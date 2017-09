Die Lehren aus dem Großen Preis von Singapur

28 Punkte gegen einen Lewis Hamilton im Siegermodus aufzuholen, ist auch für einen Sebastian Vettel eine schwere Aufgabe. Das Rennen in Singapur zeigte aber auch: In Sicherheit sollte sich keiner wiegen.

Singapur (dpa) - Für Sebastian Vettel hätte es auf einer seiner Formel-1-Lieblingsstrecken nicht miserabler laufen können.

Während Sieger Lewis Hamilton grinsend den nie erwarteten Sieg auf dem Podium zum Großen Preis von Singapur zu erklären versuchte, musste Vettel auch noch bei den Rennkommissaren antreten. Eine Strafe blieb ihm für den Startunfall erspart. Er war volles Risiko gegangen, obwohl er es vielleicht nicht musste. In den kommenden sechs Rennen kann er sich Vorsicht nun wohl erstmal nicht mehr leisten.

HAMILTON IST IM BIEST-MODUS

Seit dem Ende der Sommerpause hat Hamilton die Formel 1 wieder zu seinem Reich gemacht. Er siegte in Belgien und Monza. In beiden Rennen war er als Favorit angetreten. Nun siegte er auch in Singapur. Dort, wo Mercedes zumindest nach den Ergebnissen der Qualifikation eigentlich nur die dritte Kraft hinter Ferrari und Red Bull war. Wie auch immer die Umstände dann waren, Hamilton wich dem Startchaos elegant aus und brachte den Silberpfeil fehlerlos ins Ziel.

VETTEL STECKT NICHT ZURÜCK

Seine Herangehensweise beim Start werde er nicht ändern, nur weil es nicht gegen Konkurrenten um die WM gehe, hatte Vettel gesagt. Und das machte er. Er verteidigte seine Pole gegen Max Verstappen. Dass daneben noch Teamkollege Kimi Räikkönen mit Top-Start fuhr, konnte er nicht sehen. Hätte Vettel etwas zurückgesteckt, wären womöglich alle drei durch die erste Kurve gekommen, ohne sich gegenseitig die Autos zu demolieren. Jeder Punkt zählt schließlich, erst recht, wenn durch so einen Unfall ausgerechnet WM-Rivale Hamilton 25 davon holt.

SICHER KANN SICH KEINER SEIN

So groß war der Vorsprung des Gesamtführenden auf den Zweiten in diesem Jahr noch nie. 28 Punkte muss Vettel nun aufholen. Das kann durchaus schnell gehen wie in Singapur: ein Ausfall Hamiltons und ein Sieg Vettels in Malaysia und schon in zwei Wochen sieht die Formel-1-Welt wieder anders aus. Wirklich sicher sein kann sich keiner bei Mercedes oder Ferrari sein. Dass der Silberpfeil stark genug war, um vor dem in Singapur besser eingeschätzten Red Bull mit Daniel Ricciardo ins Ziel zu kommen, konnten die Mercedes-Verantwortlichen selbst nicht ergründen. "Das Pech von Ferrari war unser Glück. Aber im Rennen hatten wir ein unheimlich schnelles Auto, das müssen wir verstehen", sagte Teamchef Toto Wolff.

BOTTAS NÄHER AN VETTEL ALS VETTEL AN HAMILTON

Das war wohl als Kampfansage an Vettel zu verstehen. "Das nächste Ziel ist Sebastian", sagte Valtteri Bottas. Auf Platz drei fuhr der Finne im zweiten Mercedes, verkürzte als WM-Dritter seinen Rückstand hinter Vettel auf 23 Punkte. Er wird nicht mehr mit Vettel um den Titel kämpfen in diesem Jahr, sofern Bottas' Stallkollege Hamilton nicht einen unerwarteten kapitalen Rückschlag erlebt. Bottas kann den viermaligen Champion Vettel aber ärgern und ihm weitere Punkte abnehmen, die der Heppenheimer im Kampf gegen Hamilton aufholen muss.

SINGAPUR IST AUCH SAFETY-CAR-LAND

Darauf kann man sich auf dem engen Kurs einfach verlassen. Dreimal musste Bernd Mayländer bei der zehnten Auflage des Nachtrennens mit dem Safety Car auf die Strecke. Dass es erstmals beim Rennen unter Flutlich regnete, hatte die Wahrscheinlichkeit noch mal erhöht. Wobei es in Singapur bisher nur eine Frage ist, wie oft das Safety Car raus muss. Insgesamt war das nun in den zehn Rennen 17 Mal der Fall, keines kam ohne Mayländers Einsatz aus.

Zeiptlan

Formel-1-Fahrerfeld

Regeländerungen zur Saison 2017

Fahrerwertung

Informationen zum Mercedes

Informationen zum Ferrari

Homepage Sebastian Vettel

Hülkenberg bei Twitter

Wehrlein bei Twitter

Homepage Lewis Hamilton