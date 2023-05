Chancenwucher wird bestraft: KSV Hessen verliert erstmals in der Liga gegen Steinbach

Von: Maximilian Bülau, Frank Ziemke

Stark gehalten, trotzdem zweimal überwunden: Kassels Schlussmann Marlon Sündermann. © Andreas Fischer

Eine ganz starke erste Halbzeit geliefert, zahlreiche gute Chancen nicht genutzt – und nach dem Wechsel bestraft worden: Der KSV Hessen Kassel verliert beim Aufstiegskandidaten TSV Steinbach.

Kassel/Steinbach – Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel hat beim Aufstiegskandidaten TSV Steinbach 0:2 (0:0) verloren und steckt weiter tief im Abstiegskampf. Die Löwen ließen in der zweiten Halbzeit nach und kassierten spät zwei Gegentreffer.

Die Partie begann skurril. Es dauerte nur wenige Sekunden, da lag der Ball erstmals im Tor der Gastgeber. Sercan Sararer hatte ihn lässig über die Linie geschoben – nach einem Missverständnis zwischen Steinbachs Torhüter Kevin Ibrahim und einem Verteidiger. 1:0 für die Löwen stand es aber nicht. Sararer war bei Ibrahims flachem Abstoß zu früh in den Strafraum gestartet. Das zumindest sagte Schiedsrichter Martin Wilke. Bitter: Nach Ansicht der Videobilder lag er damit laut KSV-Trainer Tobias Damm falsch, der Treffer hätte zählen müssen. „Das Tor war regulär. Sercan war außerhalb“, sagt der 39-Jährige. Trotzdem: Es war der Auftakt einer ereignisreichen ersten Hälfte, in der die Gäste bärenstark auftraten, ein Plus an Torchancen hatten und mit einer Führung hätten in die Pause gehen können. „Wir müssen in der ersten Hälfte zwei Tore machen“, meint auch der Trainer.



Da war zum Beispiel die Phase ab der 20. Minute. Der KSV hatte eine erste Druckperiode der Gastgeber auch dank einer starken Parade von Marlon Sündermann gegen Sasa Strujic (6.) überstanden, drehte nun auf. Einen Schuss von Nils Stendera lenkte Ibrahim mit einem starken Reflex über die Latte. Nur eine Minute später klärten die Gastgeber gegen Lukas Iksal in höchster Not zur Ecke. Als die hereinsegelte, stieg Kevin Nennhuber unbedrängt hoch, köpfte aber am Tor vorbei. Drei Minuten später die nächste Großchance. Nach einem Zuspiel Stenderas stand Noah Jones frei, schloss aber zu schwach ab. Ähnlich auch die Szene in der 35. Minute: Nach einer Flanke des sehr quirligen Presley Pululu stand Jones am hinteren Pfosten frei, konnte Ibrahim aber nicht überwinden. Steinbachs Schlussmann verhinderte mit einer großartigen Parade kurz vor der Pause erneut die Kasseler Führung. Sararers Freistoß wurde gefährlich abgefälscht, Ibrahim war auf dem Weg in die andere Ecke, schaffte aber den Richtungswechsel und boxte den Ball noch über die Latte. „Die erste Halbzeit war top, auswärts war es mit die beste, die wir diese Saison gespielt haben. Aber auch die zweite Hälfte war nicht so schlecht“, sagt Damm.



Die begann mit einem Schlenzer von Pululu, der Zentimeter am Pfosten vorbeistrich. Dann aber wurden die Gastgeber stärker. Bei einem Konter in der 48. Minute kam Bogicevic frei zum Schuss, konnte Sündermann aber nicht überwinden. Kassels Torhüter war auch bei Serkan Firats Versuch von halbrechts zur Stelle, den Nachschuss setzte Strujic an den Außenpfosten. Der Druck der Steinbacher wuchs, der KSV schaffte nun nur noch wenig Entlastung. „Diesem Druck konnten wir dann irgendwann nicht mehr standhalten“, sagt Damm.



Dass das Spiel für die Löwen dann durch einen Doppelschlag dahinging, war trotzdem bitter. Zunächst schaltete Arif Güclü zentral vor dem Tor am schnellsten und drückte den Ball über die Linie, dann schloss Jonas Singer einen Konter über die linke Seite im Alleingang ab. So stand der KSV wie bereits zuletzt gegen Tabellenführer Ulm trotz eines guten Auftritts ohne Punkte da. Und profitierte einmal mehr davon, dass auch Worms zuhause gegen Freiberg verlor. (Frank Ziemke und Maximilian Bülau)

So hat der KSV Hessen Kassel gegen den TSV Steinbach gespielt Steinbach: Ibrahim - Strujic (71. Kirchhoff), Kober, Langesberg, Kircher - Eismann (71. Gudra), Bogicevic (63. Guthörl), Stock - Firat (58. Tehe/63. Korte), Güclü, Singer Kassel: Sündermann - Najjar, Nennhuber, Glück, Springfeld (69. Durna) - Brill, Sararer, Stendera - Iksal (69. Mogge), Jones (76. Dawid), Pululu (76. Döringer) SR: Wilke (Bad Bellingen) - Z: 1133 Tore: 1:0 Güclü (75.), 2:0 Singer (78.) Gelbe Karten: Langesberg, Kober / Sararer, Brill