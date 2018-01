Gina-Maria Schumacher: Rührende Botschaft an ihren Vater Michael

Gina-Maria Schumaher hat ihrem Vater Michael Schumacher mit einem rührenden Instagram-Post zum 49. Geburtstag gratuliert.

Wer erinnert sich nicht an die Fotos vor vielen Jahren, auf denen Corinna Schumacher ihr Töchterchen Gina-Maria auf den Armen trug, während sie durch das Fahrerlager der Formel-1-Strecken der Welt lief und Vater Michael als F1-Rekord-Champion auf der Piste seine Runden drehte. Heute ist das kleine Mädchen von damals 20 Jahre alt und selbst Weltmeisterin - im Westernreiten.

Am Mittwoch wurde Michael Schumacher nun 49 Jahre alt. Mit einem rührenden Instagram-Post gratulierte Gina-Maria ihrem Papa öffentlich zu seinem Ehrentag. „Happy Birthday to the best Dad ever. We love you“, schrieb sie (deutsch: „Alles Gute zum Geburtstag an den besten Papa der Welt. Wir lieben dich“) und postete dazu ein Schwarz-weiß-Foto von Schumacher in Denkerpose.

Hinter dem Text setzte sie ein Smiley mit Herzchen-Augen und den Schumi-Hashtag #keepfighting“ - kämpfe weiter! Wie es ihm geht, weiß außer der Familie und engen Freunden niemand. Noch immer leidet der ehemalige Ferrari- und Mercedes-Pilot an den Folgen seines schweren Ski-Unfalls vom 29. Dezember 2013.

Vor Kurzem erkkärte Gina-Maria Schumacher, sie sei selbst „eine Saison lang Kart gefahren - zusammen mit meinem Papa.“ Das habe ihr zwar viel Spaß gemacht, „aber die Pferde waren mir dann doch lieber.“ Eine gute Entscheidung, angesichts ihres Erfolges.

fw