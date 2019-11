Warum der KSV Hessen derzeit so erfolgreich ist: Reden hilft fast immer

Kassel – In der jüngeren Geschichte des KSV Hessen Kassel hat kein Trainer einen so erfolgreichen Start hingelegt wie Tobias Damm.

Seit der 36-Jährige Chefcoach beim Fußball-Hessenligisten ist, holte er 19 Punkte aus sieben Spielen. Eine Niederlage gab es noch nicht. Diese Serie soll morgen im Auestadion ausgebaut werden. Gegner ist ab 14 Uhr Waldgirmes.

Zum Vergleich ein kurzer Blick auf Damms Vorgänger: Dietmar Hirsch hatte nach sieben Ligaspielen elf Zähler auf dem Konto, Tobias Cramer zehn – klar, wie einige seiner Vorgänger spielte er dabei mit dem KSV noch in der Regionalliga. Matthias Mink glückte mit 14 Punkten ein guter Beginn. Jörn Großkopf holte 13 Zähler, Uwe Wolf acht ebenso wie Christian Hock und Mirko Dickhaut. Matthias Hamann hatte nach sieben Partien mit den Löwen 14 Punkte eingefahren. Der Einzige, der wie Damm ungeschlagen blieb, war Großkopf. Es ist nur ein kleiner Rückblick, der aber verdeutlicht, wie schnell Damm ein verunsichertes Team wieder auf Kurs gebracht hat.

Neue Spieler zu verpflichten, war mitten in der Saison nicht möglich. Sein Geheimnis ist ein anderes. Darauf angesprochen, hatte er ja schon einmal schmunzelnd gesagt, er habe den Kuchen vor Spielen verboten. Aber der 36-Jährige wird auch nicht müde zu erwähnen, dass Kommunikation bei ihm ganz oben auf der Prioritätenliste steht.

Damm versteht es, das ganze Team mitzunehmen. Niemand fühlt sich außen vor. Alle gehören nun wieder dazu, sind wichtig. Und so ist aus einer Mannschaft, die vor knapp zwei Monaten häufig ratlos den Platz verließ, unzufrieden und uneins wirkte, ein eingeschworener Haufen geworden, der sich hilft, antreibt – und Spiele gewinnt.

Auffällig dabei: Die Siege gegen Griesheim (6:0), Walldorf (4:0) und Neuhof (4:1) fielen so aus, wie man sie vor dem Saisonstart vom KSV – einem der Aufstiegsfavoriten – erwartet hatte: deutlich und souverän. Ganz einfach ausgedrückt, hat sich Damm dafür einer alten Weisheit bedient: Reden hilft fast immer. Ganz so einfach war es aber sicherlich nicht. Denn in vielen Gesprächen musste Damm seinen Spielern wieder Selbstvertrauen vermitteln, den Glauben, die Sicherheit, das Als-Team-schaffen-wir-alles-Gefühl. Er musste es hinbekommen, dass es keine unzufriedenen Spieler gibt, die das Klima stören – wie unter Vorgänger Hirsch. Er musste die Störfaktoren erkennen und abschalten. Das alles ist ihm – bislang – gelungen.

Bis zur Winterpause kann auch der letzte Zweifler davon überzeugt werden, dass diese Löwen noch eine sehr reale Chance auf den Aufstieg haben. Dafür muss morgen der nächste Sieg her. Dabei fehlen werden Ingmar Merle (Aufbautraining), Sebastian Schmeer (muskuläre Probleme), Nasuf Zukorlic (Schlag auf den Knöchel) und Niklas Hartmann (Meniskus-OP).

