Löw mit Wagner und Goretzka gegen Nordirland

WM-Ticket vor Augen

+ © Uwe Anspach Steht gegen Nordirland in der Startelf: Sandro Wagner von 1899 Hoffenheim. Foto: Uwe Anspach © Uwe Anspach

Belfast (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Abend das WM-Qualifikationsspiel in Belfast gegen Nordirland mit dem Hoffenheimer Sandro Wanger und dem Schalker Leon Goretzka in der Startelf.