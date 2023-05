Ehemann stirbt grausamen Tod: Schicksalsschlag für Wintersport-Legende

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Justyna Kowalczyk, einstige Weltklasse-Langläuferin, trauert um ihren verstorbenen Ehemann Kacper Tekieli. © Newspix / Imago

Schreckliche Nachrichten für Doppel-Olympiasiegerin Justyna Kowalczyk: Die ehemalige Top-Langläuferin trauert um ihren verstorbenen Mann Kacper Tekieli.

Warschau – „Er war mein Ein und Alles“, lautet die schlichte Instagram-Botschaft der früheren Weltklasse-Langläuferin Justyna Kowalczyk. Dazu stellte sie am Freitag, 19. Mai, ein Bild von sich selbst und ihrem verstorbenen Ehemann Kacper Tekieli online. Er starb wenige Tage zuvor einen grausamen Lawinen-Tod.

Justyna Kowalczyk Geboren: 19. Januar 1983 (Alter 40 Jahre), Limanowa, Polen Langlauf-Erfolge (u. a.): Olympia-Gold (2), Gesamt-Weltcup (4), Weltmeisterschaften (2) Familie: Kacper Tekieli (†), Hugo Tekieli

Ehemann stirbt grausamen Tod: Schicksalsschlag für Wintersport-Legende Justyna Kowalczyk

Kowalczyk hatte in ihrer Langlauf-Karriere so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Bis heute gilt sie als Legende des Sports, bei Olympia holte sie zwei Mal Gold, einmal Silber und zwei Mal Bronze. Sie gewann 50 Weltcup-Rennen, holte vier Mal den Gesamt-Weltcup, triumphierte vier Mal bei der Tour de Ski und wurde zwei Mal Weltmeisterin. Jetzt muss die Polin ihre größte Niederlage hinnehmen.

Was war passiert? Ihr Gatte Kacper hatte sich vor einigen Tagen zu einer Klettertour auf die Jungfrau im Berner Oberland aufgemacht. Dort sollte es am Mittwoch, 17. Mai, schließlich zur Tragödie kommen, wie polnische Medien berichteten. Tekieli wurde von einer Lawine erfasst, das schlechte Wetter machte es den Rettungskräften unmöglich, ihm zur Hilfe zu eilen. Ein Helikopter konnte deshalb erst am Donnerstag, 18. Mai, an den Unfallort fliegen – dort wurde Tekielis lebloser Körper gefunden.

Schweinsteiger, Neureuther, Björndalen: Die berühmtesten Sportler-Ehepaare Fotostrecke ansehen

Kacper Tekieli stirbt bei Lawinenunglück: Er hinterlässt Olympia-Heldin und zweijährigen Sohn

Der erfahrene Kletterer, der schon mehrere Achttausender bestiegen hatte, wurde nur 38 Jahre alt. Er hinterlässt seine 40-jährige Ehefrau, die er 2020 geheiratet hatte, und den gemeinsamen zweijährigen Sohn Hugo. Kowalczyks Managerin Malgorzata Ziemba sagte der norwegischen Tageszeitung Dagbladet. „Wir werden zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage zum Tod machen.“

Jedes Jahr gibt es unzählige Lawinenunglücke. Viele davon enden mit dem Tod. Die beiden italienischen Nachwuchs-Langläuferinnen Ylvie und Marit Folie waren im April gerade bei den Meisterschaften aktiv, als ihre Mutter unter einer Schneewalze begraben wurde und starb. Tekieli war alleine unterwegs, in den vergangenen Tagen hatte er auf Instagram immer wieder Bilder von seinem Streifzug durch die Alpen gepostet.

Im Video: Alpen verloren 2022 so viel Gletschereis wie nie zuvor

Die letzten Nachrichten zwischen Tekieli und Kowalczyk? „Wir lieben dich mehr, mein Schatz“

Der offenbar letzte Kontakt lässt einem einen Schauer über den Rücken laufen. Auf den Instagram-Konten von Tekieli und Kowalczyk ist ein Bild zu sehen. Tekieli grüßt aus dem Schnee, darunter stehen offensichtlich die letzten Nachrichten zwischen dem Kletterer und seiner Familie: „17. Mai 2023 Jungfrau (4158 m). 10.12 Uhr: - FOTO. Ich liebe euch, Kätzchen. - Wir lieben dich mehr, mein Schatz. Gut gemacht.“

Die Bildunterschrift endet mit einem letzten Gruß von Ehefrau Justyna: „Gute Nacht, mein wunderbarer Kacper.“