Talent Leonardo Zornio vom KSV Hessen Kassel unterschreibt Dreijahres-Vertrag

Ab Sommer bei der Ersten

Kassel/Baunatal – Heute starten die heimischen Fußball-Hessenligisten in die Restrunde. Der KSV Hessen Kassel tritt in Hadamar an (14.30 Uhr), der KSV Baunatal in Stadtallendorf (14 Uhr).