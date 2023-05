Live auf HNA.de: Drama im Auestadion, KSV Hessen verliert 2:3 gegen Trier, schafft aber dennoch den Klassenerhalt

Von: Maximilian Bülau

Der KSV Hessen Kassel empfängt heute im heimischen Auestadion Eintracht Trier. Hier finden Sie ab 14 Uhr den Liveticker der Regionalliga-Partie.

KSV Hessen Kassel - Eintracht Trier 2:3 (Endstand)

Tore: 1:0 Jones (11.), 2:0 Jones (22.), 2:1 Boesen (60.), 67. Maurer, 2:3 Maurer (85.) Gelbe Karten: Najjar / Brandscheid, Wrusch Zuschauer: 3286

+++ Wir verabschieden uns. Euch allen ein schönes Wochenende. +++

+++ Doch die frohe Kunde kommt aus Homburg. Da ist tatsächlich noch das 4:3 für Homburg gefallen. Der Klassenerhalt ist damit trotz dieser bitteren Pleite gesichert für die Löwen. +++

+++ Das Spiel ist vorbei, der KSV verliert nach 2:0-Halbzeitführung noch 2:3. +++

90. Minute: Durna läuft mit dem Ball ins Aus.

90. Minute: Lange ist es nicht mehr, aber es sieht kein Stück so aus, als würde der KSV hier noch den Ausgleich erzielen können.

90. Minute: Trier bringt Schacht für Boesen. Es läuft bereits die Nachspielzeit.

+++ 3286 Zuschauer sind heute im Auestadion. Das ist Saisonrekord. +++

+++ Ausgleich in Homburg! Worms kassiert das 3:3. Damit würde Worms am letzten Spieltag mit einem Sieg zwar punktemäßig mit dem KSV ausgleichen, hat aber das deutlich schlechtere Torverältnis, müsste mit fünf Toren Unterschied gewinnen. +++

+++ Durna und Meha sind mittlerweile für Jones und Springfeld auf dem Feld. +++

88. Minute: Die Löwen sind völlig verunsichert, verspielen mit einem 2:0 im Rücken hier den sicheren Klassenerhalt und müssen in der kommenden Woche nach Worms. Diese zweite Hälfte ist nicht zu verstehen.

+++ Das Drama ist nun perfekt, der KSV verspielt ein 2:0 und liegt 2:3 hinten, Worms führt nach 1:0 und 1:2 nun 3:2 in Homburg. +++

84. Minute: Es ist unfassbar. Nach der Ecke geht Trier in Führung. Der Ball trudelt durch den Strafraum, Gröteke hat ihn mehrmals an der Hand und bekommt ihn nicht zu packen. Ein Trierer drückt ihn schließlich über die Linie.

84. Minute: Najjar klärt einen Freistoß zur Ecke.

82. Minute: Auch das Wormser 2:2 hat bislang keine Auswirkungen, der KSV würde den Vier-Punkte-Vorsprung halten. Aber es sind noch ein paar Minuten zu spielen.

+++ Update aus Homburg: Worms hat ausgeglichen. +++

80. Minute: Die Trierer Fans haben gerade gesungen: „Wir steigen ab, und ihr kommt mit!“ Das ist Stand jetzt aber nicht richtig. Der KSV wäre gerettet, selbst bei einer Niederlage, weil Worms zurückliegt.

79. Minute: Ecke für den KSV, Najjar übernimmt.

78. Minute: Es ist jetzt hier ein Nervenspiel. Trier geht weiter nach vorn, will das 3:2. Der KSV kämpft sichtlich mit dem Kopf.

77. Minute: Beim KSV geht der völlig ausgepumpte Iksal runter, Marco Dawid kommt zu seinem Abschiedsspiel vor eigenem Publikum.

74. Minute: Die Gäste wechseln doppelt. Brandscheid und Spang gehen raus, Kalweit und Bouziane kommen.

74. Minute: Das Spiel ist hier mittlerweile ziemlich zerfahren. Der KSV muss zumindest diesen Punkt mitnehmen, Homburg ist gerade in Führung gegangen. Das ist erst mal beruhigend.

+++ Freiberg hat gegen Frankfurt ausgeglichen. Stand jetzt sind damit der KSV und Freiberg gerettet. Worms uns Aalen müssen zittern. +++

71. Minute: Sararer bringt die rein, Springfeld verlängert an den zweiten Pfosten, da steht aber niemand.

71. Minute: Ecke für die Löwen.

70. Minute: So, einmal sortieren. Beim KSV steht es nun 2:2, aber auch Homburg hat gegen Worms ausgeglichen. Die Löwen hätten so dennoch den Klassenerhalt sicher. 20 Minuten sind es noch.

68. Minute: Doppelwechsel beim KSV. Stendera kommt für Rakk, Döringer für Pululu.

67. Minute: Da Drama nimmt seinen Lauf. Trier macht 2:2. Nach einer Flanke von links köpft Maurer aufs Tor. Eigentlich hat Gröteke den Ball, er lässt ihn aber durchrutschen. Ist das bitter. Jetzt wird es richtig spannend.

65. Minute: Trier kommt über die rechte Seite, über Debrah. Nennhuber klärt. Doch in der Folge gibt es Ecke für die Gäste.

+++ Update aus dem Keller: Koblenz hat gegen Aalen ausgeglichen, Freiberg liegt weiter 0:1 zurück, Worms führt weiter 1:0 in Homburg. Das bedeutet: Stand jetzt wäre der KSV gerettet, Koblenz abgestiegen, Aalen stünde aber auf einem Abstiegsplatz, Worms und Freiberg darüber und können noch absteigen. +++

62. Minute: Puh, durchatmen. Der KSV hat sich eine Auszeit genommen. Und das war nicht gut. Es muss wieder mehr kommen. Trier lässt sich hier trotz des feststehenden Abstiegs nicht hängen.

60. Minute: Boesen kommt im Strafraum an den Ball und schiebt unten rechts ein. Es wird noch einmal richtig spannend. Worms führt ja wie gesagt.

60. Minute: Tor für Trier.

+++ Auch im Kampf um die Meisterschaft scheint es heute eine Entscheidung zu geben. Ulm führt 3:0 gegen Fulda, Hoffenheim II liegt nach Führung mittlerweile gegen die TSG Balingen 1:2 zurück. +++

58. Minute: Najjar sieht nach einem taktischen Foul Gelb.

56. Minute: Über Umwege kommt Sararers abgefälschter Freistoß zu Pululu, der den Ball Richtung Tor befördert und Ternes zu einer starken Parade zwingt.

55. Minute: Sararer hat Glück, dass er den Freistoß gut 25 Meter vor dem Trierer Tor bekommt. Sonst hätten die Gäste eine gute Kontermöglichkeit gehabt.

54. Minute: Erster Abschluss der Trierer im zweiten Durchgang. Nach einer Ecke zieht Schwab ab, doch der Schuss geht weit drüber.

+++ Info aus Homburg: Worms ist in Führung gegangen. Umso wichtiger ist dieses 2:0 des KSV derzeit. +++

50. Minute: Die Löwen kontern, aber Springfeld schießt aus 20 Metern. Der Abschluss verunglückt völlig.

48. Minute: Pululu versucht es mit einem Schlenzer von der linken Seite, der knapp übers Tor geht.

+++ Beide Mannschaften haben nicht gewechselt. +++

46. Minute: Die zweite Halbzeit läuft.

+++ Die Mannschaften sind wieder da, es geht gleich weiter. +++

+++ Wir melden uns gleich mit dem zweiten Durchgang zurück. +++

+++ Und dann ist Pause. Die Löwen führen durch einen Doppelpack von Noah Jones 2:0. Trier hat vor allem gut begonnen, zeigt hinten aber immer wieder große Lücken. Der KSV hat das zweimal ausgenutzt. Es sieht gut aus in Sachen Klassenerhalt. +++

44. Minute: Wrusch sieht nach einem Foul an Najjar Gelb.

43. Minute: Sararer macht ordentlich Betrieb, meist über die rechte Seite.

41. Minute: Zum dritten Mal findet eine Hereingabe von Springfeld Jones, doch auch Springfeld soll im Abseits gewesen sein. Das hätte das 3:0 sein können.

39. Minute: Sararer bedient Najjar, der aber knapp im Abseits gewesen sein soll. Schade, der Rechtsverteidiger wäre sonst durch gewesen.

+++ Blick nach Aalen. Da ist der VfR gegen Koblenz in Führung gegangen. Bedeutet bislang: Der KSV ist gerettet, Koblenz abgestiegen, Worms muss hoffen, Freiberg und Aalen noch zittern, wobei Aalen mit dem deutlich besseren Torverhältnis so gut wie gerettet wäre. +++

35. Minute: Najjar klärt zur Ecke. Das war auch notwendig, Wrusch hatte von der linken Seite eine gute Schussposition.

34. Minute: Trier agiert hier weiter sehr offensiv und bietet den Löwen so viel an. Die nehmen das dankbar an. Taktisch geprägt ist dieses Spiel bislang nicht.

30. Minute: Der KS lässt die Gäste kommen und kontert. Dieses Mal über Jones, der am Strafraum durch ein Foul gestoppt wird. Brandscheid sieht Gelb. Den Freistoß vergibt Sararer aber mit einem Schwachen Schuss links vorbei.

28. Minute: Sararer ist über die rechte Seite durch, lässt einen Verteidiger stehen, ist dann aber einen Moment zu spät. Triers Keeper Ternes kann klären.

26. Minute: Hinten wackelig, vorn effektiv - so sieht das Spiel des KSV bisher aus. Das 2:0 gibt nun natürlich sehr viel Sicherheit und Selbstvertrauen. Es sieht super aus.

25. Minute: Und gleich die nächste Chance mit der nächsten Ecke: Nennhuber kommt zum Kopfball, Triers Torhüter Ternes pariert aber stark.

24. Minute: Der KSV setzt gleich nach, Sararer bringt eine Ecke an den ersten Pfosten, wo Springfeld verlängern will, aber der Ball wird erneut ins Aus geklärt.

22. Minute: Und das gehört zu einem großen Teil Maurice Springfeld, der erst den Ball im Mittelfeld gewinnt, sich dann mit nach vorn einschaltet, von Pululu freigespielt wird, zur Grundlinie geht und querlegt. Sein Pass findet wieder Jones, der zum 2:0 einschiebt. Diese Kombination Springfeld-Jones funktioniert bislang optimal.

22. Minute: TOOOOOR für den KSV!!!

19. Minute: Es wäre Abseits gewesen, aber wieder kommt Boesen zum Kopfball, der knapp am linken Pfosten vorbeistreicht. Die Löwen führen 1:0, wirken hinten aber sehr unsicher bislang.

18. Minute: Der bringt nichts ein, aber Trier kontert. Najjar klärt am langen Pfosten zur Ecke.

17. Minute: Sararer zieht gut 30 Meter vor dem Tor den Freistoß.

16. Minute: Trier mit der nächsten guten Chance. Brandscheid zieht von der rechten Seite ab, der Ball tischt auf der Latte auf. Das war eng.

+++ Blick nach Freiberg, das ist der FSV Frankfurt gerade 1:0 in Führung gegangen. Auch das ist ein gutes Ergebnis für den KSV. +++

13. Minute: Nach einer etwas schwächeren Anfangsphase passt dieser Treffer dem KSV natürlich perfekt in den Plan. Es ist übrigens auch eine tolle Kulisse heute hier. Die Nordkurve ist sehr gut gefüllt. Das sind deutlich mehr als 2000 Zuschauer.

11. Minute: Tolle Flanke von Springfeld von der linken Seite, im Strafraum geht Jones hoch und köpft ein. Super gemacht. Es läuft für die Löwen nach Plan. Da muss niemand auf Homburg hoffen.

11. Minute: TOOOOOR für den KSV!!!

9. Minute: Das hätte das 1:0 für den KSV sein können. Sararer setzt sich im Laufduell durch und lässt den Ball für Iksal liegen. Der macht einen Schritt zu viel, wird nach außen abgedrängt und bekommt den Schuss nicht mehr los.

6. Minute: Die Gäste beginnen hier druckvoll, der KSV muss sich erst einmal finden. Bei Trier ist der Druck ja komplett weg, das Team kann befreit aufspielen.

4. Minute: Erste Riesenchance für Trier. Ein langer Ball landet bei Boesen, der aus kurzer Distanz zum Kopfball kommt. Gröteke hält mit einem starken Reflex.

3. Minute: Erster gut vorgetragener Angriff der Gäste, doch die Flanke von Wrusch kommt nicht an.

2. Minute: Auch rund 100 Anhänger aus Trier sind mit dabei. Nicht schlecht, obwohl der Abstieg der Eintracht ja bereits feststeht.

1. Minute: Der Ball rollt.

+++ Während einer Schweigeminute war in der Nordkurve ein Banner mit der Aufschrift „Für immer die Stimme des Auestadion. Mach‘s gut, Charly.“ zu sehen. +++

+++ Es gibt noch ein paar Worte von Stadionsprecher Klaus Bachmann für den Anfang Mai gestorbenen Charly Wimmer. +++

+++ Die Mannschaften kommen aufs Feld, es geht also gleich pünktlich los. +++

+++ Schiedsrichter der Partie ist Marc Heiker aus Sinsheim. +++

+++ Auf der Bank beim KSV sitzen noch: Sündermann, Mogge, Mißbach, Döringer, Durna, Liesche Prieto, Dawid, Stendera und Meha. Heißt also, dass Damm wieder einige Möglichkeiten hat. Fehlen werden nur die Langzeitverletzten Tim Dierßen, Hendrik Starostzik sowie Marcel Fischer. +++

+++ Das Hinspiel in Trier haben die Löwen 1:0 gewonnen, der Siegtreffer war ein Eigentor in der Nachspielzeit. +++

+++ Aber blicken wir natürlich auch aufs Spiel heute, das in zehn Minuten beginnt. Trainer Tobias Damm nimmt keine Änderungen im Vergleich zum 2:0-Sieg in Bahlingen vor. Das sieht dann so aus: Gröteke - Najjar, Nennhuber, Glück, Springfeld - Brill, Rakk - Iksal, Sararer, Pululu - Jones. +++

+++ Gleich elf Spieler sind es also, die die Löwen verlassen. Besonders Dawid sticht da ins Auge, der seit 2012 für die erste Mannschaft des KSV aktiv ist. +++

+++ Gerade werden die Spieler verabschiedet, die den KSV nach der Saison verlassen werden. Das sind Jascha Döringer, Jon Mogge, Michael Glück, Presley Pululu, Maximilian Zunker, Marco Dawid, Marcel Fischer, Oliver Iss Schmitt, Marlon Sündermann, Moritz Schunke und Aram Kahraman. +++

+++ Mit einem Sieg können die Löwen die Klasse sicher halten. Wir blicken natürlich auch nach Homburg, wo heute Wormatia Worms zu Gast ist, der große Konkurrent im Abstiegskampf. Aber natürlich schauen wir auch auf Aalen und Freiberg. +++

+++ Ein herzliches Willkommen aus dem Auestadion! Heute gilt es für den KSV Hessen Kassel in der Fußball-Regionalliga Südwest, der Klassenerhalt kann perfekt gemacht werden. Gegner ist das bereits abgestiegene Eintracht Trier. +++

