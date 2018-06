Lohfelden startet optimal

Tennis-Bundesliga

+ © Wilfried Müller Punktete zweimal: Christopher Amend. © Wilfried Müller

Einen Superstart in die Saison 2018 in der Tennis-Bundesliga Süd der Herren 30 hat die ST Lohfelden hingelegt. Mit 6:3 setzten sich die Nordhessen beim Aufsteiger TVA Aschaffenburg durch und können sich jetzt in aller Ruhe auf das Heimmatch am dritten Spieltag (23. Juni) gegen den zweiten Aufsteiger TC Güglingen vorbereiten. Am zweiten Spieltag (16. Juni) sind die Lohfeldener spielfrei.