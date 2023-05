Zum Glück kam Glück: So haben sich die Fußballer des KSV Hessen Kassel in der zurückliegenden Saison geschlagen

Von: Maximilian Bülau, Torsten Kohlhaase

Großer Stabilisator in der zweiten Saisonhälfte: Michael Glück (rechts), hier im Zweikampf mit Ulms Marcel Schmidt. © Andreas Fischer

Die Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest ist vorbei, der KSV Hessen Kassel hat nach einem Horrorstart mit zehn Spielen ohne Sieg noch den Klassenerhalt geschafft.

Kassel – Das Saisonziel, sich nach Rang sieben im Jahr zuvor zu steigern, wurde aber krachend verfehlt. Platz 13 mit nur vier Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz sind ernüchternd. Auch weil kein Team aus der dritten Liga runterkam, wurde es nicht noch viel brenzliger, blieb es bei drei Absteigern aus der Südwest-Staffel.

Torhüter

Nicolas Gröteke (22): Ging als Nummer eins in die Saison, verletzte sich dann und fiel aus. 15 Gegentore in acht Spielen sind keine gute Bilanz. Wackelte zuletzt gegen Trier enorm. Soll sich einen Zweikampf mit einem Neuzugang liefern. Wird aber eher als Nummer zwei in die neue Saison gehen.

Marlon Sündermann (25): Wurde kurzfristig verpflichtet, als Gröteke verletzt und Zunker gesperrt war. War fortan Stammtorhüter und füllte diese Rolle gut aus. Mehr aber auch nicht.

Maximilian Zunker (28): Der dritte Keeper, der die Löwen nun wie Sündermann und Schunke verlässt. Mit ihm gab es den ersten Saisonsieg. Eine Rote Karte in Ulm verhinderte mehr Spielzeit.

Moritz Schunke (21): War plötzlich gefordert, als Gröteke verletzt war und Zunker vom Platz flog. Das Vertrauen des Trainerstabs hatte er aber nie. Stattdessen wurde eben Sündermann geholt.

Abwehr

Maurice Springfeld (25): Absoluter Leistungsträger und mit wenigen Ausnahmen immer verlässlich. Spielte innen und links, zudem im defensiven Mittelfeld. Glänzte zuletzt auch mit Vorlagen, bis dahin vor allem durch starke Spieleröffnung.

Michael Glück (19): Kam – zum Glück – im Winter. Verpasste dann keine Sekunde und stabilisierte die Defensive nach Starostziks Verletzung enorm. Unfassbar weit für sein Alter, deswegen nun leider wieder weg.

Hendrik Starostzik (32): Fehlte nach seinem Knöchelbruch als Lautsprecher und Motivator. Einer von wenigen dieser Art im Team. Auch deswegen wird er gebraucht.

Kevin Nennhuber (35): Zum Saisonende endlich wieder richtig fit und durch seine Erfahrung enorm wichtig.

Paul Stegmann (20): Kam nur zu vier Einsätzen (vier Niederlagen). Noch keine adäquate Alternative,

Alexander Mißbach (29): Verletzungsgeplagte Saison. Führungsspieler unter Damm, der aber meist einspringt, wenn irgendwo eine Lücke entsteht.

Nael Najjar (26): Dauerbrenner, der nur ein Spiel wegen einer Sperre verpasste. Ist eigentlich Rechtsverteidiger, beackert aber die komplette Seite. Enormes Laufpensum, die Flanken könnten aber genauer kommen.

Elias Liesche Prieto (19): Hat angedeutet, dass er hinten links zur ernsthaften Alternative werden kann. Hat Tempo, Biss und die richtige Einstellung.

Mittelfeld

Frederic Brill (31): Die ordnende Hand in der Defensive. Der Kapitän ist mit seinem Auge und Stellungsspiel nicht aus dem Team wegzudenken. Seine Erfahrung wird auch nächste Saison wichtig sein. Kam mit neun Gelben Karten um die zweiten Sperre herum.

Steven Rakk (24): Hatte richtig gute Spiele als Sechser im Repertoire, muss aber noch konstantere Leistungen zeigen. Hat im defensiven Mittelfeld ordentlich Konkurrenz.

Aram Kahraman (22): War in der Hinrunde größtenteils Reservist und wurde nach der Winterpause nur noch einmal eingewechselt. Verlässt den Verein.

Nils Stendera (22): Hat einen großen Sprung in der Entwicklung gemacht. Lieferte nicht nur defensiv stark ab, sondern nutzte auch immer wieder die Möglichkeit, sich offensiv einzuschalten. Könnte die Torchancen noch besser nutzen.

Marco Dawid (28): Nein, es war nicht mehr das Jahr des ewigen Löwen. 67 Minuten durfte er nochmal in Worms ran, so viel wie in keinem anderen seiner Spiele in dieser Saison. Das sagt vieles. Sucht nochmal eine neue Herausforderung.

Serkan Durna (22): Einer der Spieler, die 30 und mehr Partien absolviert haben. Beißt sich immer mehr in die Regionalliga rein, musste öfter als Linksverteidiger ran, was für ihn nicht ganz optimal war. Seine Vertragsverlängerung ist eine mit Perspektive.

Sercan Sararer (33): Wichtiger Transfer in der Winterpause. Vier Treffer stehen für den offensiven Mittelfeldspieler zu Buche, zweimal besorgte er das 1:0. Seine Erfahrung und Abgezocktheit braucht das Team.

Jascha Döringer (26): Hat es zwar auf 30 Partien gebracht, nach der Winterpause aber oft nicht mehr als 20, 30 Minuten gespielt. Kam als offensiver Außen nie an die Explosivität in seiner ersten Saison beim KSV heran, bekam aber auch nicht mehr so viel Einsatzzeiten.

Alban Meha (37): Er kann es immer noch. 11 von 15 Spielen nach der Winterpause absolviert – vier Tore. Kann sich sehen lassen für den Standard-Spezialisten. Harmonierte gut mit Sararer, lebt ebenfalls von der Erfahrung.

Presley Pululu (20): Schneller Mann mit dem Zeug zum Publikumsliebling. Kam allerdings auch erst in den letzten Spielen so richtig auf Touren. Von ihm hätte man gern noch mehr gesehen, leider geht er wieder.

Oliver Issa Schmitt (22): Das Sorgenkind bei den Löwen, weil eigentlich überwiegend verletzt. Zeigte genau wie Pululu, dass er starke (und schnelle) Anlagen hat, machte beim 2:0 gegen Homburg den Deckel drauf. Auch er muss die Löwen wieder verlassen.

Lukas Iksal (29): Verpasste nur zwei Spiele, stand aber auch nur 14-mal in der Startelf. Harmonierte gut mit Noah Jones. Ein Tor blieb dem unermüdlichen Arbeiter aber verwehrt. Wird auf seiner Position einiges an neuer Konkurrenz bekommen.

Silas Hagemann (20): Zwei Spiele, 35 Minuten Einsatzzeit – mehr war nicht. Muss seine Regionalliga-Tauglichkeit noch beweisen.

Angriff

Noah Jones (21): Gute erste Saison beim KSV. Entwickelte sich während der Spielzeit, profitierte vor allem davon, dass Sararer kam und er sich mehr in der Spitze aufhalten konnte. Erzielte acht Tore, hat eine Perspektive.

Jon Mogge (26): Enttäuschte nach starkem Schlussspurt in der Vorsaison. Hintenraus nur noch Ergänzungsspieler. Nur ein Treffer bei 26 Einsätzen ist zu wenig.

Marcel Fischer (22): Hat häufig gute Ansätze, es fehlte immer der letzte Entwicklungssprung für die Regionalliga. Verabschiedet sich mit zwei Saisontoren. Kam in den letzten zehn Partien – auch verletzungsbedingt – nicht mehr zum Einsatz. (Maximilian Bülau und Torsten Kohlhaase)