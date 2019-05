Wie bei Baywatch: Lindsey Vonn und Schwester Karin mit Bikinis am Strand Miami Beach

Auch nach ihrem offiziellen Karriereende präsentiert sich Lindsey Vonn in Top-Form. Zusammen mit Schwester Karin Kildow zeigt sie sich im Bikini am Miami Beach.

Miami - Ski-Legende Lindsey Vonn und ihre Schwester Karin Kildow brauchen keine lasziven Posen um ihren Fans auf Instagram den Atem zu verschlagen. Das Foto vom Strandspaziergang, zusammen mit Lindseys Freund, dem Eishockey-Star Pernell „P.K.“ Subban, reichte völlig. Ein Fan fragte: „Wait there is a new Baywatch?“ (“Warte, es gibt einen neuen Baywatch-Film?“, d.R.) - Bei diesem Trio würde sich sicherlich niemand über die Besetzung beschweren.

Wir freuen uns, dass die 34-Jährige in der freien Zeit nach ihrem Rücktritt vom Leistungssport zu entspannen weiß und dass ihr Körper und vor allem das lädierte rechte Knie (Achtung: Schock-Foto von Lindseys Bein nach der OP im Artikel) einen rundum gesunden Eindruck machen. Umso besser, dass das neueste Bild der viermaligen Weltcupsiegerin auch im Netz landen sollte, anders als beim Hacker-Skandal um die Veröffentlichung intimer Bilder aus ihrer Beziehung mit Golf-Ikone Tiger Woods.