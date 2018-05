Perfekt: Tobias Cramer bleibt Trainer des KSV Hessen

Nun bestätigt

Kassel. Tobias Cramer wird Trainer des KSV Hessen Kassel bleiben - unabhängig davon, ob der Klub in der Fußball-Regionalliga bleiben kann oder, was wahrscheinlich ist, in die Hessenliga absteigt.