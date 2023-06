Damm hat A-Lizenz in der Tasche

Von: Torsten Kohlhaase

Er hat es schafft: KSV-Trainer Tobias Damm hat die A-Lizenz in der Tasche. Mit dem Fußball-Regionalligisten startet er am 24. Juni in die Vorbereitung. © andreas fischer

Knapp ein Jahr hat Tobias Damm gebüffelt und gepaukt, nun kann sich der Coach des KSV Hessen Kassel A-Lizenz-Trainer nennen. Zudem steht neben dem Trainingsstart auch der Fahrplan der Vorbereitung beim Fußball-Regionalligisten nahezu fest. Wir blicken auf alle neuen Infos rund um die Löwen, für deren Spiele es ab dem 23. Juni Dauerkarten zu kaufen gibt

Der Trainer

„Das war eine sehr intensive Zeit. Umso erleichterter bin ich gewesen, dass alles gut geklappt hat und ich den Schein jetzt in der Tasche habe“, sagt Damm zur bestandenen Prüfung. Insgesamt 26 Teilnehmer absolvierten den Lehrgang, der im August vergangenen Jahres begonnen hatte. Darunter waren unter anderen auch Sandro Wagner, Roberto Hilpert und Florian Heller. „Eine Note gibt es ja nicht mehr, sondern nur noch bestanden oder nicht bestanden. Wäre es bei irgendwem kritisch geworden, hätte man das bereits im Dezember signalisiert bekommen. „Dadurch, dass man eine Woche pro Monat präsent sein musste und darüber hinaus viele Online-Aufgaben bekam, hat das alles schon viel Zeit gekostet. Aber nebenbei ging es eben auch darum, neue Leute kennenzulernen, um sein eigenes Netzwerk stetig zu erweitern“, sagt Damm.

Der Trainingsstart

Am 24. Juni wird sich das Team erstmals wieder zum Training einfinden. Los geht es auf dem B-Platz an der Damaschkestraße um 10.30 Uhr. „So wie es aussieht, werden wir da inklusive unserer beiden A-Jugendlichen 22 Feldspieler an Bord haben“, so Damm. Am Nachmittag wird die gesamte Mannschaft in der Vereinsgasse (Tränkepforte Markthalle) für ein Meet&Greet bereitstehen. Zudem ist der Verein vom 23. bis 25. Juni zum ersten Mal auf dem Kasseler Altstadtfest mit einem Stand vertreten.

Die Tests

Los geht es mit den Vorbereitungsspielen am 28. Juni, dann steht ab 18.30 Uhr der erste Test bei Eintracht Braunschweig auf dem Programm. Wegweisend dürften im weiteren Verlauf besonders die Vergleiche mit den Regionalligisten Lippstadt (9. Juli, 14 Uhr, G-Platz), Carl-Zeiss Jena (15. Juli, 14 Uhr, G-Platz) und in Wiedenbrück (22. Juli, 14 Uhr) sein. Hinzu kommen folgende weitere Termine: 1. Juli, 15.30 Uhr: TSV Korbach - KSV; 7. Juli, 18.30 Uhr: Walter-Lübcke-Turnier beim TSV Wolfsanger; 16. Juli, 10 Uhr: Traditionelle Teilnahme am 10-Kilometer-Tierparklauf auf der Sababurg.

Die Fragezeichen

Zwei Termine sind bislang noch offen. „Für den 12. Juli sind wir aktuell noch dran, einen Gegner zu finden. Beim 29. Juli sieht es eher schlecht aus, noch einen Regionalligisten zu bekommen, weil die anderen Staffeln dort bereits in den Spielbetrieb eingestiegen sind“, sagt Damm. Für die Löwen wird es in der Südwest-Gruppe erst am darauffolgenden Wochenende zwischen dem 4. und 6. August ernst. „Vielleicht klappt es ja erneut mit einem Team wie Wolfsburg oder Paderborn“, hofft der Coach auf einen letzten hochkarätigen Testspiel-Kontrahenten vor dem Pflichtspiel-Start.

Das Personal

Wie Damm berichtet, sei man aktuell noch in finalen Gesprächen mit einem Stürmer und einem Außenbahnspieler. „Und dann haben wir auch in der Verteidigung noch Bedarf, dort würde uns vor allem ein Linksfuß gut zu Gesicht stehen“, sagt Damm, der aber auch betont: „Alles muss natürlich im Rahmen unseres Budgets ablaufen. Aber da sind wir bester Dinge, dass das passt.“ Zum Trainingsstart gibt es dann also viele neue Gesichter.