Hessenpokal: Löwen-Coach Cramer blickt zurück und denkt an den Coup

Am Mittwoch trifft der KSV Hessen Kassel im Hessenpokal-Viertelfinale auf Wehen Wiesbaden. Unweigerlich denken KSV-Fans an einen echten Pokalhelden. Auch Trainer Tobias Cramer.

Diese Textnachricht musste natürlich sein. Und sie richtete sich an einen echten Pokalhelden des KSV Hessen Kassel. „Natürlich habe ich Enno geschrieben, ob er denn am Mittwochabend noch mal für uns auflaufen will“, erzählt Löwen-Trainer Tobias Cramer und lacht. Mit Enno ist Enrico Gaede gemeint, der Aufsichtsratsvorsitzende des Klubs. Am 29. April 2015 schoss er den KSV mit seinem Tor zum 1:0 in der Verlängerung gegen den Drittligisten Wehen Wiesbaden ins Finale des Hessenpokals.

Morgen ab 18.30 Uhr ist es wieder soweit. Wieder empfangen die Löwen im Auestadion den SV Wehen Wiesbaden. Diesmal geht es um den Einzug ins Halbfinale. „Das ist unser Highlight-Spiel. Während wir in der Liga ja meistens die Gejagten sind, freuen wir uns nun darauf, eine andere Rolle annehmen zu können. Wir können etwas tiefer stehen und den Gegner kommen lassen. Wir wollen Wehen Wiesbaden mehr als nur ein bisschen ärgern“, sagt Cramer, der beim Pokalcoup vor dreieinhalb Jahren Co-Trainer von KSV-Chefcoach Matthias Mink war.

Aus dem Archiv: Das 1:0 im Pokalspiel live im HNA Radio

Aber er ist nicht der Einzige aus dem aktuellen Löwen-Rudel, der damals die große Überraschung miterlebte. Teammanager Steffen Friedrich und Co-Trainer Tobias Damm standen genauso auf dem Platz wie Ingmar Merle, Sergej Evljuskin und Sebastian Schmeer. Auch Marco Dawid saß auf der Bank, wurde aber nicht eingewechselt. Das dürfte sich morgen ändern. „Marco kann gegen Wehen Wiesbaden ein extrem wichtiger Spieler werden, weil er gemeinsam mit Nael Najjar für richtig viel Geschwindigkeit über die rechte Seiten sorgt“, sagt Cramer.

Dass der Trainer auch immer wieder improvisieren muss, zeigt die Tatsache, dass einige seiner Spieler im Schichtdienst arbeiten. „Wir werden oft damit konfrontiert, dass wir eine komplette Profi-Mannschaft sein sollen. Dem ist aber nicht so. Allerdings versuchen wir, so nah wie möglich an professionelle Verhältnisse heranzukommen“, erklärt Cramer, der im morgigen Pokalduell durchaus seine Chancen sieht: „Wir sind im Rhythmus, Wehen Wiesbaden hat Pause wegen der Länderspiele. Das könnte ein Vorteil für uns sein.“

Ebenfalls Hoffnung macht, dass nach dem spektakulären 4:1 in der Hessenliga gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz die personelle Lage nicht so schlimm ist, wie zunächst angenommen. „Maik Baumgarten wird uns aus beruflichen Gründen fehlen, ansonsten gibt es aber noch keinen definitiven Ausfall“, sagt Cramer. „Bei diesem Spiel will jeder dabei sein, da braucht es keine zusätzliche Motivation“, erklärt Kapitän Frederic Brill. Ein Wiedersehen auf Seiten der Gäste gibt es übrigens mit Sportdirektor Christian Hock, der von April bis Oktober 2011 KSV-Hessen-Kassel-Trainer war. Auch der aus Kassel stammende Mittelfeldspieler Niklas Schmidt, der derzeit von Werder Bremen an die Südhessen ausgeliehen ist, wird dabei sein.

„Wenn man so will, haben wir ja noch eine Rechnung aus der vergangenen Saison offen. Hätte Wehen Wiesbaden das Halbfinale im Hessenpokal gegen Steinbach gewonnen, wären wir automatisch in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gewesen“, sagt Vorstandssprecher Jens Rose. Morgen gibt es nun die Möglichkeit zum nächsten Coup. Wenn er gelingt, müsste Tobias Cramer bald darüber nachdenken, ob er nicht Tobias Damm mal eine Sprachnachricht schickt. Der hat nämlich das 2:0 im Hessenpokal-Finale 2015 gegen Gießen geschossen, das die Löwen 2:1 gewannen.