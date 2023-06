Mercedes feiert irre Aufholjagd in Barcelona – Verstappen nicht zu bremsen

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Formel 1: Lewis Hamilton legt in Barcelona eine starke Aufholjagd hin. © Andy Hone/Imago

Die Formel 1 macht Station in Spanien. Max Verstappen holt sich bei einer Mercedes-Aufholjagd den Sieg. Das Rennen aus Barcelona im Ticker zum Nachlesen.

FINISH: Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Spanien. Lewis Hamilton und George Russell komplettieren das Podium. Mercedes feiert in Barcelona eine irre Aufholjagd. Hamilton war vom vierten, Russell sogar nur vom zwölften Platz gestartet. Nico Hülkenberg muss sich mit dem 15. Rang zufriedengeben und verpasst die Punkteränge.

Rennen in Barcelona: Endergebnis

1. Max Verstappen 2. Lewis Hamilton 3. George Russell 4. Sergio Perez 5. Carlos Sainz 6. Lance Stroll 7. Fernando Alonso 8. Esteban Ocon 9. Zhou Guanyu 10. Pierre Gasly 11. Charles Leclerc 12. Yuki Tsunoda 13. Oscar Piastri 14. Nyck de Vries 15. Nico Hülkenberg 16. Alexander Albon 17. Lando Norris 18. Kevin Magnussen 19. Valtteri Bottas 20. Logan Sargeant

65/66: Perez kommt nicht mehr an Russell heran, der Rückstand beträgt noch knapp drei Sekunden. Mercedes wird das Doppel-Podium feiern, hinter dem souveränen Sieger Max Verstappen.

62/66: Max Verstappen hat eben die schnellste Runde gefahren. Mal sehen, ob das noch ein anderer Pilot kontern kann. Perez jagt Russell, der Rückstand beträgt aber noch fünf Sekunden.

59/66: Schwarz-weiße Flagge für den Führenden. Verstappen hat offenbar dreimal die weiße Linie am Streckenrand überfahren, das gibt fünf Sekunden Strafe. Das kann der Niederländer angesichts 18 Sekunden Vorsprung aber verschmerzen.

56/66: Noch zehn Runden sind in Barcelona zu fahren. Verstappen rast dem nächsten Sieg entgegen. Der Niederländer will sich aber auch noch die schnellste Rennrunde sichern.

54/66: Perez schnappt sich Sainz. Bitter für den Spanier vor heimischem Publikum.

49/66: Der Himmel in Barcelona verdunkelt sich immer mehr, doch das Rennen dauert nicht mehr allzu lange. Regen könnte das Feld hier nochmal gehörig durcheinander wirbeln.

46/66: Mieser Boxenstopp für Hülkenberg, der über fünf Sekunden stehen bleibt. Beim Anheben des Autos hat etwas wieder nicht funktioniert. Das kostet den Deutschen mehrere Positionen.

42/66: Beide Ferrari kommen in derselben Runde an die Box. Zunächst wird Sainz abgefertigt, danach ist Leclerc an der Reihe.

39/66: Einsam an der Spitze fährt Max Verstappen, der Niederländer hat über 15 Sekunden Vorsprung auf Hamilton.

35/66: Auch Russell schnappt sich Sainz. Der Mercedes-Pilot schaltet in DRS und zieht am Spanier vorbei.

Rätsel um Regen-Prognose: Russell verschätzt sich

32/66: Russell vermutet Regen, allerdings scheint er der Einzige mit dieser Prognose. Sein Mercedes-Team sagt ihm, dass er die Vermutung exklusiv habe.

30/66: Hülkenberg musste erneut in die Box und ist nur noch auf P18.

28/66: Die Strategie ist aufgegangen: Hamilton überholt Sainz und ist jetzt Zweiter. Auf einem Teilstück der Strecke soll es inzwischen regnen. Das könnte das Rennen nochmal durcheinander wirbeln.

25/66: Jetzt holt sich Hamilton neue Reifen. Beim Boxenstopp lief alles perfekt. Der Brite kommt zwar hinter Sainz zurück auf die Strecke, kann nun aber angreifen.

20/66: Hamilton und Sainz liefern sich ein enges Duell um den zweiten Platz. Der Brite war noch nicht in der Box.

16/66: Die ersten Runden auf den neuen Reifen liefen für Hülkenberg sehr gut, doch jetzt kann sich der Deutsche kaum noch wehren und verliert wieder Platz um Platz.

13/66: Verstappen fährt vorne weg und hat schon über sechs Sekunden Vorsprung auf Sainz herausgefahren.

9/66: Hülkenberg kommt in die Box und holt sich Medium-Reifen, so konnte es nicht weitergehen.

7/66 Runden: Hülkenberg verliert Platz um Platz und ist nur noch Zwölfter. Seine Reifen verschleißen zu schnell. Hamilton schnappt sich Stroll und ist schon Dritter.

START: Hartes Duell zum Rennstart. Verstappen setzt sich direkt auf die Innenseite und bleibt vor Sainz. Hamilton bleibt Vierter hinter Stroll. Norris muss nach einem Crash mit Hamilton an die Box und holt sich eine neue Nase. Russell ist von zwölf auf sieben vorgefahren. Hülkenberg ist Achter.

Update vom 4. Juni, 15.02 Uhr: Die Fahrer beginnen die Einführungsrunde. Gleich startet das Rennen in Barcelona!

Update vom 4. Juni, 14.55 Uhr: Nico Hülkenberg geht aussichtsreich von Startplatz sieben ins Rennen, besonders optimistisch diese Position zu halten, ist der Deutsche allerdings nicht. „Da muss einiges oder alles richtig laufen, dass das klappt. Wir haben viele schnelle Autos hinter uns. Wie immer wird Startkurve eins wichtig sein, danach erwarte ich eine Reifen- und Strategieschlacht“, erklärte der Emmericher, der sich über Regen freuen würde. „Es ist unbeständig. Sonne und Wolken, es bleibt eine Überraschungskiste, davon bin ich aber ein Fan.“

Update vom 4. Juni, 14.45 Uhr: Große Fußball-Prominenz bei der Formel 1 in Barcelona. Auch Serge Gnabry, der aufgrund einer Verletzung nicht für die kommenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert wurde, ist vorort. „Ich war letztes Jahr in Monaco, habe die Doku angeschaut. Es macht Spaß, das live zu sehen“, sagte der blond frisierte Bayern-Star, der sich als Hamilton-Fan outete. Sein Vater ist ebenfalls großer Formel-1-Fan und wollte Gnabry einst nach der brasilianischen Legende Ayrton Senna benennen. Gnabry ist froh, dass es nicht so kam: „Stimmt sogar. Auf gar keinen Fall, Serge ist gut.“ Allerdings schien Gnabry über die Frage verärgert gewesen zu sein. „Nicht euer Ernst, oder?!“, polterte im Nachgang des Interviews.

Auch PSG-Superstar und Brasilien-Idol Neymar lässt sich den Grand Prix in Barcelona nicht entgehen. „Ich bin glücklich, hier zu sein. Das Ambiente ist ein ganz anderes als beim Fußball“, meinte der ehemalige Barca-Profi, der seinem „großen Freund“ Lewis Hamilton und Pierre Gasly die Daumen drückt.

Update vom 4. Juni, 14.35 Uhr: Schrecksekunde für Mercedes! George Russell riskiert beim Warmfahren einen Ausflug ins Kiesbett. Dabei kann schnell der Unterboden des Autos ramponiert werden. Im Interview mit Sky gab der Brite aber Entwarnung: „Ich habe vielleicht zu sehr gepusht. Ich hoffe, dass es nicht im Rennen passiert. Das Auto ist aber okay“, sagte Russell, für den auch der wohl bald eintretende Regen ein Faktor sein wird.

Update vom 4. Juni, 14.25 Uhr: Trotz der Kollision mit seinem Teamkollegen George Russell geht Rekordweltmeister Lewis Hamilton auf dem vierten Startplatz optimistisch ins Rennen in Barcelona. „Ich war schon überrascht, dass wir so weit vorne sind und hier um die erste Startreihe fahren“, erklärte der Brite, dem in Q3 weniger als ein Zehntel zum Zweitplatzierten Sainz fehlte: „In Kurve zehn hatte ich Übersteuern und habe locker zwei Zehntel verloren. Ich bin deswegen jetzt aber nicht bitterlich enttäuscht, sondern eher ermutigt, weil das Auto heute viel lebendiger war und wir Fortschritte erzielen.“

„Ich saß gestern noch bis elf Uhr nachts an der Strecke, um herauszufinden, wo wir noch Zeit gutmachen können. Auch mit der Analyse über Nacht haben wir großartige Arbeit gemacht“, verriet Hamilton, der auch ein Lob für Mick Schumacher übrig hatte, der am Freitag noch deutlich später Feierabend hat.

Der Sohn von Michael Schumacher testete im Simulator in der Mercedes-Fabrik in Brackley bis in die frühen Morgenstunden, ehe er Samstagfrüh nach Barcelona geflogen wird. Dann wird Schumi junior wieder auf der Kommandobrücke in der Mercedes-Box neben Teamchef Wolff und Nachwuchsleiter Jerome D‘Ambrosio Platz nehmen, um am Sonntag das Rennen zu verfolgen. Mick tritt bei Mercedes in die Fußstapfen von Vater Michael Schumacher.

Regen-Chaos erwartet: Dunkle Wolken über Barcelona

Update vom 4. Juni, 14.15 Uhr: Schlechte Nachrichten für Max Verstappen, der in Normalfall der haushohe Favorit ist. Aus dem Nordosten Barcelonas kommt laut Sky eine große Regenfront. Am Himmel sind dunkel Wolken zu erkennen. Ob es aber bereits zum Start oder erst während des Rennens zu regnen anfangen soll, steht hingegen noch nicht fest. Ein turbulenter Grand Prix, bei dem sich Nässe und Trockenheit abwechseln könnten, wird erwartet.

Vorbericht: Barcelona – Nach dem Regenrennen in Monaco geht es für die Formel 1 eine Woche später in Barcelona weiter. Weltmeister Max Verstappen sichert sich auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya souverän die Pole Position – dahinter wird es eng und spannend. Nico Hülkenberg landete im Qualifying zum Großen Preis von Spanien unter den Top 10. Vor dem Rennen am Sonntag, um 15 Uhr, gibt es zudem Ärger um die Kollision bei Mercedes zwischen Lewis Hamilton und George Russell.

Rennen in Barcelona: Max Verstappen sichert sich Pole Position

Barcelona ist für Verstappen ein besonderer Ort. 2016 schaffte er im Alter von damals nur 18 Jahren und 228 Tagen seinen ersten Formel-1-Sieg, zudem war es sein erster Einsatz für Red Bull überhaupt. Im vergangenen Jahr gewann er auf dem Weg zu WM-Titel Nummer zwei erneut auf der Strecke im Nordwesten Barcelonas. In den fünf Jahren dazwischen hatte sich jeweils Lewis Hamilton auf dem Kurs durchgesetzt, der in diesem Jahr leicht modifiziert wurde. Am Ende der Runde wurde eine ungeliebte Schikane durch eine schneller zu fahrende Kurve ersetzt. Dadurch wurden die Rundenzeiten deutlich schneller.

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya war Verstappens Rundenzeit von 1:12,272 Minuten am Samstag für niemanden auch nur annähernd zu knacken. Hinter dem WM-Spitzenreiter schaffte es der Spanier Carlos Sainz im Ferrari mit 0,462 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Platz noch am nächsten heran. Rang drei belegte der Brite Lando Norris im McLaren. Für Verstappen war es die vierte Pole Position in diesem Jahr und die 24. seiner Karriere.

Formel 1 in Barcelona heute im Live-Ticker: Hülkenberg feiert bestes Qualifying-Ergebnis

Nico Hülkenberg zeigte sich einen Tag nach Platz drei im Training erneut stark und wurde im Haas-Rennwagen Achter. „Ich bin zufrieden und fühle mich wohl mit dem Auto. Es hat Spaß gemacht, am Limit zu fahren“, sagte Hülkenberg bei Sky. Weil der Franzose Pierre Gasly, der Vierter geworden war, nachträglich mit einer Startplatzstrafe von sechs Positionen belegt wurde, startet Hülkenberg sogar als Siebter in den Grand Prix – sein bislang bestes Qualifikationsresultat im Haas.

Vizeweltmeister Charles Leclerc erwischte im Ferrari hingegen einen ganz schwachen Nachmittag und schaffte es nur auf Position 19. Auch der WM-Zweite Sergio Perez im zweiten Red Bull enttäuschte und verpasste als Elfter die Top Ten.

Alle deutschen Formel-1-Fahrer seit 1980 Fotostrecke ansehen

Ärger bei Mercedes: Lewis Hamilton und George Russell kollidieren

Ärger gab es derweil bei Mercedes. Rekordweltmeister Lewis Hamilton fuhr Teamkollege George Russell während der zweiten Qualifikationsphase ins Auto. „Gott sei Dank ist nichts Ernsteres passiert, aber das war einfach ein Kommunikationsfehler bei uns“, sagte Russell, der Hamilton im Rückspiel übersah. Während Russell nach dem Vorfall als Zwölfter vorzeitig ausschied, zerstörte sich Hamilton bei dem kurzen Kontakt bei hoher Geschwindigkeit seinen Frontflügel, wurde aber immerhin noch Vierter.

„Es hilft natürlich nicht, wenn sie sich in die Kiste fahren. Beide haben gedacht, dass der andere die Runde beendet, aber das darf nicht sein“, ärgerte sich Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Trotzdem erklärte der Österreicher: „Sie fahren sich ja nicht absichtlich ins Auto, das war ein Missverständnis.“ Eine andere Meinung hat dagegen Ralf Schumacher.

Formel 1 in Barcelona heute im Live-Ticker: Ralf Schumacher heizt Mercedes-Ärger an

„George wollte Lewis keinen Windschatten geben und hat die Tür zugemacht. Das ist meine Analyse. Der junge Herausforderer will den Platzhirsch ablösen“, unkte Schumacher und erklärte: „Die kommen ja auch privat nicht so gut miteinander aus.“ Der Große Preis von Spanien verspricht also jede Menge Zündstoff. Verfolgen Sie das Rennen in Barcelona am Sonntag, um 15 Uhr, hier im Live-Ticker. (ck/dpa)