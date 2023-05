Als Nowitzki eine Giraffe füttert, kann er endlich die schlimmste Frage aller Zeiten stellen

Von: Andreas Knobloch

Dirk Nowitzki füttert eine Giraffe, dabei kommt ihm nur eine Frage in den Sinn. © Screenshot Dirk Nowitzki

Dirk Nowitzki ist ein großer Mensch, doch nun konnte er endliche eine Frage stellen, die sonst nur er hört.

Dallas - Dirk Nowitzki ist ein ganz Großer. Während seiner Karriere in der NBA gewann er den Award für den besten Spieler der regulären Saison, den Award für den besten Spieler im Finale und auch den wichtigsten Titel: die Meisterschaft. Die Legende von den Dallas Mavericks bewies aber nicht nur sportliche Größe, sondern nutzte auch seine körperliche. 213 Zentimeter misst der Deutsche.

Dirk Nowitzki zusammen mit einer Giraffe - ihm kommt eine Frage in den Sinn

Wenn es um die Körpergröße geht, dürfen sich Menschen weit außerhalb des Durchschnitts so einige Sprüche anhören. Laut Our World in Data ist der deutsche Mann im Schnitt 180,5 Meter groß. Nowitzki ist knappe 33 Zentimeter höher und musste sich wohl schon einige Kommentare geben. Und endlich war er mal an der Reihe und konnte einer der bekanntesten Fragen an sein Gegenüber stellen.

Er zeigte ein Foto von sich auf Twitter, wie er eine Giraffe fütterte und schrieb dazu: „Endlich konnte ich die schlimmste Frage aller Zeiten stellen: ‚Wie ist die Luft da oben ...?‘“. In seiner aktiven Zeit gab es natürlich auch größere Gegen- oder Mitspieler. Neben der Giraffe, die sich ein wenig bückt, schaut der Ex-Basketballer aber auch nicht so klein aus.

Selbst die Sportfreunde Stiller verewigten die Frage an Dirk Nowitzki in einem Song

Selbst die Sportfreunde Stiller schrieben 2004 einen Hit für den damals noch jungen Basketballer. Die ersten Zeilen des Songs hießen: „Dirk, wie ist die Luft dort oben? Dirk, wie sieht es von dort oben aus?“. Selbstverständlich also, dass der Vater und Ehemann von dieser „schlimmen Frage“, ob ironisch oder musikalisch, schon lange begleitet wird. Eine Antwort wird er von der Giraffe nicht bekommen haben, jedoch eine große Resonanz von seinen Followern, die allesamt das Bild feierten.

„Ich denke, du hast endlich jemanden gefunden, der deinen Fadeaway verteidigen kann“, schreibt ein Fan über den berühmtesten Wurf Nowitzkis, der als Statue in Dallas zu bewundern ist. Das Foto des 44-Jährigen wird mit allerhand lachen Emojis kommentiert. „Einziges Tier, was größer ist als Dirk“, meint ein Follower auf Instagram. Nowitzki selbst, der seine Mavericks leider nicht in den Playoffs verfolgen konnte, ist bekannt dafür, über sich selbst zu lachen und zeigt das seinen Fans immer wieder. (ank)