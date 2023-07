KSV Hessen: Sieg und falsches Rot für Springfeld

Von: Frank Ziemke

Platzverweis im Testspiel: Innenverteidiger Maurice Springfeld könnte nach Rot in Wiedenbrück den Saisonauftakt verpassen. © Andreas Fischer

Das Testspiel war erfolgreich, doch ein Platzverweis wegen angeblicher Schiedsrichter-Beleidigung beschäftigt den KSV Hessen Kassel

Es war ein schöner Sieg in einem schweren Testspiel, aber es war einer mit unschönen Begleiterscheinungen. Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel gewann am Samstag seine Partie beim West-Viertligisten SC Wiedenbrück nach einem 0:1-Pausenrückstand mit 2:1. Sercan Sararer und Nikos Zografakis erzielten die Tore. Doch der Erfolg wurde getrübt von einem umstrittenen Platzverweis gegen Maurice Springfeld.

Was war passiert? Kassels Innenverteidiger bekam in der 75. von Dominic Stock (Langenberg) die Rote Karte gezeigt – wegen Schiedsrichter-Beleidigung. Das würde eine Sperre von mindestens einem oder zwei Punktspielen bedeuten und die Personalprobleme in der Defensive weiter verschärfen. Aber: Für die Löwen liegt eine klare Fehlentscheidung vor, denn: „Maurice hatte einen Wortwechsel mit einem Gegenspieler. Der Schiedsrichter, der ohnehin etwas überfordert schien, hat das fälschlicherweise auf sich bezogen“, sagt Trainer Tobias Damm. Das Wort „Holzkopf“ ist offenbar gefallen. „Klar, das muss er nicht sagen, aber zwischen den Spieler fallen solche Sachen manchmal“, sagt Damm. Der KSV hat bereits eine Stellungnahme abgegeben. Und er erhofft sich Unterstützung aus Wiedenbrück. Damm ist sicher, dass „sein Gegenspieler unsere Aussagen bestätigen wird“.

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war der Löwen-Coach überwiegend zufrieden. Die Gäste hatten stark begonnen und Pech bei einem Lattentreffer von Faton Dzemailji. Stattdessen gerieten sie in der 31. Minute in Rückstand und verloren danach wie zuletzt beim 1:3 gegen Jena den Faden. Nicolas Gröteke im Tor verhinderte zu diesem Zeitpunkt einen höheren Rückstand.

Nach dem Wechsel aber zeigte sich der KSV wieder stabil, drehte die Partie. Damm imponierte vor allem, „dass wir nach einer harten Trainingswoche erkennbar das Tempo hochgehalten haben“. Sararer mit einem verwandelten Foulelfmeter und Zografakis mit einem Schuss von der Strafraumgrenze sicherten den Sieg. Ein Sonderlob bekam Neuzugang Cornelius Bräunling. Der 18-jährige Außenspieler wurde als Achter eingesetzt, machte das – so Damm – richtig gut.

Positive Nachrichten gibt es auch für die Trainingswoche: Am Dienstag steigen mit Frederic Brill, Alban Meha und Nils Stendera gleich drei Spieler wieder ein, die zuletzt verletzt ausfielen.

KSV Hessen: Gröteke (46. Klußmann) - Mißbach (64. Weyh), Springfeld, Schlosser, Dzemailji (70. A. Liesche Prieto) -

Kang (64. Itoi), Sararer, Rakk (64. Bejdic), Zografakis (65. Najjer), Bräunling (66. Iksal) - Jones (81. Durna)

Tore: 1:0 Szeleschus (31.), 1:1 Sararer (58., Elfmeter), 1:2 Zografakis (61.)

Rote Karte: Springfeld (75.)