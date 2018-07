Mesut Özil will nicht mehr für den DFB spielen: Ein unwürdiges Ende

Kassel. Nationalspieler Mesut Özil hat nach Wochen des Schweigens zu einem Rundumschlag ausgeholt und seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Ein Kommentar:

Aktualisiert um 20.50 Uhr - Ungeachtet aller äußeren Umstände: Einen Rücktritt wie den von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Seine Erklärung in drei Teilen via Twitter mit dem Knalleffekt zum Schluss nahm seltsame Züge an. Erst die Rechtfertigung für die Erdogan-Fotos, dann die Abrechnung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), Sponsoren und Medien, und schließlich der Abschied. Was bleibt, ist ein unwürdiges Ende.

Denn nicht nur der Fußballer, sondern vor allem der DFB hat in der Affäre um den türkischen Präsidenten ein erbärmliches Bild abgegeben. So erst schaukelte sich die Diskussion hoch. Hätten die Verantwortlichen um Oliver Bierhoff früher interveniert und hätte Özil früher Stellung bezogen, womöglich wäre der Debatte ein Stück weit Brisanz genommen worden. Denn Özils Argumente für den Erdogan-Besuch sind durchaus nachvollziehbar.

Dass Özil, der schon immer gern zum Buhmann gemacht wurde und nun auch als Sündenbock herhalten musste, aus den Hetzkampagnen die Konsequenzen zieht, ist ebenfalls nachvollziehbar. Und schade zugleich. Ein genialer Fußballer wie er, der großen Anteil am spielerischen Aufschwung der DFB-Elf hatte, verdient einen würdigeren Abschied.

Der DFB hat noch viel zu tun. Özils unrühmliches Ende hat die Aufarbeitung der Affäre kein Stück nach vorn gebracht. Im Gegenteil. Der Rücktritt offenbart das Miss-Management des Verbandes.

Wir haben eine ursprüngliche Version dieses Kommentars nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft aktualisiert.

