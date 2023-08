Traumkulisse und ein Ausfall: So startete die Südwestgruppe der Fußball-Regionalliga

Von: Frank Ziemke

Im Auestadion wird gefeiert: Die Kasseler Torschützen Noah Jones (links) und Nael Najjar stimmen nach dem Sieg gegen Mainz im Fanblock die Gesänge an. © Andreas Fischer

Es war ein Start mit Ausrufezeichen in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Südwest. Der KSV Hessen begann mit einem Sieg zum Auftakt.

Kassel – Es war kein furioser Start in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Südwest, aber es war durchaus einer mit Ausrufezeichen! Dazu gehörte eine fantastische Kulisse, ein Doppelpacker – und dazu gehörte auch der KSV Hessen Kassel, dem neben der Präsentation eines ungewöhnlichen Trikotsponsors auch ein ansehnlicher Auftaktsieg gelang. Die Auffälligkeiten:

Die Traumkulisse

Der Bieberer Berg bebte. Sage und schreibe 11 483 Zuschauer erlebten in Offenbach das Traditionsduell gegen den Aufsteiger Stuttgarter Kickers. Eine wahrlich traumhafte Kulisse in der Viertklassigkeit. Auf Platz zwei der Zuschauerstatistik lag dann bereits der KSV Hessen, dessen Partie gegen den FSV Mainz 05 immerhin 3059 Fans sahen.

Anders als die Löwen, die ihre Partie gegen die Bundesliga-Reserve 2:0 gewannen, kassierten die Ambitionen der Offenbacher gleich einen herben Dämpfer. Das Kickers-Duell gewannen die Gäste durch einen Treffer von Kevin Dicklhuber in der 9. Minute 1:0.

Das Ausrufezeichen

Ein Sieg am ersten Spieltag – das ist für jeden Klub von extremer Bedeutung. So ein Erfolg allein ist noch kein Traumstart, aber er kann eine wichtige Weichstellung sein. Neben den Kickers und dem KSV gelang das auch dem TSV Steinbach. Mit dem 2:0-Erfolg bei Aufsteiger TuS Koblenz setzten die Hessen ein dickes Ausrufezeichen hinter ihre Ambitionen. Der Vizemeister der Vorsaison gilt neben Offenbach als Topkandidat für den Aufstieg.

Den Auswärtssieg sicherte der eingewechselte Ayodele Adetula mit einem Doppelpack (72./85.). Der Stürmer kam von Drittliga-Absteiger Oldenburg. Am kommenden Samstag kommt es zum hessischen Duell zwischen Steinbach und Kassel. Wenn man so will, heißt es dann: Plötzlich Spitzenspiel! Der ebenfalls zum Kreis der Titelkandidaten zählende FC Homburg musste sich im Heimspiel gegen Aalen mit einem 1:1 begnügen. Bei den vom früheren Kasseler Tobias Cramer trainierten Gästen sah Ex-Löwe Jascha Döringer in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte.

Die Nullnummern

Gleich sieben Mannschaften erzielten in den acht Duellen des ersten Spieltages keinen Treffer. Zweimal gab es ein 0:0 – zwischen Balingen und Bahlingen ebenso wie zwischen Freiberg und Frankfurt. Also der Reserve der Eintracht, Aufsteiger aus der Hessenliga. Neben Mainz 05 konnten auch Koblenz und Offenbach keinen Treffer bejubeln.

Der Ausfall

Es regnete. Was nicht überrascht in diesen Tagen. Die Absage der Partie zwischen dem FSV Frankfurt und dem TSV Schott Mainz kam dann aber trotzdem überraschend kurzfristig zustande. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff entschied das Schiedsrichtergespann, dass der Platz nicht bespielbar sei. Der war am Morgen nach der Begehung noch freigegeben worden.

Das Spiel wird heute nachgeholt, um 19 Uhr im Sportpark in Dreieich. Bei den Gästen sorgt das für reichlich Unmut – sie empfangen am Wochenende Borussia Dortmund zum Pokalkracher. (Frank Ziemke)