Vorletzter Test für KSV Hessen in Wiedenbrück

Stürmer Gösweiner wieder im Training

+ © imago images/Jan Huebner Thomas Gösweiner vom KSV Hessen Kassel ist wieder fit. © imago images/Jan Huebner

Der vorletzte Test ist einer gegen einen bekannten Gegner: Der KSV Hessen Kassel tritt heute um 14 Uhr beim SC Wiedenbrück an. Das Lazarett lichtet sich derweil.

Kassel – Der SC Wiedenbrück ist ja mittlerweile schon ein altbekannter Testspielgegner des KSV Hessen Kassel in der Vorbereitung. Heute ab 14 Uhr ist es wieder soweit, dann steht in Nordrhein-Westfalen der vorletzte Härtetest der Löwen vor dem Saisonauftakt an. Während die Südwest-Staffel der Fußball-Regionalliga erst in zwei Wochen startet, muss der Gegner, der in der West-Staffel antritt, bereits in sieben Tagen ran.

„Eigentlich hatten wir geplant, dass das Spiel bei uns zu Hause stattfindet, aber Wiedenbrück hat Saisoneröffnung und Familienfest. Deshalb werden wir auswärts spielen“, sagt KSV-Trainer Tobias Damm. Insgesamt sei sein Team derzeit gut im Zeitplan, was das Training angeht.

Angeschlagene kehren langsam aber sicher zurück

„Die Priorität lag in den letzten Tagen auf Zweikampfverhalten, Spiel gegen den Ball und defensiver Struktur. Es war also nochmal eine sehr intensive Woche“, so der Coach. Hoffnung mache, dass die Angeschlagenen langsam aber sicher wieder zurückkommen.

Neben den Langzeitverletzten Jonas Weyand, Tim Dierßen und Hendrik Starostzik werden am Wochenende noch Frederic Brill, Nils Stendera und Alban Meha fehlen. „Dafür sind Nael Najjar und Thomas Gösweiner seit Mitte der Woche wieder im Training und werden ihre Einsatzminuten bekommen“, erklärt Damm.

In Wiedenbrück wird die erste Elf etwa 60 Minuten auf dem Platz stehen. „Dann haben wir Wechselfenster nach einer Stunde und nach 75 Minuten vereinbart“, sagt der Löwen-Trainer – damit sich das Team langsam aber sich für den Saisonstart einspielt. Los geht es am 5. August gegen die U23 des FSV Mainz 05. (Torsten Kohlhaase)