24:24 nach 18:9-Pausenführung: MT Melsungen verspielt Sieg gegen Füchse Berlin

Von: Björn Mahr

Zwei Neue der MT in einer Angriffsaktion: Dainis Kristopans (links, mit Ball) versucht, Adrian Sipos (rechts) in Szene zu setzen. Aber die Berliner Hintermannschaft hat aufgepasst. © Andreas Fischer

Kurzweilig war es. Teilweise sogar sehr unterhaltsam. Allerdings traf das vornehmlich auf die erste Halbzeit der MT Melsungen im letzten Test vor dem Start der Handball-Bundesliga zu.

Kassel – Weil sie das hohe Niveau gegen Europapokalsieger Füchse Berlin nicht halten konnte, verspielte sie eine 18:9-Pausenführung und musste sich mit einem 24:24-Unentschieden begnügen.

Letzter Test – das heißt ja, die intensive Trainingsarbeit unter Wettkampfbedingungen zu bestätigen. Das bedeutet aber auch, die Vorfreude bei den Fans auf das erste Punktspiel zu wecken. „Berlin ist genau der richtige Gegner. Das bringt uns weiter“, sagte MT-Sportdirektor Michael Allendorf vor dem Spiel. Zwar lief in der Anfangsphase nicht alles wie am Schnürchen, aber es waren schon einige Aktionen dabei, die direkt den Beifall der 1043 Zuschauer in der Kasseler Rothenbach-Halle herauskitzelten: Elvar Örn Jonssons gelungene Abschlüsse, die Energieleistung von Adrian Sipos vor dem 3:1, das Anspiel von Dainis Kristopans vor dem 4:1 von Rogerio Moraes und natürlich die Siebenmeter-Parade von Torwart Adam Morawski gegen Hans Lindberg (15.). Dass die Melsunger nach einer Viertelstunde 9:5 führten – es war verdient.

Ob es auch in deutlich veränderter Besetzung so läuft? Trainer Roberto Garcia Parrondo brachte sechs frische Kräfte – von Ivan Martinovic bis Erik Balenciaga. Das 11:6 ging auf das Konto des neuen Kapitäns Timo Kastening, der am eigenen Kreis einen Pass der Hauptstädter selbst abgefangen hatte und den Konter überlegt abschloss. Auf 12:6 erhöhte David Mandic (21.) nach Martinovic-Pass. Auch wenn Zwischenstände in einem Vorbereitungsspiel mit Vorsicht zu genießen sind: Eine 16:7-Führung (27.) gegen den amtierenden European-League-Gewinner verdient Respekt. Die Deckung der Hausherren machte es den Füchsen verdammt schwer, zu guten Chancen zu kommen. Zudem parierte Morawski wiederholt glänzend.

Das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb der Pole nach der Pause zwischen den Pfosten bleiben durfte. Die Startphase des zweiten Durchgangs verlief allerdings nicht nach dem Geschmack der MT. Die Melsunger ließen im Angriff einiges liegen. Kastening vergab allein zwei Siebenmeter gegen Füchse-Schlussmann Dejan Milosavljev. So verkürzten die Berliner auf 14:18 (43.). Ja, richtig gelesen: Die Melsunger hatten auch nach mehr als zehn Minuten im zweiten Abschnitt noch immer kein Tor erzielt. Es war ihnen nun deutlich anzumerken, dass sie schwere Beine hatten. Auf den Rängen stellten sich die Fans die Frage: Wann endet die Torflaute?

Die Antwort: Der eingewechselte Balenciaga warf das 19:14 (44.). Dennoch lagen die optischen Vorteile bei der Mannschaft von Füchse-Trainer Jaron Siewert. Es war absehbar, dass es noch eine enge Partie werden würde – trotz weiterhin guter Leistung von Morawski. In der 51. Minute gelang dem Dänen Mathias Gidsel mit einem feinen Dreher für die Gäste das 18:21. Dem ließ der Fähringer Hakum West av Teigum das 19:21 folgen (52.). Noch bitterer: Neuzugang Sipos verletzte sich am rechten Fuß und musste vom Feld. Ein Stimmungsaufheller war das 22:19 von Martinovic nach Kombination mit Balenciaga. In der Schlusssekunde bekam die MT noch einen Freiwurf. Doch Kristopans warf über die Mauer und das Füchse-Tor. (Björn Mahr)

MT: Morawski (24 GT/13 P.), Simic (n.e) - Kühn 1, Balenciaga 2, Mandic 3, Sipos 2, Kristopans 3, Ignatow 1, Moraes 3, Drosten, Jonsson 2, Arnarsson 1, Martinovic 4, Kastening 2, Pavlovic, Wolf, Hörr.