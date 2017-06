French Open: Lettin Ostapenko fordert Rumänin Halep

Paris - Die Lettin Jelena Ostapenko und Simona Halep bestreiten das Endspiel der French Open am Samstag. Beide müssen sich ordentlich strecken, ehe ihre DReisatz-Siege feststehen.

Simona Halep hat zum zweiten Mal nach 2014 das Finale der French Open erreicht und ist nur noch einen Sieg vom Sprung an die Spitze der Weltrangliste entfernt. Die an Position drei gesetzte Rumänin besiegte in der Vorschlussrunde von Paris Karolina Pliskova aus Tschechien (Nr. 2) in zwei Stunden mit 6:4, 3:6, 6:3 und trifft im Endspiel am Samstag auf die 20-jährige Lettin Jelena Ostapenko.

Mit ihrem ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier könnte die 25-jährige Halep am Montag Angelique Kerber als Nummer eins ablösen. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel war in Roland Garros als Topgesetzte bereits an ihrer Auftakthürde gescheitert. US-Open-Finalistin Pliskova (25) hätte Kerber schon mit dem Finaleinzug in Roland Garros vom Thron stoßen können.

Halep trifft nun am Samstag (15.00 Uhr/Eurosport) im Match um den silbernen Coupe Suzanne Lenglen auf die Weltranglisten-47. Jelena Ostapenko. Die Lettin bezwang im Duell der Geburtstagskinder überraschend die Schweizerin Timea Bacsinzsky (Nr. 30) mit 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 und zog als erste ungesetzte Spielerin seit 34 Jahren ins Endspiel des bedeutendsten Sandplatzturniers ein.

Halep gelingt frühes Break

Halep, die im Viertelfinale gegen Jelina Switolina aus der Ukraine (Nr. 5) einen Matchball abwehren musste, glückte gegen die aufschlagstarke Pliskova früh ein Break zur 2:1-Führung. Nach 44 Minuten nutzte die Rumänin ihren dritten Satzball. Danach wurde Pliskova konstanter und schaffte den Satzausgleich.

Die Vorentscheidung im dritten Durchgang fiel, als Halep nach einem Break mit 5:3 in Führung ging. Die Madrid-Siegerin hatte vor drei Jahren das French-Open-Finale knapp in drei Sätzen gegen Maria Scharapowa (Russland) verloren, nachdem sie zuvor in der Vorschlussrunde Andrea Petkovic (Darmstadt) ausgeschaltet hatte.

sid