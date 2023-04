Starker Kampf wird nicht belohnt: KSV Hessen unterliegt Spitzenreiter Ulm nach umstrittenem Elfmeter 0:2

Lange stand es 0:0

+ © Andreas Fischer Enttäuscht: KSV-Kapitän Frederic Brill. © Andreas Fischer

Es war ein richtig guter Auftritt des Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel zuhause gegen Tabellenführer SSV Ulm. Ein richtig guter Kampf. Der wurde aber nicht belohnt, weil ein umstrittener Elfer die Partie entschied. Die Löwen verloren am Ende 0:2 (0:0).

Kassel – Dass hier der Spitzenreiter im Auestadion zu Gast war, das war schnell zu erkennen. Die Gäste legten immer wieder technisch ansehnliche Passagen hin – trotz des schwer zu bespielenden Rasens. Philipp Maier gab in der vierten Minute einen ersten Fernschuss ab. Kurze Zeit später wurde es das erste Mal laut vor der Ulmer Kurve – zwei Busse mit Fans waren mitgekommen –, als Marlon Sündermann sich gegen den heranstürmenden Tobias Rühle lang machte, den Arm ausstreckte. Rühle fiel, der Pfiff blieb aus. Völlig zurecht, Sündermann hatte klar mit der Hand den Ball getroffen. Allerdings blieb auch die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe aus. In der neunten Minute war Sündermann erneut gefragt, als er klasse gegen Romario Rösch hielt. Der Ulmer war am Ende einer Kombination vor dem KSV-Keeper aufgetaucht, es wäre aber ohnehin Abseits gewesen.

Nur langsam befreiten sich die Löwen aus dieser Anfangsoffensive des Tabellenführers, der die ersten 45 Minuten bestimmte, immer wieder schnell umschaltete. Ballverluste im Aufbau wurde zum Boomerang, Steven Rakk unterliefen zweimal solche Fehler, die aber ungestraft blieben.

Überhaupt war das die Geschichte der ersten Hälfte. Der KSV arbeitete sich rein in dieses Spiel, hatte anfangs ein wenig Glück, verteidigte es dann aber stark und hatte immer einen Fuß dazwischen. Als Mannschaft war das defensiv richtig gut. Umso bitterer, dass KSV-Trainer Tobias Damm bereits nach einer halben Stunde doppelt wechseln musste. Zum einen kam Elias Liesche Prieto für Serkan Durna, der nach einer frühen Gelben Karte stark gefährdet war, vom Platz zu fliegen. Zum anderen musste auch Alban Meha raus, der sich in einem Zweikampf wohl schwerer am Knöchel verletzt hat. Lukas Iksal kam für ihn, rutschte in der Doppelspitze auf die Position neben Noah Jones, Sercan Sararer ließ sich ins offensive Mittelfeld fallen.

Es dauerte aber bis zur 43. Minute, ehe die Gäste noch einmal richtig gefährlich wurden. Nach einer flachen Hereingabe von rechts zog Nicolas Jann ab. Drüber. Und kurz vor der Pause waren dann auf einmal die Löwen da. Frederic Brill chippte einen Freistoß an den zweiten Pfosten, Sararer legte quer – doch gleich drei Kasseler verpassten knapp. Und Sekunden später wäre Jones nach einem langen Ball frei vor Christian Ortag gewesen. Hätte, ja hätte er den Ball mitnehmen können (45.).

Wenig Neues gab es nach dem Seitenwechsel. Die Gäste drückten und drängten. An der Tabellenspitze ist es für sie nach mehreren Ausrutschern ja noch einmal richtig eng geworden. Die Löwen verteidigten. Und das gut. In der 58. Minute war dann wieder Sündermann nach einem Flachschuss von Jann gefordert, den er mit einem starken Reflex zur Ecke klärte.

Aber auch der KSV setzte Nadelstiche. Nael Najjar bediente Sararer, der per Hacke zurückgeben wollte. Ein Ulmer klärte zur Ecke (62.). Da wäre deutlich mehr drin gewesen, auch Jones war am langen Pfosten frei. Und in der 68. Minute, da hatte Iksal das 1:0 auf dem Fuß nach einem ähnlichen Spielzug. Jones hatte butterweich auf ihn geflankt, Iksal traf per angedeutetem Seitfallzieher den Ball aber nicht voll.

Die spielentscheidende Szene ereignete sich dann in Minute 76. Jann schirmte mit dem Rücken zum Tor an der Auslinie des KSV-Strafraumes den Ball ab, Brill bedrängte ihn, Jann fiel – und Schiedsrichter Marius Ulbrich zeigte auf den Punkt. Ein fragwürdiger Pfiff, Gäste-Kapitän Johannes Reichert verwandelte sicher unten links (77.). Es musste ein Elfmeter her, anders wären die Ulmer an diesem Tag wohl nicht am Löwen-Bollwerk vorbeigekommen.

Damm warf nun noch einmal alles nach vorn, die Gäste zogen sich zurück. Doch ein Treffer wollte den Löwen nicht mehr gelingen. Tief in der Nachspielzeit ging Sündermann bei einer Ecke mit nach vorn, der Konter brachte das 0:2 durch Dennis de Sousa Oelsner, der ins leere Tor einschob (90.+4). So verlor der KSV eine Partie 0:2, die 0:0 hätte ausgehen sollen. (Maximilian Bülau)

Kassel: Sündermann - Najjar, Glück, Brill, Nennhuber, Durna (30. Liesche Prieto) - Rakk (85. Pululu), Stendera (80. Mogge), Meha (30. Iksal) - Sararer, Jones (85. Döringer)

Ulm: Ortag - Geyer, Reichert, Yarbrough - Stoll, Ludwig (90. Hingerl), Maier (86. Ahrend), Schmidts - Rösch (66. de Sousa Oelsner), Jann, Rühle (66. Dulleck)

SR: Ulbrich (Düdelsheim) - Z: 2248

Tore: 0:1 Reichert (77./Foulelfmeter), 0:2 de Sousa Oelsner (90.+4)

Gelbe Karten: Durna, Nennhuber, Jones, Damm, Iksal / Physiotherapeut, Maier