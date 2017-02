KSV im Test mit 0:1 unterlegen

Kassel. Eine Niederlage gab es gestern Abend für den KSV Hessen im Testspiel gegen Stadtallendorf: Die Partie zwischen dem Regionalligisten und dem klassentieferen Team aus der Hessenliga endete 0:1 (0:0).

Das einzige Tor schoss Neven Vujica in der 67. Minute, nachdem die Löwen kurz vorher ordentlich durchgewechselt hatten.

„Der Gegentreffer fiel zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Trotzdem bin ich mit dem Ergebnis nicht unzufrieden, weil es deutlich gemacht hat, dass wir vor allem in der Spielgestaltung noch Probleme haben“, sagte KSV-Trainer Tobias Cramer nach der Partie. Der finale Pass in die Spitze sei zu oft nicht gekommen.

In der ersten Halbzeit hatten Sebastian Schmeer (10.) und Tobias Damm (25.), dessen Schuss gerade noch pariert wurde, die ersten Chancen für die Gastgeber. Aber auch Stadtallendorf war gefährlich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte musste KSV-Keeper Niklas Hartmann gegen Erdinc Solak sein ganzes Können aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern.

Nach der Pause hatte dann Steven Rakk den Führungstreffer auf dem Fuß, doch er scheiterte in der 56. Minute. „Dann haben die vier Auswechslungen zunächst etwas Unruhe in unser Spiel gebracht. Stadtallendorf hat das ausgenutzt und den Treffer gut herausgespielt“, sagte Cramer zum 0:1-Rückstand, was gleichzeitig auch der Endstand war.

Heute wird sich wahrscheinlich entscheiden, ob der KSV am Sonntag ab 14 Uhr sein Nachholspiel in der Regionalliga Südwest bei Teutonia Watzenborn-Steinberg bestreiten kann. Sollte die dortige Platzkommission negativ entscheiden, könnte ein weiteres Testspiel für die Löwen anstehen.