Ex-KSV-Stürmer Tobias Damm ist wieder da - zumindest ein bisschen

Kassel. Rund anderthalb Jahre ist es her, da sprach Tobias Damm im Interview mit dieser Zeitung über seinen Rücktritt. Jetzt stand er wieder auf dem Platz – wenn auch nur für ein kleines Comeback.

Der Stürmer und Kapitän des damaligen Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel sagte, dass er gemerkt habe: Es ist an der Zeit. Im Stadion hingen Banner mit der Aufschrift „Tobi, wir sind stolz auf dich“ und „Papa, wir lieben dich“. Damm war damals 33 Jahre alt, am 30. Oktober wird er nun 35. Und am Mittwoch war er dann trotzdem auf einmal wieder da – wenn auch nur für ein kleines Comeback bei der Zweiten in der Gruppenliga.

Wie das zustande kam? „Das war ganz spontan. Thorsten Hirdes (Trainer der zweiten Mannschaft) kam am Dienstag zu uns ins Trainerbüro und hat gefragt, ob ich spielen könnte, weil sie für die Partie am Mittwoch gegen Vollmarshausen nur einen Spieler auf der Bank hätten“, sagt Damm.

+ Stand wieder auf dem Feld: Tobias Damm war eine halbe Stunde für die zweite Mannschaft im Einsatz. © Jürgen Röhling/nh

Zeitlich habe das für ihn gepasst, weil es ein Heimspiel war und auch die erste Mannschaft, in der Damm Co-Trainer ist, zuhause antrat. Also um 11 Uhr die Schuhe für die zweite Mannschaft geschnürt. Und ab 14 Uhr saß der Ex-Kapitän dann neben Tobias Cramer im Aue-stadion. Das alles ist nur möglich, weil Damm immer noch regelmäßig bei den Löwen mittrainiert.

„Ich bin keiner, der das unterschätzt. Ich habe zwar nur 35 Minuten gespielt, aber das habe ich schon gemerkt“, sagt er. Zur Regel wird sein Einsatz bei der Zweiten aber wohl nicht. „Am Mittwoch haben einige aus beruflichen Gründen gefehlt. Zudem konnten wir ja niemanden aus der Ersten abgeben, weil die auch gespielt hat“, sagt der Stürmer.

Sind Einsätze bei der ersten Mannschaft möglich?

Bei der aktuellen Sturmflaute des Hessenligisten stellen sich die Fans natürlich die Frage, ob auch Einsätze bei der ersten Mannschaft möglich sind. Dazu sagt Damm: „Grundsätzlich habe ich mich immer bereit erklärt, auszuhelfen, wenn das Personal knapp ist. Das Thema Fußballspielen ist für mich zwar eigentlich durch. Aber ich habe gesagt – und das weiß auch Tobi Cramer – dass ich einspringe, wenn Not am Mann ist. Das war auch schon im vergangenen Jahr in der Regionalliga so.“ Weil die Bank der Ersten aber derzeit voll besetzt ist, wird es so schnell keinen Einsatz in der Hessenliga für Damm geben.

Das Trikot wäre allerdings fertig und beflockt – natürlich mit der Nummer 22. Am Mittwoch hat es schon mal ganz gut geklappt. Die Zweite gewann am Ende 1:0. Da lief Damm mit der Nummer 16 auf. Das Tor erzielte Christian Wollenhaupt.