Biathleten Doll und Peiffer in Top Ten bei Fourcade-Sieg

Martin Fourcade hat seinen nächsten Weltcup-Sieg gefeiert. Der Franzose gewinnt die Verfolgung in Oslo. Zwei Deutsche landen in den Top Ten.

Oslo - Einen Tag vor seinem 31. Geburtstag hat Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) beim Weltcup in Oslo das Podest klar verpasst. Im Verfolgungsrennen über 12,5 km musste sich Peiffer nach drei Strafrunden mit dem zehnten Rang begnügen. Bester Deutscher war Benedikt Doll (Breitnau/2) als Achter.

Seinen siebten Saisonsieg im Weltcup feierte der einmal mehr überragende Olympiasieger Martin Fourcade (Frankreich), der trotz zweier Strafrunden damit dicht vor seinem siebten Gesamtweltcup-Erfolg in Serie steht. Fourcade, der bei allen 18 Starts in diesem Winter auf dem Podest stand, triumphierte vor dem Italiener Lukas Hofer (1/+18,1 Sekunden) und dem Norweger Johannes Thingnes Bö (4/32,5), seinem großen Widersacher in der Gesamtwertung.

Schempp verpasst die Top 30

Drittbester Deutscher war Roman Rees (Schauinsland/1) als 16. Erik Lesser (Frankenhain/2) verbesserte sich nach einem schwachen Sprint noch auf den 25. Platz, Simon Schempp (Uhingen/1) lief auf Rang 35 über die Ziellinie.

Zum Abschluss des vorletzten Weltcups in dieser Saison bestreiten am Sonntag zunächst die Frauen ihren Verfolger (12.00 Uhr/ARD und Eurosport). Als letztes Rennen am Holmenkollen steht dann um 14.45 Uhr die Staffel der Männer an. Das Saisonfinale findet in der kommenden Woche im russischen Tjumen statt.

sid