Gina-Maria Schumacher gibt auf Instagram erfreuliche Nachrichten bekannt. Die Tochter von Michael Schumacher will ihr Glück teilen.

Update vom 20. Februar 2020: Gute Nachrichten aus dem Hause Schumacher. Michael Schumachers Tochter Gina-Maria vermeldete auf Instagram, dass sie sich über Nachwuchs freut. Allerdings handelt es sich dabei nicht um den eigenen. Also zumindest nicht direkt.

„Es ist diese Zeit des Jahres. Ein Mädchen wurde heute geboren“, schrieb Gina-Maria auf Instagram und veröffentlichte zwei Fotos von zwei Fohlen.

Ihre Fans zeigten sich vom Pferde-Nachwuchs absolut begeistert. „Sie sind so schön“, schrieb eine Userin.

Update vom 13. November 2019: Gina-Maria Schumacher, Tochter vonFormel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, ist als begeisterte Western-Reiterin bekannt - und hat die Liebe zu dem Sport von ihrer Mutter geerbt, Corinna Schumacher.

Gina-Maria Schumacher erinnert an ersten Formel-1-Titel ihres Vaters

Bei einem Western-Turnier im italienischen Verona erinnerte die 22-Jährige nun mit einem Ritt an den ersten Formel-1-Weltmeistertitel ihres Vaters Michael, errungen am 13. November 1994 im Benetton.

Beim sogenannten Freestyle-Reining, bei der die Reiter oft Verkleidungen tragen, zeigte sich Gina-Maria samt Pferd in einem kompletten Ferrari-Outfit. Ihr Renn-Overall sollte wohl an ihren Vater erinnern.

Michael Schumacher, der erfolgreichste Formel-1-Pilot der Geschichte, hatte sich im Dezember 2013 bei einem Skiunfall Kopfverletzungen zugezogen und ist seither in der Reha.

An diesem Mittwochabend widmet sich auch Fernsehsender RTL, der die Rennsport-Serie überträgt, in einer Doku-Reihe dem Thema Michael Schumacher.

Unter anderem wird der Weg zum ersten Formel-1-Titel des Kerpeners skizziert.

Remember, Remember, the 13th of November! Vor 25 Jahren holte sich #michaelschumacher seinen 1. @F1 WM-Titel - wir widmen dem heute einen Themenabend mit Doku, Rankingshow und @sterntv. Unser Kommentator @HeikoWasser rastete bei dem Rennen kurz mal aus - hört mal rein! pic.twitter.com/EWBhUlcVWc — RTL (@RTLde) 13. November 2019

Michael Schumacher. Tochter postet emotionales Foto

Update vom 3. November 2019: Über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher wird viel spekuliert, aber nur wenig ist bekannt. Vor allem die Familie hält sich bedeckt und äußert sich nur selten öffentlich zu ehemaligen Formel-1-Star.

Die Kinder stehen derzeit im Rampenlicht, weil sie sportlich auf einem aufsteigenden Ast sind. Mick Schumacher versucht, als Rennfahrer in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, Gina-Maria Schumacher ist Westernreiterin. Ihr Instagram-Profil ist durchsetzt von Pferde-Fotos und Videos.

Nun hat sie aber ein ganz privates Bild gepostet. Dort ist sie mit ihrer Mutter Corinna und eben Vater Michael zu sehen. Sie ist dort noch ein kleines Mädchen und sitzt in einem Ferrari-Kinderauto. Die Eltern grinsen, die kleine Gina-Maria scheint Spaß zu haben. Ein schönes Familienfoto aus vergangenen Tagen. „Kleine Rennfahrerin. Ich fahre meine Eltern rum. Das ist eines meiner Lieblings-Bilder“, schreibt Gina-Maria unter das Foto.

Und das wird von ihren Followern quittiert. Haben sonstige Fotos zwischen 3.500 und 4.000 Likes, drücken hier schon fast 12.500 Personen auf „Gefällt mir“. Viele Fans kommentieren mit Genesungswünschen für Michael.

Gina-Maria Schumacher verkündet auf Instagram nächste erfreuliche Nachricht

Update vom 30. Oktober: Nur wenige Wochen nach der ersten positiven Nachricht von Gina-Maria Schumacher, dass ihr Pferd „Gotta Nifty Gun“ wieder fit sei, hat die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher erneut Grund zur Freude. Die leidenschaftliche (wie erfolgreiche) Reiterin ist nämlich zurück auf der Wettkampf-Bühne.

Auf Instagram schrieb Schumacher: „Nachdem ich dieses Jahr an den World Equestrian Games nicht teilnehmen konnte, werde ich bei den Young Riders für Team Deutschland antreten. Es ist mein letztes Jahr in der jungen Reiter-Klasse und es ist mir eine Ehre, erneut Teil davon zu sein.“

Dann allerdings wird sie offenbar nicht mit „Gotta Nifty Gun“ antreten, sondern mit „Stella“. Der Team-Wettkampf findet laut Gina-Maria Schumacher am kommenden Freitag (2. November) statt, das Finale im Einzel am 3. November.

Ihre Follower freuen sich sehr für Gina-Maria Schumacher. Der Wunsch nach „viel Glück“ findet sich unzählige Male in den Kommentaren zu ihrem Posting. Ein weiterer User schreibt: „Freut mich sehr für Dich. Viel Glück. Du wirst auf dem Podium stehen - Du bist die Beste.“ Bei so viel gedrückten Daumen kann es für die Tochter von Michael Schumacher nur ein erfolgreicher Wettkampf werden.

Gina-Maria Schumacher hat gute Nachrichten zu verkünden - Unser Artikel vom 1. Oktober 2018

München - Die positive Nachricht verbreitete Gina-Maria Schumacher via Instagram. „Gotta Nifty Gun“ meldet sich nach einer kurzen Pause zurück!“, ließ sie ihre Follower dort wissen. Inklusive eines Fotos ihres Lieblingspferdes, das ihr Ein und Alles ist - wie die Tochter von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher vor einigen Monaten in einem TV-Interview mit Judith Rakers verriet.

Wie schlecht es wirklich um den Vierbeiner gestanden hat, ist nicht bekannt. Zumindest hatte die 21-jährige erfolgreiche Westernreiterin ihre Teilnahme an den Weltreiterspielen (WEG) im US-amerikanischen Tryon abgesagt, weil sie dem von ihr liebevoll „Frankie“ gerufenen Tier die Flugreise nicht zumuten wollte.

„Frankie Millionen Mal mehr wert als jede Medaille“

Damals schrieb sie auf Instagram von einer „schwierigen Entscheidung“, denn die WEG-Teilnahme sei „mein Traum seit langer Zeit“ gewesen. Doch zugleich stellte sie mit Blick auf „Frankie“ klar: „Er ist für mich Millionen Mal mehr wert als jede Medaille. Mein bester Freund.“ Das Tier hatte sogar eine Woche in einer Klinik verbringen müssen.

Bundestrainer Nico Hörmann nannte den Ausfall des Erfolgsduos „einen großen Verlust für unser Team“. Am Ende stand für Deutschland jedoch auch ohne die Reining-Weltmeisterin Platz eins im Medaillenspiegel nach sieben Goldplaketten und insgesamt 17 Podestplatzierungen in 26 Entscheidungen. Während in Übersee also die Kollegen auftrumpften, gesundete „Frankie“. So kann das Duo schon bald wieder angreifen - mit dem Ziel WEG 2022.

Zustand von ihrem Vater Michael Schumacher ungewiss

Seit einem schweren Ski-Unfall am 29. Dezember 2013 wird Gina-Marias Vater Michael Schumacher von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Nur ganz wenige Informationen dringen nach draußen, dabei handelt es sich zumeist um reine Spekulationen. Über alle Neuigkeiten zum Schicksal des Weltstars halten wir Sie auf tz.de* auf dem Laufenden.

Im Podcast von Nico Rosberg äußerte sich auch ein Förderer von Michael Schumacher. Flavio Briatore verrät ein Geheimnis über den Rekordweltmeister.

Eine Kino-Dokumentation über Michael Schumacher ist kurzfristig verschoben worden. Gute Nachrichten für Umweltschützer gibt es hingegen um dengeplanten Abriss der legendären Michael Schumacher Kartbahn in Kerpen.

