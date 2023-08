Aufsteiger – und Tabellenführer: KSV Hessen hat am Samstag Stuttgarter Kickers zu Gast

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Er erzielte das erste Tore für den KSV Hessen in der aktuellen Regionalliga-Saison: Noah Jones traf zum 1:0 für den KSV Hessen gegen die Reserve von Mainz 05. © Andreas Fischer

Der Konjunktiv hat im Fußball nichts zu suchen. Hätte, wenn und aber – so ist es eben nicht gelaufen. Sich darüber Gedanken zu machen, was wäre, wenn – das ist Zeitverschwendung.

Kassel – Doch hätte der KSV Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest am vergangenen Samstag auch das zweite Saisonspiel beim Titelaspiranten TSV Steinbach gewonnen, das Auestadion wäre beim nächsten Duell an der Tabellenspitze gegen die Stuttgarter Kickers morgen (14 Uhr) sicher richtig voll geworden. Eine spannende neue Mannschaft, zwei Siege zum Start – dazu der Besuch der Ukrainerinnen: Es hätte einige Gründe für den Besuch des Löwen-Spiels gegeben.

Ach ja, der Konjunktiv. Der KSV Hessen hat nach dem 2:0-Erfolg zum Auftakt gegen die Reserve des FSV Mainz 05 aber eben nicht auch noch beim TSV Steinbach gewonnen, sondern nach 2:0-Halbzeitführung 2:3 verloren. Wer nun denkt: Das kommt mir doch bekannt vor. Ja, das ist richtig. Auch in der vergangenen Saison erlebten die Löwen einen solchen Spielverlauf. Beim FC Homburg führten sie nach Treffern von Serkan Durna und Noah Jones zur Pause 2:0 – und verloren am Ende 2:3. Einen Treffer sowie eine Vorlage steuerte damals ein gewisser Thomas Gösweiner bei. Der 28 Jahre alte Österreicher stürmt seit diesem Sommer nun für den KSV.

KSV-Trainer Tobias Damm hat zu beiden Themen etwas zu sagen, also zu seinem neuen Angreifer und der verspielten Führung. „In der zweiten Hälfte gegen Steinbach haben wir uns nicht gut angestellt. Wir haben gesehen, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir es sein wollen. Wir müssen solche Partien souveräner, abgezockter gestalten. Wir müssen diese Kleinigkeiten über 90 Minuten durchziehen und den Druck aufrechterhalten. Das ist uns am vergangenen Samstag nicht gelungen“, sagt der 39-Jährige. Die Gegentore habe man in der vergangenen Woche analysiert, berichtet Damm. „Das war ein Schwerpunkt im Training. Wir haben da die Duelle auf außen verloren, weil wir die Laufwege am Ende nicht mehr mitgemacht haben. Das gehört zu diesen Kleinigkeiten, die wir durchziehen müssen“, sagt er.

Gegen die Stuttgarter Kickers könnte nämlich genau das entscheidend werden. Der Aufsteiger, der – da waren sich vor Saisonstart fast alle Trainer in der Regionalliga Südwest inklusive Damm einig – kein normaler Aufsteiger ist, weil finanzstark und prominent besetzt, grüßt nach zwei Spielen von der Tabellenspitze.

Und deswegen gibt es eben immer noch genug Gründe, morgen ins Auestadion zu gehen. Der Tabellenführer kommt nach Kassel, die Mannschaft des KSV ist immer noch spannend und neu – und hat auch in Steinbach nicht komplett enttäuscht. Und dann sind ja auch noch die Ukrainerinnen zu Gast.

Die Stuttgarter haben zuletzt gegen Koblenz gezeigt, wie offensivstark sie sind, gewannen 7:0. Dreifacher Torschütze war dabei Linksfuß Kevin Dicklhuber, der nun schon bei vier Saisontreffern steht, auch beim 1:0 zum Start in Offenbach war er erfolgreich gewesen. Er wird es morgen vor allem mit Faton Dzemailji zu tun bekommen.

„Technisch ist Dicklhuber sehr gut, er schießt gute Standards, hat eine gute Übersicht. Er war schon in der Aufstiegssaison der Aktivposten, ist ein absoluter Führungsspieler“, sagt Damm. Der 34 Jahre alte Dicklhuber stammt aus Albstadt, rund 100 Kilometer südlich von Stuttgart. Von 2012 bis 2014 lief er schon einmal für die Kickers auf, kehrte dann 2021 zurück. Zwischen 2012 und 2014 machte er 31 Spiele in der 3. Liga. Dennoch war er danach nur in der Oberliga Baden-Württemberg aktiv. In der vergangenen Saison erzielte er in dieser 26 Tore und lieferte zudem sechs Vorlagen. Mit David Braig, Niklas Antlitz, Christian Mauersberger und Sinan Tekerci stehen weitere Akteure in der Offensive zur Verfügung, die viel Regionalligaerfahrung mitbringen. Dicklhuber traf gegen Koblenz zuletzt per direkter Ecke.

Ach so, da war ja noch das zweite Thema: Thomas Gösweiner. Bei dem gibt es keinen Konjunktiv mehr. „Er ist ein Kandidat für die Startelf“, sagt Damm. Und sollten die Löwen mal zur Pause zurückliegen, dann haben sie in dem Österreicher ja zumindest einen, der weiß, wie man solche Spiele dreht. (Maximilian Bülau)