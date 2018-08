Top 5 des Wochenendes: Wenn der Ball im Toreck klebt

Kassel. Ein Handball, der im Tordreieck kleben bleibt. Ein Stürmer, der in der 2. Fußball-Bundesliga kaum zu halten ist. Und ein Boxkampf, der kaum eine Sekunde dauert. Wir haben die kuriosen und skurriles Geschichten des Sportwochenendes in einer Top 5 zusammengefasst.

1. In Ekstase: Gerieten die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck nach dem Saison-Auftaktspiel der 3. Liga Süd gegen Konstanz. Nicht nur, weil sie die Begegnung 24:23 gewannen, sondern vielmehr wegen der letzten Szene des Spiels. Den Gästen blieb noch eine Chance – ein direkter Freiwurf. Der Konstanzer Tom Wolf macht es eigentlich richtig gut, er bringt das Leder an der Mauer vorbei. Doch was passiert? Der Ball bleibt im Tordreick hängen. Während Wolf erst mal von seinen Kollegen getröstet werden muss, stürmen die Hausherren Richtung eigenes Gehäuse.

2. In vertrauter Umgebung: Ist Simon Terodde kaum zu halten – und seitdem der Stürmer wieder in der 2. Bundesliga unterwegs ist, läuft es gleich besser als in der vergangenen Saison. Beim 3:1-Sieg des 1. FC Köln am Samstag gegen Erzgebirge Aue markierte der ehemalige Stuttgarter alle drei Treffer der Geißböcke. Damit erinnerte er beispielsweise an seine erfolgreichen Jahre beim VfL Bochum, als er einmal Zweitliga-Torschützenkönig wurde und einmal Rang zwei belegte.

+ Das war der dritte Streich: Kölns Simon Terodde erzielte drei Treffer gegen Aue. © Marius Becker/dpa

Mit seinem Viererpack beim 9:1 im Pokal gegen BFC Dynamo Berlin sowie dem Dreierpack gegen Aue verbesserte der 30-Jährige auch einen Rekord der Kölner Legende Lukas Podolski. Dieser hatte mal sechs Treffer in zwei aufeinanderfolgenden Partien erzielt – Terodde kam nun auf sieben.

3. In ungewohnter Rolle. Überzeugt Cristiano Ronaldo. Nach seinem Wechsel von Real Madrid zu Juventus Turiner macht er zwar zurzeit eher den Tom Wolf, denn den Simon Terodde. Beim 2:0-Heimsieg der Turiner im Topspiel der Serie A gegen Lazio Rom verstolperte der portugiesische Fußball-Superstar kurz vor dem 2:0 von Mario Mandzukic sein erstes Tor. Dafür übernimmt Ronaldo aber auch die Drecksarbeit. Einen Vorstoß von Roms Adam Marusic in der 35. Minute beendete der Portugiese mit einem starken Sprint und klugen Tackling. Dafür gab es viel Applaus von den Rängen.

4. In ausgelassener Stimmung. Waren 1000 Fans des französischen Fußball-Zweitligisten RC Lens. Und das, obwohl ihr Team am Samstag gar nicht gewann – und nicht einmal spielte. Die Partie der Nordfranzosen im 1000 Kilometer entfernten Beziers wurde ganz kurzfristig wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt – die Hitze der vergangenen Wochen hatte dem Rasen kräftig zugesetzt. Da sich die Anhänger aber nun einmal auf den weiten Weg Richtung Mittelmeer gemacht hatten, wollten sie auf ihre Freudengesänge im Stadion von Beziers nicht verzichten. Nach Rücksprache mit dem Heimverein wurde auf den Rängen gefeiert.

5. In Windeseile. War der Boxkampf in Minneapolis zwischen den Schwergewichtlern Efe Ajagba und Curtis Harper beendet. Dabei gewann der mittlerweile in den USA lebende Nigerianer Ajagba, ohne auch nur einen Schlag zu machen. Direkt nachdem sie sich tief in die Augen geschaut haben, verließ Harper wieder den Ring – und wurde dafür disqualifiziert. Der kürzeste Kampf der Boxgeschichte. Warum der US-Amerikaner verschwand, ist nicht ganz klar. Einige Fachleute vermuten dahinter eine PR-Aktion des Veranstalters.