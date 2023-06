Mercedes glaubt an Anschluss an Red Bull „diese Saison“

Mercedes-Teamchef Toto Wolff gibt sich optimistisch. © Lisi Niesner/AP/dpa

Der entthronte Weltmeister-Rennstall Mercedes hofft, noch in diesem Jahr für mehr Spannung in der Formel 1 zu sorgen und Red Bull einzuholen.

Spielberg - „Ich sage es auch intern immer wieder: Es gibt keinen Grund dafür, dass es nicht schon diese Saison passiert, solange wir in der Lage sind, unser Auto weiter zu verbessern“, sagte Technikchef James Allison dem Fachmagazin „Auto, Motor und Sport“ und ergänzte: „Die Herausforderung ist, das zu schaffen und gleichzeitig genug Wissen aufzubauen, damit wir es nächste Saison von Anfang an können.“

Derzeit ist der Rückstand der Silberpfeil-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell auf Weltmeister Max Verstappen trotz mehrerer Podestplätze noch groß. Auch in den Großen Preis von Österreich am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Spielberg geht Mercedes nur als Außenseiter. Allerdings wurde das zu Saisonbeginn noch schwache Auto technisch bereits deutlich verbessert.

Teamchef optimistisch

„Wir haben ermutigende Anzeichen von unserem Update-Paket gesehen“, sagte Teamchef Toto Wolff im Rückblick auf das vorangegangene Rennen in Kanada. Rekordweltmeister Hamilton hatte in Montreal zuletzt Rang drei belegt.

In der WM-Gesamtwertung führt der Niederländer Verstappen vor dem neunten Saisonlauf in der Steiermark komfortabel mit 69 Punkten Vorsprung. Hamilton ist Vierter, Russell Sechster. dpa