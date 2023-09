Zweifache Olympiasiegerin macht Partner süße Liebeserklärung

Von: Luca Hartmann

Teilen

Michelle Gisin und Luca De Aliprandini sind schon lange das Traumpaar der Ski-Szene. Und dabei offenbar noch immer sehr verliebt ineinander.

Garda - Seit mittlerweile über zehn Jahren fahren die Schweizer Skirennfahrerin Michelle Gisin und der italienische Skirennläufer Luca De Aliprandini im Weltcup die steilsten Pisten der Welt herunter und kämpfen um Punkte und Medaillen – und seit neun Jahren bilden die beiden Wintersport-Stars auch ein untrennbares Team neben der Strecke.

Die Ski-Stars Michelle Gisin und Luca De Aliprandini sind seit 2014 ein Paar. © Instagram / michellegisin

Gisisn mit süßen Geburtstagsgrüßen für Partner

Dass die Beiden in ihrer Beziehung offenbar immer noch glücklich sind, zeigte sich kürzlich, als De Aliprandini seinen 33. Geburtstag feierte und dabei von Gisin süße Geburtstagsgrüße erhielt. Über die sozialen Medien beglückwünschte die Schweizerin nicht nur ihren Partner, mit dem sie gemeinsam am Gardasee lebt, sondern machte ihm auch eine Liebeserklärung.

„Alles Gute, mein Liebster. Ich liebe das Leben mit dir“, schrieb Gisin zu einem Foto der beiden Ski-Stars, auf dem beide lachend zu sehen sind. De Aliprandini kommentiert den Beitrag mit zwei handgeformten Herzen, andere Stars der Ski-Szene wie Corinne Sutter kommentieren das Bild mit dem Emoji einer Sternschnuppe.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Ski-Star Gisin holt doppeltes Olympia-Gold

Für Gisin und ihren Partner De Aliprandini läuft es nicht nur in ihrem Privatleben rund, beide konnten auch schon große Erfolge im Weltcup feiern – dabei hat Gisin jedoch eindeutig die Nase vorne. Die Schweizerin ist in ihrem Land ein Star, gehört seit Jahren zu den besten Fahrerinnen in der Kombination und im Super-G.

Sowohl bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang, als auch in Peking 2022 holte die 29-Jährige jeweils Gold in der Kombination, in Peking sogar noch eine Bronzemedaille im Super-G. Hinzu kommen noch Silber und Bronze in der Kombination bei zwei verschiedenen Weltmeisterschaften und insgesamt drei Weltcupsiege.

Herrmann-Wick, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Wintersport-Ass Aliprandini mit WM-Silber

Der Italiener De Aliprandini stand in seiner Karriere weitaus seltener auf dem Siegerpodest, feierte jedoch vor zwei Jahren seinen bislang größten Triumph: Ohne bis dato einmal aufs Podest gefahren zu sein, holte der 33-Jährige in seiner italienischen Heimat in Cortina d’Ampezzo WM-Silber im Riesenslalom. Im gleichen Winter fuhr er auch erstmals im Weltcup aufs Podest.

Derzeit bereiten sich Gisin, De Aliprandini und weitere Ski-Stars auf die kommende Saison im Alpine Ski-Weltcup vor. Los geht es mit dem Weltcup in Sölden Ende Oktober. Eine Schweizer-Teamkollegin von Gisin zeigte während der Vorbereitung erst kürzlich einen beeindruckenden Schnappschuss vom Ende der Welt.