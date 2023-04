„Habe angeboten, die Rakete zu fliegen“: Hamilton träumt vom Weltall

Von: Lina Krull

Lewis Hamilton möchte seinen Geschwindigkeitsrausch auf der Erde auch im All fortsetzen. Und liebäugelt mit dem Job als Raketen-Pilot.

Melbourne – Auf der Erde wird es ihm offenbar zu eng, nun will Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton das Weltall erobern. Zusammen mit SpaceX-Gründer Elon Musk möchte der 38-Jährige weitere Sphären dieses Universums erreichen. Steht Hamilton eine zweite Karriere als Pilot einer Weltraum-Rakete bevor?

Name: Lewis Hamilton Geboren: 7. Januar 1985 (Alter 38 Jahre), Stevenage, England Team: Mercedes AMG F1 Team Größte Erfolge: Siebenfacher Weltmeister (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Lewis Hamilton scherzt über Musk: „Ich habe ihm angeboten, die Rakete zu fliegen“

Bei einem Formel-1-Fanevent in Australien plauderte Rennfahrer Hamilton über seinen Kontakt zu Milliardär und SpaceX-Gründer Elon Musk. Hamilton habe Musk in den letzten zwei Jahren im Rahmen des US-Grand-Prix in Austin/USA zu Dinner-Partys eingeladen. So sind die beiden ins Gespräch gekommen und machten Pläne für Hamiltons mögliche Karriere nach der Formel 1.

Der Traum von Hamilton: Ein gemeinsamer Flug mit Elon Musk ins Weltall. „Er spricht vom Mars, ich habe ihm angeboten, die Rakete zu fliegen“, scherzte der siebenfache Weltmeister auf der Bühne. Er glaube aber, dass alles automatisiert sei. Für einen Platz als Co-Pilot könnte es aber trotzdem reichen.

Wollen in der Zukunft gerne gemeinsam ins Weltall fliegen: Lewis Hamilton (l.) und Elon Musk (r.) © Laci Perenyi/imago, Political-Moments/imago

Verpflichtungen auf der Erde: Hamilton bleibt erstmal Rennfahrer

Bevor das Duo um Hamilton und Musk zusammen von der Erde abhebt, wird Lewis Hamilton weiter der Formel 1 treu bleiben. Sein Vertrag bei Mercedes bindet ihn zumindest noch bis Ende 2023 an die Erde. Die Ära Hamilton wird nach dem Jahreswechsel voraussichtlich noch nicht dem Ende entgegenlaufen. Fahrer und Team haben bereits angekündigt, die Zusammenarbeit darüber hinaus fortsetzen zu wollen.

Nach dem zweiten Platz beim Großen Preis von Australien steht Hamilton zurzeit auf Platz vier in der Gesamtwertung – und befindet sich weiter hinter seinen Saison-Zielen. Der langjährige Dominator wurde erst jüngst von Joan Villadelprat, einstiger Teamchef der Formel-1-Rennställe Benetton, Prost und Tyrrell, kritisiert. Im Interview mit dem spanischen Portal El Confidencial griff Villadelprat das Verhalten Hamiltons stark an. Auch schon die letzte Saison verlief für den Topstar der Formel 1 enttäuschend.

Beim Großen Preis von Aserbaidschan (30. April) kann Hamilton seine Qualitäten als Pilot erneut unter Beweis stellen. Und Elon Musk vielleicht doch noch von einem Einsatz als Raketen-Pilot überzeugen. (sid,likr)