MT Melsungen mit  Kraftakt zum ersten Saisonsieg

Es hat gereicht. Mit Ach und Krach. Mit Bangen und Zittern. Aber nach einem kämpferischem Kraftakt hat die MT im dritten Anlauf endlich den ersten Sieg in der neuen Saison eingefahren. 26:23 (15:12) rangen die Melsunger Handballer den TBV Lemgo nieder und glichen ihr Bundesliga-Punktkonto aus.

Nein, allein mit spielerischen Mitteln war den Lippern nicht beizukommen. Auch wenn es zunächst so schien, als sollten die Nordhessen mit Glanz und Gloria dieTrendwende schaffen. Eine Viertelstunde lang lief die Partie komplett nach den Wünschen der MT und ihrer Fans. Das Team strahlte die von Trainer Heiko Grimm geforderte Entschlossenheit aus, agierte mit hohem Tempo und lebte vom schnellen Umschaltspiel. Während der TBV in der Offensive gegen die kompakte Melsunger Deckung Fehler um Fehler produzierte, nutzten die Hausherren die zahlreichen Einladungen zu nicht weniger als acht Schnellangriffen binnen 15 Minuten.

Lasse Mikkelsen mit energischem Solo, Julius Kühn mit Gewalt, Yves Kunkel im Tempogegenstoß und erneut Kühn im Konter sorgten für ein 4:1 nach gut drei Minuten. Ein Start nach Maß für ein Team, das so sehr nach Selbstvertrauen lechzt. Kai Häfner stellte gar auf 10:5 (13.) – und es lief für die MT. In der Defensive zeigte sie Biss, in der Offensive ließ sie den Rivalen kaum Zeit, ihre Deckungsarbeit zu organisieren. So agiert ein Topteam.

Doch sie hielten das hohe Niveau nicht durch, die Hausherren. Peu a peu, beinahe schleichend kippte die Partie. Während „Simo“ Simic keine Hand an den Ball bekam, steigerte sich Torwartpendant Wyszomirski nun von Minute zu Minute. Lemgos Zerberus entschärfte binnen zehn, elf Minuten freie Würfe von Maric, Kühn, Schneider, Reichmann, Mikkelsen und Sidorowicz.

Beim 12:10 (22.) war Lemgo dran, noch näher kam der Gast zunächst nicht heran, weil er am eingewechselten Johan Sjöstrand scheiterte.

Doch der Drei-Tore-Vorsprung zur Pause war rasch aufgezehrt. Nein, es lief nicht mehr bei der MT. Nichts mehr war zu sehen von Trainer Grimms Vorgabe, den Gästen die Freude am Spiel zu verleiden. Gestützt auf ihren Torwart, gelang den Lemgoern beim 15:15 durch Elissons fünften Strafwurf erstmals der Ausgleich und beim 15:16 (37.) nach gleichem Muster gar die Wende.

Selbstvertrauen? Spielfreude? Erfolg? Alles wie weggeblasen bei der MT. „Das Team muss lernen, Druck auszuhalten“, hatte Grimm gefordert. Jetzt hatten seine Schützlinge genau diesen Druck. Sie gingen durch ein tiefes Tal der Tränen, gerieten bis zum 18:19 (46.) stets in Rückstand.

Aber sie hielten dem Druck stand, die Hausherren. Weil Sjöstrand sich großartig steigerte, zum großen Rückhalt avancierte. Weil Kai Häfner mit unbändigem Willen den Ball ins Tor wuchtete. Weil es nach fast neun Minuten Torflaute nun endlich doch wieder flutschte. Maric wühlte am Kreis durch – 20:19. Reichmann vollendete den ersten Schnellangriff in Halbzeit zwei zum 21:19 (49.).

Zwei Tore Vorsprung, und erneut Maric sowie Kühn erhöhten gar auf 23:19. Noch zehn Minuten. Und alles andere als eine Vorentscheidung. Weil die MT in der Offensive wieder den Faden verlor. Selbstvertrauen? Fehlanzeige! Die Folge: 23:22 (56.). Und erst dann erlösten Söstrands Paraden sowie Tore von Kühn und Reichmann (2) die MT. Er war geschafft, der Melsunger Kraftakt zum ersten Saisonsieg.