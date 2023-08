Wieder einer für die Startelf: Alban Meha hat sich beim KSV Hessen für die Partie am Samstag beim VfR Aalen empfohlen

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Große Freude: Alban Meha (links) und Faton Dzemailji während der Partie gegen die Stuttgarter Kickers. © Dieter Schachtschneider

Beim ersten Tor hatte er Glück. Beim zweiten war der Keeper der Stuttgarter Kickers machtlos. Mit seinem Doppelpack hat Alban Meha dem Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel am vergangenen Samstag im Auestadion drei Punkte gesichert.

Drei Punkte, für die zur Halbzeit bei einem 0:1-Rückstand und starken Gästen noch wenig gesprochen hatte. Doch der 37 Jahre alte Mittelfeldspieler traf erst per abgefälschtem Freistoß, dann vom Elfmeterpunkt. Dabei war er erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Morgen beim VfR Aalen (14 Uhr) könnte Meha nun in der Startelf stehen.

„Das erste Tor hat mir Selbstvertrauen gegeben. Den Elfer habe ich dann reingeknallt“, sagt Meha. Der 37-Jährige war zweimal kurz davor, seine Karriere zu beenden. Als er im Winter zum KSV zurückgekehrt war, nachdem er kurzzeitig mit seiner Familie in Dubai gelebt hatte, sollte der Ex-Profi eigentlich Trainer im Nachwuchs werden. Doch Meha war – und ist – topfit, Tobias Damm benötigte im Winter dringend Verstärkungen. Meha sprang ein – und entschied sich nun, noch mal ein Jahr dranzuhängen.

Der 37-Jährige sagt selbst: „Ich habe nicht mehr das Tempo von früher, aber ich kann der Mannschaft noch helfen. Wenn ich das Gefühl hätte, dass ich dem Team nur zur Last falle, dann würde ich es nicht machen.“ Dass Meha keine Last, sondern ein Gewinn für diese Mannschaft ist, das war bereits nach seiner Rückkehr und trotz einiger Zeit ohne Vereinsfußball deutlich zu sehen. „Ich nenne ihn auch öfter mal ‘alter Mann’. Aber der Fokus liegt natürlich auf dem, was er kann“, sagt Trainer Damm. Und fügt an: „Das erfreulichste für mich war, dass mal ein Spieler von der Bank kommend die Partie entschieden hat. Er hat nach seiner Einwechslung andere Impulse gesetzt – und das erwarte ich von allen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wer reinkommt, muss Leistung zeigen. Alban hat das gemacht. Man merkt jetzt, dass wir breiter aufgestellt sind. Ich muss für das Aalen-Spiel zwei Leute aus dem Kader streichen. Der Konkurrenzkampf hilft uns schon jetzt.“

Dass Damm zwei Spieler nicht mit ins Aufgebot nehmen kann, liegt auch an der entspannten personellen Lage. Nur die Langzeitverletzten Tim Dierßen, Hendrik Starostzik und Jonas Weyand fallen aus, hinzu kommt Takero Itoi, der muskuläre Probleme hat. Nicolas Gröteke ist dagegen wieder im Mannschaftstraining. Muhammed Bejdic weilt bei einem Lehrgang der U19 von Bosnien und Herzegowina. Bei einem Test am Dienstag gegen Montenegro stand er in der Startelf und traf beim 3:0 einmal.

Schon gegen Stuttgart sei es eine Überlegung gewesen, Meha von Beginn an aufzustellen, sagt Damm. Der ist selbst optimistisch: „Ich glaube schon, dass das klappen könnte.“ Sollten die Löwen gegen Aalen einen Elfmeter bekommen, wird diesen dann aber wahrscheinlich Sercan Sararer schießen und nicht erneut Meha. Denn eigentlich ist Sararer der etatmäßige Schütze. „Nach meinem ersten Tor gegen Stuttgart hatte ich ein gutes Gefühl, wollte mir den Ball aber nicht einfach nehmen. Sercan hat dann gesagt: ‘Schieß du.’ Er hat in der Vorbereitung aber auch zweimal getroffen“, erklärt Meha. Wichtig ist ja ohnehin nur, dass der Ball reingeht. (Maximilian Bülau)