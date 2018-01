KSV startet am Sonntag ins Training

Kassel. Noch drei Tage, dann nimmt auch der KSV Hessen Kassel wieder das Training nach der Winterpause auf. Ab Sonntag bereiten sich die Löwen auf die Restserie in der Fußball-Regionalliga vor.

Zwei Tage später steht auch schon das erste Testspiel auf dem Programm. Am kommenden Dienstag ab 18.30 Uhr wird das Team von Trainer Tobias Cramer dem Verbandsligisten SSV Sand gegenüberstehen.

Indes ist auch der Nachholtermin für das im Dezember ausgefallene Spiel gegen die Offenbacher Kickers festgelegt worden. Weil am Wochenende des 2. bis 4. Februar der Skisprung-Weltcup in Willingen stattfindet, bei dem 30 000 Besucher erwartet werden, konnte die Begegnung weder am Samstag noch am Samstag ausgetragen werden. Da Sport1 wie ursprünglich geplant das Hessenderby live im Fernsehen überträgt, stehen sich beide Teams nun am Montag, 5. Februar, ab 20.15 Uhr im Auestadion gegenüber.

Bereits gekaufte Karten für das Spiel am 10. Dezember 2017 behalten ihre Gültigkeit. Wer seine Tickets nicht nutzen kann, kann diese bis zum 5. Februar in der Geschäftsstelle des KSV zurückgeben. Diese ist ab dem 16. Januar jeweils dienstags, donnerstags und freitags vor Heimspielen von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Nach dem Derby werden keine Karten mehr zurückgenommen. (tor)