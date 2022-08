Wackelnde Abwehr, zu hohe Erwartungen: Sieben Gründe für den Stolperstart des KSV Hessen

Von: Maximilian Bülau, Frank Ziemke

Können nicht zufrieden sein: Jascha Döringer (links) und Nils Stendera stehen stellvertretend für die gesamte Mannschaft des KSV Hessen Kassel zu Saisonbeginn. © Andreas Fischer

Dieser Saisonstart ging gründlich daneben. Nach drei Spieltagen steht Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel mit einem mageren Punkt auf dem letzten Tabellenplatz, ist die einzige Mannschaft ohne Sieg.

Kassel – Es ist natürlich viel zu früh, Alarm zu schlagen. Aber es gibt eben auch Anzeichen, warum die Löwen jetzt sehr aufmerksam sein müssen, damit sie nicht gleich in den ersten Wochen stark unter Druck geraten. Hier sind sieben Gründe für den Stolperstart der Löwen.

1. Viele Verletzungen. Der KSV ist gebeutelt, das steht außer Frage. Tim Dierßen setzte noch in der Vorbereitung die Serie der Kreuzbandrisse fort. Vor ihm hatte es in der Vorsaison Marco Dawid und Leonardo Zornio erwischt. Ebenso bitter dann: Neuzugang Oliver Issa Schmitt traf es nach nur einem Einsatz im Training ebenfalls am Knie. Der Offensivmann fehlt einige Monate. Seit dem Saisonstart fehlt Innenverteidiger Kevin Nennhuber (Kapselverletzung am Zeh), am Samstag auch noch Hendrik Starostzik. Muss der KSV seine Trainingsmethoden in der Vorbereitung überdenken? Trainer Tobias Damm sagt: „Das glaube ich nicht. Ich würde zustimmen, wenn wir viele muskuläre Verletzungen hätten. Das ist aber nicht der Fall.“

2. Wackelnde Defensive. Die Defensive, Prunkstück der vergangenen Saison, ist spürbar geschwächt. Die erwähnten Ausfälle der Innenverteidiger Nennhuber und Starostzik sind natürlich ein Grund. Dierßens Fehlen als zweiter Stabilisator neben Frederic Brill ist es ebenso. Aber: Das ist nicht alles. Gegen Koblenz und Frankfurt kassierte der KSV insgesamt drei Treffer nach Kontern, weil das defensive Umschalten nicht klappte. Am Samstag beim 1:3 im Derby war zudem die linke Seite eine große Schwachstelle, auch weil Alexander Mißbach zu wenig Unterstützung bekam.

3. Schwache Standards. Ein Problem. Und zwar auf beiden Seiten. Zwei Beispiele. Gegen Koblenz fing sich der KSV das 0:1 nach einem Freistoß, der Koblenzer stand im Strafraum völlig allein. In Frankfurt nun fiel das 0:1 nach einem eigenen Freistoß. Zu oft bleiben die Standards bereits in der Mauer hängen oder segeln an allen vorbei. Und andersherum: Bei Standards des Gegners herrscht fast immer Gefahr.

4. Fehlende Entschlossenheit. Ein Vorwurf, den sich die Offensive des KSV gefallen lassen muss. Richtig ist: Unter Damm hat sich der Fußball der Löwen verändert, ist ansehnlicher geworden. Weniger lange Diagonalbälle, mehr spielerische Lösungen. Und das sieht dann bis nahe des gegnerischen Sechzehners auch ganz gefällig aus. Aber: Was nutzt das alles, wenn bei den Abschlüssen die Entschlossenheit fehlt? Zu häufig wird noch ein und noch ein Pass gespielt, wird hier noch ein Haken geschlagen. Uneigennützigkeit in allen Ehren: Aber auch daran ist erkennbar, dass ein echter Stürmer fehlt.

5. Doppelte Belastung. Sicher, das ist kein neues Problem und auch keine Überraschung. Eigentlich ist es gar kein Problem, sondern die Folge fehlender finanzieller Möglichkeiten. Aber nach der harten Vorbereitung ist den Spielern derzeit anzumerken, dass die Doppelbelastung aus Arbeit, Studium oder Ausbildung und Fußball in der vierten Liga an den Kräften zehrt. Die Zahl derjenigen Akteure beim KSV, die nur Fußball spielen und nichts nebenbei machen, ist nicht nur an einer Hand abzuzählen. Unterschiede zu Mannschaften, die wie eine Reserve der TSG Hoffenheim professionell arbeiten, sind da programmiert. Das konterkariert dann natürlich die aus dem Inneren des Vereins gestiegenen Erwartungen (siehe Grund sieben).

6. Mangelnde Resonanz. Ein eher weicher Faktor – vor allem, weil die Löwen erst ein Heimspiel hatten – aber ein durchaus entscheidender. Ein wesentlicher Bestandteil des KSV-Spiels sind Emotionen, Leidenschaft, Kampf. Das lässt sich leichter umsetzen, wenn es zusätzlich Unterstützung von außen gibt. Das Ziel, 1000 Dauerkarten zu verkaufen, wurde verfehlt. Noch ernüchternder waren allerdings die rund 1500 Zuschauer bei der ersten Partie im Auestadion. Von Euphorie nach einer starken Saison war da zumindest zahlenmäßig rein gar nichts zu spüren.

7. Hohe Erwartungen. Es ist ein Dilemma, in dem die Löwen stecken. Platz sieben in der vergangenen Saison war ein großer Erfolg. Umgekehrt hinkte der Zuschauer-Zuspruch diesen Auftritten hinterher. Solange es nicht um einen Aufstieg oder gegen den Abstieg geht, kann der KSV derzeit offenbar keine größeren Zuschauermengen bewegen. Dass die Partien zusätzlich im Livestream übertragen werden, ist ebenfalls wenig förderlich. Der Anspruch, sich nun Schritt für Schritt den Topteams nähern zu wollen, ist absolut nachvollziehbar. Ihn vor dem Start so öffentlich formuliert zu haben, könnte sich aber als Fehler erweisen. Der Druck steigt auf eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison das Optimum aus sich herausgeholt hat. Und die bisher eben doch nicht nachhaltig verstärkt wurde. Auch deshalb nicht, weil sich einmal mehr erwies, dass der KSV mit den zahlungskräftigen Klubs nicht mithalten kann. So trifft beispielsweise der von den Löwen umworbene Fabian Eisele, zuvor in Jena aktiv, nun für Homburg. Und vielleicht auch gegen den KSV. (Frank Ziemke und Maximilian Bülau)