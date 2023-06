Zurück mit Bronze: Ukrainische Mädchen überraschen bei der EM in Finnland

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Strahlende Dritte: Bei der EM in Helsinki landeten die Mädchen aus Kiew auf dem Bronze-Rang. © privat/nh

Sie kamen als Außenseiterinnen und gingen als Bronzemedaillengewinnerinnen: Die sieben Mädchen aus der Ukraine, über die wir seit einigen Wochen berichten und die bei ihren Wettkämpfen in der Sportart Ästhetische Gruppengymnastik zuletzt vom Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel finanziell unterstützt wurden, haben bei der EM in Finnland für eine Überraschung gesorgt.

„Vielen Dank für die Unterstützung aus Nordhessen. Ich habe es schon so oft gesagt, aber ich werde nicht müde, es immer wieder zu betonen: Es war eure Hilfe, die aus einem schwachen ein starkes Team gemacht hat. Danke!“, sagt Svitlana Tkachenko, Mutter eines der Mädchen und Managerin des Teams. Mit schwachem Team meine sie nicht, dass die Mädchen an sich nicht gut gewesen wären, aber: „Die Konkurrenten, die bei der EM dabei waren, waren für uns vor wenigen Wochen noch unerreichbar. Die Mannschaften aus Finnland sind die besten der Welt. Von daher ist es ein kleines Wunder. Aber unmöglich ist möglich.“

Bereits zuvor hatten die sieben Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren für Furore gesorgt. Bei einem Weltcup in Sofia (wir berichteten) belegten sie ebenfalls Rang drei, gewannen zudem nationale Titelkämpfe oder wurden Zweite.

Nach einer Woche kamen die Mädchen mit ihrer Trainerin Anna Bezrodna wieder in Kiew an. Sie hatten die Reise teils mit dem Zug, teils mit dem Flugzeug zurückgelegt. Am Bahnhof wurden sie von jubelnden und glücklichen Eltern mit Blumen empfangen. „Wir haben über die Entwicklung und ihre Träume gesprochen“, berichtet Tkachenko. Doch dieser Moment währte nicht lange. Noch am Bahnhof ging der Luftalarm los, Kiew wurde mit russischen Raketen beschossen, die Mädchen suchten in einer U-Bahn-Station Zuflucht. „So haben die Russen unsere Bronzemedaillengewinnerinnen begrüßt“, sagt Tkachenko. „Aber wir sind trotzdem so stolz auf sie.“ (Maximilian Bülau)