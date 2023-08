Sercan Sararer im Interview: Über den Neustart beim KSV Hessen und seine Geschichte

Von: Frank Ziemke, Maximilian Bülau

Teilen

Hat einiges vor in der neuen Saison: Sercan Sararer will den neuen KSV mindestens ins Mittelfeld der Regionalliga führen. © Andreas Fischer

Wenn heute für den KSV Hessen die neue Regionalliga-Saison beginnt, wird er wohl auch auf dem Platz stehen: Sercan Sararer. Wir haben im Vorfeld mit ihm gesprochen.

Kassel – Wenn heute um 14 Uhr der erste Anpfiff der neuen Regionalliga-Saison im Auestadion ertönt, wird Sercan Sararer mit großer Wahrscheinlichkeit in der Startelf des KSV Hessen Kassel stehen. Der 33 Jahre alte Fußballer, der im vergangenen Winter zu den Löwen gestoßen ist, sagt selbst: „Ich glaube, ich habe eine gewisse Qualität, auf die man nicht so leicht verzichten kann.“ Natürlich sticht der Name Sararer im Kader des KSV heraus. Bundesliga hat er gespielt, zweite und dritte Liga auch.

Nun hat er sich für die Regionalliga Südwest entschieden. Er soll ein entscheidendes Puzzleteil für Trainer Tobias Damm werden. Wir haben vor dem Saisonauftakt der Löwen heute gegen die Reserve des FSV Mainz 05 mit dem offensiven Mittelfeldspieler über seine Form, seine Rolle im Team und seine Ziele gesprochen – aber auch über eine sehr düstere Phase seiner Karriere.

Als Erstes die Frage: Herr Sararer, wie geht es Ihnen?

Relativ gut. Ich bin besser durch die Vorbereitung gekommen als zum Start meiner Zeit in Kassel. Ich hatte eine Woche muskuläre Probleme, aber das war’s auch.

Das war der Hintergrund der Frage: Als Sie zum KSV gewechselt sind, haben Sie die Vorbereitung wegen einer Verletzung verpasst. Haben Sie das Gefühl, dass es jetzt eigentlich erst so richtig losgeht?

Das würde ich schon sagen. In der Rückrunde der vergangenen Saison war es ein bisschen wie ins kalte Wasser geworfen zu werden. Jetzt gibt es für mich einen Neustart.

Um Sie herum ist in diesem Sommer eine neue Mannschaft aufgebaut worden. Wie schätzen Sie die neuen Löwen ein?

Diese Frage wird mir oft gestellt. Ich gebe den neuen Jungs immer Zeit. Ich weiß selbst, wie es ist, wenn man irgendwo neu ist. Manche gewöhnen sich schneller ein, andere brauchen etwas länger. Ich glaube aber, dass wir eine gute Mischung haben aus jungen Spielern, die viel laufen können, und erfahrenen Leuten. Für mich geht es am Ende immer um die Einstellung. In meiner Düsseldorfer Zeit wollten wir aufsteigen – und haben gegen den Abstieg gespielt, weil es in der Mannschaft nicht gepasst hat. Die Einstellung ist das Wichtigste. Das muss in alle Köpfe. Die Jungs müssen wissen, was wir wollen.

Ihnen wird in dieser Mannschaft eine wichtige Rolle zukommen. Sind Sie gern Führungsspieler?

Absolut. Ich war auch in den Jahren zuvor schon immer Führungsspieler, in München war ich Kapitän. Wichtig ist, dass sich die jüngeren Spieler auf dem Platz von den älteren etwas sagen lassen, das annehmen. Auch wenn es vielleicht mal falsch ist, darüber kann man hinterher sprechen. Im Spiel müssen sie darauf hören – und ich rede viel auf dem Platz.

Mal ganz ehrlich: War es für Sie ein schwieriger Schritt zu sagen: Ich gehe jetzt in die vierte Liga?

Die Unterschiede sind mir jedenfalls schon direkt aufgefallen. Technische Fähigkeiten zum Beispiel – welchen Fuß spielst du an, wie nimmst du den Ball mit? Die Handlungsschnelligkeit ist ein großer Unterschied zum professionellen Fußball. Taktische Elemente werden um ein, zwei Sekunden verpasst. Das versuche ich zu steuern. Mir ist schnell aufgefallen, dass das eine anspruchsvolle Aufgabe ist.

Wie schätzen Sie das Umfeld beim KSV ein?

Die Möglichkeiten für mehr sind da. Dass man direkt gegenüber vom Trainingsgelände ein Fitnessstudio hat, ist nicht normal. Da kann man sich richtig gut vor- und nachbereiten. Wir haben zwei, drei Physios, auch das ist gut. Die Platz- und Trainingsverhältnisse sind aber schwierig. Ich bin ohnehin kein Freund von Kunstrasen. Aber der Zustand des Platzes hat im Winter auch zu meiner Verletzung geführt.

Sind Sie ein Spieler, der sagt: Wenn ich fit bin, muss ich spielen?

Ich glaube, ich habe eine gewisse Qualität, auf die man nicht so leicht verzichten kann. Wenn ich gut drauf bin, weiß jeder bei uns, dass ich spielen muss. Aber wenn es mal nicht so gut läuft, können einem ein, zwei Spiele Pause auch mal guttun. Das betrifft auch mich.

Blicken wir noch mal auf Ihre Zeit vor dem KSV. Zuletzt waren Sie bei Türkgücü München.

Ich hatte eine gute Zeit in München, auch persönlich. Sportlich habe ich bewiesen, dass ich locker oben mithalten kann. Ich habe sogar noch mal ein Angebot aus der Bundesliga bekommen – aber keine Freigabe erhalten. Dann kam die Insolvenz, und auf einmal ist Schluss. Das ist schon schwer, zu verarbeiten. Eben hast du noch die Chance auf die erste Liga, dann ist da nichts mehr.

Schaut man so auf Ihre Erfolge, hatten Sie die beste Zeit aber in Fürth, oder?

Ja, weil Fürth mir die Tür nach oben geöffnet hat. Beim Bundesliga-Aufstieg in der Saison 2011/12 hat alles gestimmt – Mannschaft, Teamchemie, Führungsetage. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist meine Heimat. Fürth liegt 25 Minuten von dem Ort entfernt, wo meine Eltern gelebt haben. Nach dem Aufstieg habe ich 2013 viele Angebote erhalten und mich für Stuttgart entschieden.

Haben Sie diesen Schritt bereut?

Ich hatte Vertrag für vier Jahre, nach zwei Jahren habe ich den Vertrag aufgelöst. Dann bin ich nach Düsseldorf gegangen. Fans, Stadion, Stadt – das war schon super. Auch da hatte ich einen langfristigen Vertrag über drei Jahre. Nach einem Jahr gab es einen Riesenumbruch, fast alle Neuzugänge mussten wieder gehen. Ich bin nicht nachtragend. Aber rückblickend muss man sagen, dass viele Entscheidungen unglücklich waren. Man ist immer für sich selbst verantwortlich. Klar ist aber: Das war nicht einfach.

Sie sind zurück nach Fürth gewechselt. Doch der wirkliche Tiefpunkt kam erst noch.

Dann kam die Verletzung. Beidseitiger Adduktorenabriss. Es gab eine komplizierte OP, Reha, neun Monate Pause. Auf der einen Seite ist es aber nicht besser geworden. Ich habe mal zwei Wochen mit Schmerzen gespielt, dann wieder zwei Wochen Pause machen müssen. Ich war bei zig Ärzten, keiner hat einen Grund gefunden. In Fürth hatte ich für drei Jahre unterschrieben, nach zwei Jahren hat mir der Verein aber gesagt, ich sei nicht planbar. Anschließend ging es nach Karlsruhe, wir sind in die zweite Liga aufgestiegen. Aber im Sommer habe ich gesagt, ich muss mich noch mal operieren lassen, anders geht es nicht. Der Verein hat gesagt, ich soll es machen – dann sehen wir weiter. Aber es kam nichts mehr.

Und die OP?

Es war für mich die Entscheidung: Hopp oder top. Auf der Liege im OP-Saal habe ich zu meinem Arzt gesagt: „Du bist meine letzte Hoffnung. Wenn du nichts findest, höre ich auf mit Fußball.“ Er hat meine Hand genommen und geantwortet: „Ich mache das schon.“ Er hat dann einen 2,5 Zentimeter großen Knochen rausgeholt, der für die Probleme gesorgt hat. Danach bin ich wieder richtig fit geworden. Warum das vorher niemand gesehen hat, weiß ich bis heute nicht.

Sind Sie manchmal sauer, dass es so lange gedauert hat? Es waren entscheidende Jahre Ihrer Karriere.

Jedenfalls bin ich heute vom Kopf sehr, sehr stabil. Und der Kopf ist das Wichtigste. Alles hat sich gelohnt. Es gab so viele schöne Momente: Den Aufstieg mit Fürth, ich habe ein DFB-Pokal-Halbfinale gespielt, bin türkischer Nationalspieler geworden. Das sind alles Dinge, die man nie vergisst. Aber klar, dieses Stück Knochen hat mich drei wichtige Jahre gekostet.

Noch mal zurück zum KSV: Wie ist es überhaupt zu Ihrem Wechsel nach Kassel gekommen?

Mirko Dickhaut (jetzt Co-Trainer des KSV, Anm. d. Red.) hat mich angerufen. Ich kannte ihn aus unserer gemeinsamen Fürther Zeit. Wir haben uns lange unterhalten, er hat mich gefragt. Am Ende hat er gesagt: „Schlaf mal ein paar Nächte darüber.“ Die Alternative war für mich, ganz aufzuhören. Aber meine Freundin meinte: „Hör’ es dir wenigstens an.“ Mir war ein langfristiger Vertrag wichtig. Und mir war klar: Wenn ich komme, dann möchte ich helfen. Heute bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Wir haben ein Ziel, ein Projekt. Wir wollen etwas erreichen. Und ich habe eine Verantwortung gegenüber Jens Rose, Mirko, Sören Gonther, den Fans – ich möchte die Menschen nicht enttäuschen.

Zur Person Sercan Sararer (33) wurde in Nürnberg geboren. Seine Mutter ist Spanierin, sein Vater Türke. In der Jugend lief er für Greuther Fürth auf, fand den Weg über die zweite Mannschaft 2008 zu den Profis. Mit den Kleeblättern stieg er in die Bundesliga auf. Weitere Stationen waren der VfB Stuttgart, Fortuna Düsseldorf, der Karlsruher SC und Türkgücü München. Seit Winter 2023 steht Sararer beim KSV Hessen Kassel unter Vertrag. Sein Arbeitspapier gilt bis 2026. Der 33 Jahre alte Offensivspieler und Vater einer Tochter (13) und eines Sohnes (1), der mit seiner Verlobten nun in Kassel wohnt, hat zwölf Länderspiele für die Türkei bestritten. (Frank Ziemke und Maximilian Bülau)