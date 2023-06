Start ohne den Spieler der Saison: Der KSV Hessen trainiert wieder

Sechs neue Spieler, zwei neue Trainer

+ © Dieter Schachtschneider Da geht’s lang: Trainer Tobias Damm wird seine Spieler heute zum Trainingsauftakt auf den Platz bitten. © Dieter Schachtschneider

Nach dem Ende der vergangenen Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest haben wir online über den Spieler der Saison des KSV Hessen Kassel abstimmen lassen. Das Ergebnis ist eindeutig – doch hinter dem Sieger klafft eine große Lücke, die Stimmen wurden ziemlich ausufernd verteilt.

Kassel – Überraschen tut das nicht, schließlich hat sich kein Löwe in der abgelaufenen Spielzeit so wirklich in den Fokus gekickt. Keiner – bis auf einen. Michael Glück ist für unsere Leser der Spieler der Saison (28 Prozent). Der 20-Jährige, der im Winter zum KSV stieß, schlug auf Anhieb ein und stabilisierte die Abwehr.

Auf Glück kann und sollte sich Löwen-Trainer Tobias Damm aber nicht verlassen, wenn er seine Spieler heute zum Trainingsauftakt und zur Vorbereitung auf die kommende Saison auf dem Platz erwartet. Und das in doppelter Hinsicht. Denn Michael Glück ist nach einem starken halben Jahr zu seinem Verein, dem TSV 1860 München, von dem er ausgeliehen war, zurückgekehrt. Sechs neue Gesichter sind heute dabei, zwei bis drei sollen noch folgen. Ein erster Blick auf den KSV Hessen.

Die Trainer

Tobias Damm hat die Sommerpause genutzt, um seine A-Lizenz abzuschließen. Für den 39-Jährigen fällt damit ab sofort eine große Belastung weg. Und er erhält ja auch noch zusätzliche Hilfe. Denn heute wird erstmals Mirko Dickhaut als Co-Trainer dabei sein. Mit Ex-Spieler Kevin Nennhuber ist auch der neue Athletikcoach vor Ort.

Die Bekannten

Bei denen, die im vergangenen Jahr schon dabei waren, gibt es nur noch drei offene Fragen. Einzig der alte Alban Meha (37) sowie die jungen Paul Stegmann (20) und Silas Hagemann (20) sind noch ohne neuen Vertrag. Meha und Stegmann werden heute aber dabei sein. Nicht mittrainieren können zum Auftakt nur drei Akteure: Hendrik Starostzik, Frederic Brill und Hagemann. Bei Letzterem ist ein Verbleib offen.

Starostzik hatte sich im Hessenpokal-Viertelfinale gegen den TSV Steinbach den Knöchel gebrochen, ist laut Damm aber auf einem guten Weg. „Er ist im Lauftraining und wird mit auf dem Platz sein“, sagt er. Für den Saisonstart am 5. August könnte der 32-Jährige schon wieder eine Alternative sein.

Brill hatte sich im letzten Saisonspiel in Worms einen Faserriss zugezogen und wird in der ersten Trainingswoche noch fehlen.

Die Neuen

Sechs Neuzugänge haben die Löwen bereits begrüßt. Von Carl Zeiss Jena ist der Japaner Takero Itoi (25) gekommen, von der Reserve der TSG Hoffenheim der Südkoreaner Min-gi Kang (21), vom 1. FC Kaan-Marienborn Merlin Schlosser (21), vom 1. FC Kaiserslautern Torhüter Jonas Weyand (22), der laut Damm in der Vorbereitung einen Konkurrenzkampf mit Nicolas Gröteke um die Nummer eins führen soll. Jonas Labonte, zuletzt bei der Zweiten im Einsatz, wird zunächst hochrücken. Am Donnerstag und Freitag gaben die Löwen die Transfers von Kenny Weyh (Dynamo Dresden) und Thomas Gösweiner (FC Homburg) bekannt. Zudem sollen drei weitere Akteure kommen, ein zentraler Mittelfeldspieler, ein linker Außenverteidiger, einer für die Außenbahn. Der Trainer ist aber froh, dass er – anders als in manch anderem Jahr – schon jetzt einen großen Teil seines Kaders zusammen hat.

Aus der eigenen Jugend werden die Angreifer Aaron Liesche Prieto (17) sowie Nachwuchs-Nationalspieler Muhammed Bejdic (18) aus Bosnien-Herzegowina die Vorbereitung mitmachen. (Maximilian Bülau)