzt hat, und dort eine starke Mannheimer Wirtschaft, die jetzt außen vor ist. Allerdings darf man eben auch nicht blauäugig sein, wenn es um Kompetenzen geht: Wer Geld gibt, will auch gestalten. Was die Ausgliederung an sich anbelangt, geht es darum, offen für neue Wege zu sein, bevor es einem Verein ergeht wie Kickers Offenbach. Immerhin ist es jetzt wieder ruhig im Verein, weil die Mannschaft gut spielt.

Sie ist auf dem Weg in die Playoffs. Ein direkter Aufstieg ist nicht möglich, was für viele ein Ärgernis ist. Claus-Dieter Wollitz, Trainer des Nordost-Regionalligisten Cottbus, hat sogar zum Streik aufgerufen. Ist das ein probates Mittel, um auf die Situation aufmerksam zu machen?

Balitsch: Wenn jemand wie Wollitz das in die Öffentlichkeit bringt, hat das eine gewisse Tragweite, wobei es auch schon andere Bündnisse gegen diesen Missstand gab, an denen sich auch Mannheim und Kassel beteiligt haben. Wichtig ist, dass die Gegenwehr breiter wird. Schließlich ist es nicht zu verstehen, dass aus einer Dritten Liga mit 20 Teams nur drei Teams absteigen und die Meister der Regionalligen nicht direkt aufsteigen. Das gilt es, immer wieder zu kritisieren nach dem Motto: Wenn ein Specht lange genug an den Stamm haut, fällt er irgendwann.

Nun steht erst einmal der Aufstieg in Liga drei an. Beim KSV Hessen Kassel und dessen Umfeld gab es lange Zeit das Selbstverständnis, ein Zweitligist sein zu müssen. Ist das in Mannheim auch so?

Balitsch: Mannheim ist da schon etwas demütiger geworden. Die vergangenen 15 Jahre hat ja Waldhof ein eher tristes Dasein in einer eigentlich fußballbegeisterten Stadt gefristet. Die Sehnsucht nach Liga zwei ist aber sicherlich da. Und Investor Bernd Beetz hat sie auch als Ziel ausgegeben. Jetzt muss man schauen, ob Waldhof wirtschaftlich und sportlich in der Lage ist, das umzusetzen.

Das scheint nicht leichter zu werden bei der wachsenden Konkurrenz in der Region mit Vereinen wie Sandhausen.

Balitsch: Es ist schwer, weil Mannheim auch im Nachwuchsbereich den Status als Nummer eins in der Region deutlich eingebüßt hat. Sobald ein Jugendspieler Talent erkennen lässt, landet er in Sandhausen, Karlsruhe, Hoffenheim oder Kaiserslautern. Das Fernziel muss es daher sein, im Nachwuchsbereich wieder zu glänzen. Dazu muss aber ein Kreislauf in Gang gesetzt werden: Das Geld kommt nämlich nicht aus einer Regionalligamannschaft. Immerhin ist die Begeisterung für Waldhof wieder vorhanden: Zu meinem letzten Spiel in den Playoffs gegen Lotte kamen Ende vergangener Saison 20 000 Menschen. Das war ein Ausrufezeichen.

Ihr Tipp für das Spiel morgen?

Balitsch: Es wird schwer, aber ich gebe einen soliden 2:1-Tipp für Waldhof ab.

Von Florian Hagemann