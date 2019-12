Dallas Mavericks: Superstar Doncic verletzt - doch Nowitzkis Erben reagieren stark

Luka Doncic ist der neue Star bei den Dallas Mavericks. Nun hat sich der Slowene verletzt - doch sein Team reagierte unbeeindruckt auf den Ausfall.

Dallas - Die Dallas Mavericks absolvieren die erste Spielzeit nach dem Karriereende von NBA-Superstar Dirk Nowitzki. Doch statt Wehmut gibt es da jemanden, der macht die fehlende Präsenz des deutschen Vorzeige-Basketballers beinahe schon vergessen: Luka Doncic heißt der legitime Nachfolger des zurückgetretenen Routiniers, kommt aus Slowenien und wird in der weltbesten Liga in seiner zweiten Saison mit den Legenden Michael Jordan und LeBron James verglichen.

„Einfach unglaublich“: Luka Doncic mit Glanzleistungen bei den Dallas Mavericks

Der NBA-Champion des Jahres 2011 zeigt einen enorm schnellen und frechen Spielstil, die Verteidigung hat sich im Vergleich zur Vorsaison gebessert und auch in der Offense legt das Team des langjährigen Mavs-Trainers Rick Carlisle Konstanz an den Tag. Einen großen Anteil an dieser Entwicklung hat jener Doncic, der seit seinem Draft im Sommer 2018 bereits Rekorde knacken konnte.

"Luka schmeißt die Show. Wir alle hängen über einen Großteil des Spiels von ihm ab, und er spielt einfach unglaublich", schwärmte kürzlich Teamkollege Kristaps Porzingis, ebenfalls ein hoffnungsvolles Basketball-Juwel aus Europa.

Durch die starken Auftritte in der laufenden Spielzeit haben sich die Dallas Mavericks jüngst wieder in den Favoritenkreis auf den NBA-Titel 2020 gespielt. Kürzlich erlitt die Formkurve jedoch einen herben Dämpfer: Im Duell zweier Ex-Champions mit Miami ereilte Mannschaft und Anhänger ein Schreckmoment, als Luka Doncic bei einem Angriff plötzlich mit dem Fuß umknickte und schwer angeschlagen neben dem Court niederging.

Luka Doncic: Aufatmen nach Schockmoment im Duell mit Miami Heat

Eine schwere Verletzung und ein damit verbundener langer Ausfall waren in diesen dramatischen Sekunden naheliegend, doch letztlich hatte Dallas Glück im Unglück: der 20-Jährige erlitt eine nicht allzu dramatische Sprunggelenksverletzung und kann vermutlich schon bald wieder im Trikot der Mavericks auflaufen. Von einer Rückkehr in weniger als zwei Wochen ist die Rede. "Die Behandlung bei Luka schlägt an", frohlockte Coach Carlisle. Am 14. Dezember geschah der Zwischenfall, doch schon jetzt muss Doncic weder Krücken noch Stützschuhe tragen.

+ Luka Doncic ist nicht nur Europäer, sondern auch der legitime Nachfolger von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks. © AFP / PEDRO PARDO

Auch ohne Luka Doncic und trotz einer Gala von Giannis Antetokounmpo haben die Dallas Mavericks den Lauf von Milwaukeegestoppt. Beim Spitzenreiter der Eastern Conference gelang ein 120:116-Erfolg, die Bucks hatten zuvor nicht weniger als 18 Siege in Folge gefeiert. Damit ist die längste Siegesserie der NBA-Saison zu Ende.

Mavs-Ikone Nowitzki hätte bei den Dallas Mavericks gerne noch ein weiteres Jahr mit den hochveranlagten Protagonisten Doncic und Porzingis und seinem Würzburger Kollegen Maximilian Kleber zusammengespielt, seine langwierigen Fußbeschwerden machten die Fortführung seiner NBA-Karriere jedoch unmöglich.

Nach Nowitzkis Rücktritt stehen unterdessen andere Deutsche in der NBA im Fokus. Eine Anführerrolle hat keiner aus dem Sextett inne - die Hoffnungen sind aber groß. Hier stellen wir sie vor.

PF mit dpa

