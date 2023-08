Punkt geholt, Weyh verloren: KSV Hessen spielt 1:1 beim VfR Aalen

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Zweikampf im Mittelfeld: KSV-Torschütze Nikos Zografakis (rotes Trikot, Mitte) versucht hier, den Ball gegen die Aalener Lasse Jürgensen (links) und Vico Meien zu behaupten. Im Hintergrund: Nils Stendera. © Imago/Eibner

Der KSV Hessen Kassel hat in der Fußball-Regionalliga Südwest am vierten Spieltag den ersten Auswärtspunkt geholt. In einer ausgeglichenen Partie beim VfR Aalen, der von Ex-Löwen-Trainer Tobias Cramer gecoacht wird, verlor das Team aber auch Innenverteidiger Kenny Weyh.

Aalen/Kassel – Der 18-Jährige, der in bislang allen Partien Stamm-Innenverteidiger war, musste beim 1:1 (1:1) kurz vor Schluss ausgewechselt werden und wird wohl länger fehlen.

Die Aalener, bei denen mit Jascha Döringer auch ein Ex-Kasseler in der Startelf stand, waren nach drei Partien ungeschlagen, hatten einen Zähler mehr als die Löwen auf dem Konto. Die Löwen hatten ihrerseits beide Heimspiele gewonnen, beim TSV Steinbach nach 2:0-Führung aber noch 2:3 verloren. Gegen die Stuttgarter Kickers hatte die Mannschaft von Coach Tobias Damm zuletzt aber ein 0:1 in einen 2:1-Erfolg gedreht. Und diese Erfahrung half nun vielleicht auch in Aalen.

Denn nach 24 Minuten lag der KSV zurück. Aalens Benjamin Kindsvater hatte die Gastgeber vom Elfmeterpunkt in Führung gebracht, nachdem Linksverteidiger Faton Dzemailji zu spät gekommen war und einen Aalener mit dem Kopf niedergestreckt hatte. „Das Foul kann man durchaus geben. Aber es war klar außerhalb des Strafraums“, sagte Damm einen Tag nach dem Spiel. Es ist nicht die einzige Fehlentscheidung, die der 39-Jährige beim Schiedsrichter Roy Dingler erkannte. Doch dazu später mehr.

In Aalen hatten mal die Gastgeber, mal die Gäste mehr vom Spiel. Die Löwen begannen gut, Mitte der ersten Hälfte wurden aber die Aalener besser – und von den Löwen immer wieder zu Umschaltaktionen eingeladen. Querpässe im Mittelfeld wurden zum Boomerang, da sie viel zu häufig bei Gegenspielern landeten. „Wir haben Aalen damit ins Spiel gebracht. Alle dürfen Fehler machen. Aber das waren einfach zu viele“, merkte Damm an.

Doch der KSV arbeitete sich zurück in dieses Spiel und wurde zum Ende der ersten Hälfte wieder besser, überlegener. Es war dann ein Geistesblitz von Alban Meha, in der Vorwoche noch Doppeltorschütze gegen die Stuttgarter Kickers und nun zusammen mit Nils Stendera neu in der Startelf, der den Ausgleich brachte. 25 Meter vor dem Tor steckte er den Ball einem Aalener durch die Beine genau in den Lauf von Linksaußen Nikos Zografakis, der 24-Jährige blieb vor VfR-Keeper Michel Witte cool und schob zum 1:1 ein (37.). Wiederum hatten die Löwen einen Rückstand aufgeholt.

Und erneut Zografakis hätte die Partie noch vor der Pause komplett drehen können und für seinen Alban-Meha-Moment in Aalen sorgen können. Doch als der Offensivmann in der 44. Minute erneut frei vor Witte auftauchte, blieb der Torwart Sieger.

In Durchgang zwei waren wiederum die Aalener zunächst tonangebend. Es war jedoch nicht diese Entwicklung, die Coach Damm so richtig sauer machte. Vielmehr waren es zwei Entscheidungen des Unparteiischen, die er nicht nachvollziehen konnte. Bei einer Umschaltaktion der Löwen nahm Meha Tempo auf – Frederik Rahn rutschte von vorn in den Mittelfeldspieler rein, der minutenlang behandelt werden musste. Doch Schiedsrichter Dingler beließ es trotz dieses rüden Einsteigens bei einer Gelben Karte.

Kurz vor dem Abpfiff wurde Weyh, einer der besten Löwen an diesem Tag, von einem Gegenspieler abseits des Balles getreten, musste gestützt vom Feld. Eine Tätlichkeit, die ungestraft blieb. Und die Folgen hat. Denn laut Damm hat sich Weyh bei dieser Aktion schwerer am Knöchel verletzt, wird am Mittwoch beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II fehlen und muss ein MRT machen. Gut möglich, dass der Neuzugang aus Dresden lange zuschauen muss. „Es ist nichts gebrochen, es sieht aber nach einer Bänderverletzung aus. Die Schmerzen sind für ihn nicht erträglich“, sagt Damm. Und schob nach: „Auch der Schiedsrichter darf Fehler machen. Aber er beeinflusst das Spiel. Und man konnte nicht mal mit ihm darüber reden.“ (Maximilian Bülau)